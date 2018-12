Pintense terminó masticando bronca contra el árbitro, en la derrota ante Atlético Roberts

Muy enojados terminaron los jugadores, cuerpo técnico e hinchas del Club Atlético Pintense con el árbitro Jorge Pérez, ya que tras mucho batallar durante los 90 minutos de juego, el C.A.P. terminó perdiendo 3 a 2 como visitante frente al fuerte equipo de Atlético Roberts, actual bicampeón de la temporada 2018 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

Los de nuestra ciudad se sintieron perjudicados por el soplapitos linqueño, Jorge Pérez, ya que consideraron inexistente el penal sancionado por el juez, con el cual los robertenses llegaron al empate parcial 2 a 2 y con los nueve minutos adicionados por el encargado de impartir justicia, en cuyo últimos 60 segundos llegó el tanto definitivo del dueño de casa.

Lo consiguió -algo poco usual- su arquero Marcos Gutiérrez, quien había ido a buscar el último centro que llegó sobre el área de Pablo Héctor Maffía y el portero local, tras aprovechar un rebote, sacó un violento y bien dirigido remate que llegó al fondo de las mallas, desatando la bronca de los visitantes y una enorme alegría de los anfitriones, quienes llegan a la última fecha con chances de coronarse y ganar el tercer título en fila, aunque dependen de un triunfo suyo en la visita a Pasteur y que no triunfe San Martín de Roberts ante Deportivo Arenaza, pudiéndose generar o un doble y hasta un triple empate en el primer puesto, que por ahora es de El Linqueño, aunque queda libre en la última fecha.

Con el arquero Gutiérrez como héroe -anotando el gol del triunfo a los 53 minutos del complemento-, el “Camoatí” llega con vida de cara a la última fecha del torneo "Primavera Verano" 2018, ya que las chances se le esfumaban con el empate parcial, pero el "1" del local aprovechó un rechazo de la defensa de Pintense y con un tremendo derechazo al palo izquierdo, dejó sin chances a Pablo Maffia y desató la locura en el estadio “Pedro Gutiérrez”.

Arrancó "picado" el juego, ya que antes del minuto fue amonestado Joel Nicolás Romero, en el local, y a los 4´, vio la tarjeta amarilla el creativo del C.A.P., Sebastián Pajón.

De a poco, los equipos se fueron soltando y a los 10´, llegó un tiro libre peligroso para Atlético Roberts, al borde del área, y pareció penal en principio, pero el árbitro indicó que fue afuera de las 18 yardas. Remató Nicolás Verón y terminó rechazando Tomás Elías Ramos.

En su primera jugada de peligro, Pintense se puso arriba en el marcador. Hernán Magallanes peleó el balón en el área rival, guapeando eludió a un rival y definió con certero disparo ante el arquero local, quien nada pudo hacer para evitar el gol inicial de los blancos.

Atlético Roberts se sintió tocado, ya que estaba perdiendo en su propio reducto ante un equipo de irregular campaña, y con muchas ganas pero también sin el juego atildado de otros encuentros anteriores, se fue a buscar el empate.

Aunque Pintense estaba bien parado en defensa, con muchos pelotazos y varios centros (especialmente corners), el local presionó y llegó al 1 a 1 parcial a los 39 minutos. Tras un buen envío aéreo despachado por Nicolás Verón (una de las fórmulas preferidas del local), puso la cabeza el bayauquense Jorge "Coquito" Fernández y puso las cosas como al principio.

Cinco minutos mas tarde, a los 44´, tras un error de la defensa albiazul, la pelota le quedó a Sebastián Pajón y su remate de zurda dio en uno de los postes de la valla del dueño de casa y en la siguiente, combinaron Pajón y Germán Leguizamón, este se acomodó y disparó, pero su shot se fue apenas afuera, cerrándose el período inicial con la paridad en un tanto por bando.

En el complemento, Pintense aprovechó las urgencias de Atlético (R) para trabajar tranquilo el partido, jugándole de contraa un rival que debía ganar para seguir con chances de lograr su tercer título consecutivo.

En una de esas acciones ofensivas, a los 21 minutos, Sebastián Pajón hizo una buena jugada personal, quedó mano a mano con el arquero Marcos "Chocolatín" Gutiérrez y el cuidapalos local, quien salió rápido de su valla, alcanzó a tapar el envío del "10" del blanco, cuando parecíoa que llegaba el segundo.

No tardó mucho en ocurrir eso, ya que a los 23´, presionó Juan Manuel Garnica (quien volvió al club de sus amores para los dos fechas finales, tras ser campeón de la Liga de Vedia con Sarmiento de Germania), Cristian Gómez se la quiso dar a su arquero Marcos Gutiérrez, pero se interpuso Pajón y definió con su habitual calidad, con un buen remate de zurda, que fue a morir al fondo de los piolines.

Ahí sí, Atlético Roberts entró en la confusión y los nervios, ante un Pintense que seguía jugando con calma y con pelota al pie, con Pajón manejando los hilos del equipo y el propio volante ofensivo casi aumenta a los 28 minutos.

Recién a los 38 minutos, tras una falta que pareció fuera del área pero que Jorge Pérez decidió cobrar tiro libre penal (además, expulsó a Francisco Gómez, por protestar), Nicolás Verón dejó todo igualado con un certero disparo que no pudo neutralizar Pablo Maffía.

Los últimos minutos, especialmente los nueve que adicionó increíblemente el juez Pérez, Atlético Roberts (que también quedó con diez hombres, por la expulsión de uno de los ingresados, Nicolás Godoy) se fue a buscar los tres puntos que lo dejaran con chances.

Llegó un nuevo centro de "Nico" Verón sobre el balcón mayor de Pintense, el rechazo de un defensor y el remate consagratorio de Marcos "Chocolatín" Gutiérrez que llegó al fondo de las mallas, poniendo el 3 a 2 definitivo en un partido en el que terminó festejando el conjunto "camoatí" y el C.A.P. regresó con toda la bronca, con Jorge Pérez en la mira, en el partido previo al cierre de la temporada para los albos, encuentro en el que recibirán al tradicional rival, Deportivo Pinto, en el estadio "Rubén E. Viale".

LA SÍNTESIS

Arbitró Jorge Pérez (fueron asistentes Jonatan Malvassora y Ezequiel Sosa), así se alistaron los equipos:

ATLÉTICO ROBERTS: Marcos Gutiérrez; Claudio Paul Godoy, Joel Nicolás Romero (Emilio Gutiérrez), Cristian Gómez y Emilio Javier Godoy; Nicolás Verón, Héctor Raúl Gutiérrez (Facundo Nicolás Flamini), Jonathan Alonso (Nicolás Godoy) y Rodrigo Miguel Tissoni; Jorge Fernández y Maximiliano Sebastián Pérez. D.T.: Carlos Verón. Sup.: Emiliano Alberto Gutiérrez, Emanuel Insúa, Juan Martín Lora y Rubén Tomás Richieri

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Tomás Elías Ramos, Fernando Acosta. Paolo Carlos Emilio González y Samuel Barrera; Germán Leguizamón, Francisco Gómez, Sebastián Pajón (Gino Amado Viola) y Hernán Magallanes; Ulises Clavería y Juan Manuel Garnica (Franco Bochiardi). D.T.: Germán La Falce. Sup.: Nahuel Arrieta, Matías Basualdo y Samuel Videla.