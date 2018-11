Pintense cosechó su segundo triunfo del "Primavera Verano" ante Juventud Unida

Después de varios encuentros sin triunfos, volvió a ganar el pasado domingo el primer equipo de fútbol del Club Atlético Pintense, al derrotar en su estadio "Rubén E. Viale" a Juventud Unida de Lincoln, por la mínima diferencia, por la novena jornada del tercer certamen de la temporada de la Liga Amateur de Deportes, el "Primavera Verano" 2018.

El C.A.P., pese a jugar buena parte del partido con un hombre menos, al ser expulsado promediando la etapa inicial su goleador, Nicolás Ariel Martínez (por doble amarilla), tuvo un desempeño más que aceptable ante los azulgranas y terminó sumando tres puntos y logrando su segunda victoria en el "Primavera Verano" 2018, recordándose que antes había vencido a C.A.S.E.T. de El Triunfo, por la segunda fecha.

En el primer período, los blancos dirigidos por Germán La Falce (también fue expulsado por el juez, Matías Aguirre) fueron superiores y llegaron con tres o cuatro chances netas de gol, que sus delanteros no pudieron convertir y encima, se fue expulsado "Puchito" Martínez, con lo cual en el segundo segmento de los iniciales 45 minutos, bajó un poco la intensidad de los dueños de casa.

En el complemento, los anfitriones volvieron a presionar con Francisco Gómez, Germán Leguizamón y Ulises Clavería en medio juego, buscando habilitar rápido a los delanteros que habían quedado en cancha (Franco Patiño y Tomás Balesio) y mejoró aún más el conjunto blanco de nuestra ciudad con el ingreso del talentoso Sebastián Pajón.

Y el enganche del C.A..P. iba a convertir el único gol del encuentro a los 31 minutos. Le cedieron desde medio juego el balón a "Tomy" Balesio, quien amagó a ir a buscar el pase pero dejó seguir, porque estaba en posición adelantada. Eso confundió a los defensores de Juventud Unida y picando desde atrás, bien habilitado, Pajón se llevó la pelota, esperó la salida desesperada del arquero Cristian Martínez, lo eludió en buena acción personal y terminó definiendo ante el arco vacío, para irse a festejar el gol con sus compañeros.

De allí en más, en el último cuarto de hora (descuento incluído), la "Juve" se desesperó, se fue a buscar el empate y dejó espacios para las replicas de Pintense, mientras que en defensa, los blancos aguantaron bien los centros y pelotazos de los visitantes, con un Pablo Héctor Maffía seguro en la valla y defensores que respondieron cuando fueron requeridos.

Además, sobre el final del pleito vio la tarjeta roja el centrodelantero de la visita, Ezequiel Escudeiro, también por doble amarilla, y los minutos finales fueron pasando inexorablemente, hasta el pitazo final del árbitro villeguense radicado en Lincoln, quedando refrendado el triunfo de los albos, quienes este domingo visitarán al revitalizado Atlético Roberts (quiere lograr el tricampeonato y ganó el domingo el derby de su ciudad) y cerrarán la temporada recibiendo el domingo 9 al clásico rival, Social y Deportivo General Pinto.



LA SÍNTESIS DEL ENCUENTRO

A las órdenes del árbitro Matías Aguirre (fueron sus asistentes Marcelo Aníbal y Enzo Castro), así formaron los conjuntos en el encuentro iniciado el domingo pasado al mediodía:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Lautaro Borao (Ezequiel Magallanes), Fernando Acosta, Paolo González y Samuel Barrera; Germán Leguizamón, Francisco Gómez y Ulises Clavería (Agustín García); Franco Patiño (Sebastián Pajón) Nicolás Ariel Martínez y Tomás Balesio. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Nahuel Arrieta, Samuel Videla, Gino Viola y Claudio Mendoza.

JUVENTUD UNIDA (L): Cristian Martínez; Jonathan Lora (Martín Palacios), Enzo Brou, Fernando Varela y Tomás Macías (Juan Medina); Daniel Repetto, Joaquín Irusta y Hugo Ortega (Enzo Grimaldi); Ezequiel Barrios, Ezequiel Escudeiro y Eduardo Herrera. D.T.: Carlos Ochoa. Sup.: Claudio Staffieri y Diego Barrios.