Testimonios felices de varios de los consagrados

Mientras eran saludados y felicitados por hinchas y vecinos de Germania, tras conseguir el anhelado logro deportivo, varios integrantes del plantel campeón del Club Sportivo Sarmiento, dieron sus testimonios del "feliz domingo" vivido en Vedia y luego prolongado, con caravana y festejo merecido y loco, en la pujante localidad distrital.

Apodado el "Rayo" desde su arribo al equipo de casaca verde y blanca, elogiado por sus dotes futbolísticas y humanas en las redes sociales y personalmente, Gonzalo García demostró porque fue el "refuerzo estrella" de este equipo.

Tras surgir de las divisiones inferiores de Deportivo Pinto, de pasar por la filial del Barcelona de España en nuestro país y de brillar en Rivadavia de Lincoln, tanto en el equipo local como en el que jugó torneos argentinos con la camiseta albirroja linqueña, "Gonzalito" fue pieza clave en todo el campeonato y lo ratificó con creces en el partido final, marcando los dos goles que llevaron al extásis futbolero a todo un pueblo, satisfacción que se anhelaba desde hacía varias décadas.

Veloz, talentoso, guapo para aguantar y bancarse insultos y patadas dentro de un campo de juego (por el solo hecho de ser, por momentos, imparable), el delantero pintense mantuvo su humildad tras la coronación y dijo luego de dar la vuelta olímpica:

"Se corona un sueño que tuve desde que llegué a Germania. En el transcurso de todo el torneo demostramos que estábamos para esto y sin dudas lo merecíamos. Le ganamos a un equipo muy duro, pero nos manejamos bien dentro de la cancha desde el primer tiempo, lo aguantamos hasta que hicimos el primer gol y lo definimos con el segundo".

Tras reconocer que "Es una alegría enorme, que compartimos con todo el pueblo", el futbolista que vistió la casaca Nº 7 de Sarmiento de Germania, recordó los dos goles que quedarán por siempre en el recuerdo de todo un pueblo, porque valieron una vuelta olímpica, que se venía postergando por años, por décadas.

"El primero fue una pelota que le quedó a (Germán) Casco, pateó fuerte y el arquero de Deportivo Alberdi dio rebote, así que la metí sin mayores problemas. El segundo fue un balón que me quedó con ellos jugados al ataque, lo pasé al arquero y le pegué por arriba. Fue un lindo gol, creo, y nos sirvió para que estemos festejando lo que tanto buscamos", cerró Gonzalo García, el "siete bravo" de Sarmiento de Germania.

EL GRAN CAPITÁN, SU LADERO Y EL "1" URUGUAYO

Por su parte, el "Cabezón" Oscar Alberto Cabrera reconoció estar viviendo un momento "Único. He tenido suerte de ser campeón en otros lados (con Pintense, entre otros), pero esto es único porque soy del pueblo, hincha del club y dar la vuelta con estos colores no tiene precio. Se lo dedico a mis viejos, a mi señora, a mis hijos, a toda mi familia y a todo Germania", destacó el experimentado segundo zaguero central y líder del equipo dentro de la cancha, junto a su compañero de zaga, el capitán Martin Moreno.

Este, el "2" que lució el brazalete y que proviene desde las inferiores de la institución verdolaga, dijo, embargado por la emoción:

"Lo esperamos toda la vida, luchamos muchísmo, en Germania se lucha muchísimo. Hacia más de 60 años que no salían campeones en el pueblo, no se cuanta gente lo vio salir campeón, pero les pudimos dar esta alegría. Pasamos de todo en el año, sufrimos de todo en años anteriores y nos pasó también en la final, porque si ellos metían el penal, por ahí cambiaba todo. Compartir esto con toda la gente del pueblo es una alegría eterna, es glorioso todo esto".

Sobre el partido decisivo, Moreno evaluó:

"Fue duro, como toda final. Sufrimos un poco, pero cuando erraron ellos el penal, creo que fue un momento clave. Jugamos mejor el primer tiempo, el segundo fue muy parejo hasta que hicimos el gol y lo definimos con el segundo tanto, así que allí encontamos la gloria. Quiero compartirlo con toda la gente de Germania, con cada uno que quiso vernos campeones. Esto es de Germania, ganó todo Germania y hay un solo campeón, que es todo Germania", cerró el gran capitán.

En tanto, el arquero uruguayo Maximiliano Pérez Correa, quien una vez más vistió la casaca verde y blanca de SSG dijo que "En la final, pusimos unos huevos terribles y los demostramos en este partido decisivo. Es fútbol, puede pasar cualquier cosa, pero lo ganamos muy bien y por eso festejamos".

DELANTEROS CON TALENTO Y GOL

Uno de los rendidores volantes/delanteros del equipo, Lucas Quinteros, destacó que "Es una alegría inmensa y aunque ya había sido campeón en otras divisiones, lograrlo con la primera de mi club, no se compara con nada. Manejábamos el partido hasta que llegó el penal, que por suerte erraron, porque nos podía haber complicado. Luego se emparejó pero con loas goles de Gonzalo (García) ganamos y nos toca festejar, algo que sin dudas merecíamos", reconoció el futbolista surguido de las formativas de Sarmiento.

Curtido por varias finales y campeón varias veces con otras camisetas, especialmente la de Pintense, Juan Manuel Garnica reconoció:

"Me tocó vivír un año maravilloso con este grupo de compañeros, con el que dimos todo por un mismo objetivo, el cual logramos y somos merecidos campeones. Gracias a toda la familia del ´verde´, que me trato excelente y me hizo sentir como en mi casa. Abrazo de gol a todos, jugadores, cuerpo técnico y comisión directiva y por último, quiero agradecerle a toda mi familia, que siempre me dan apoyo incondicional en esto que tanto amo, en particular a Benjamin Garnica (su hijo) y a Leslie Mc Cormick (esposa), quienes son de fierro", dijo el talentoso futbolista.

Por su parte, el juninense goleador, Germán "Negro" Casco, manifestó:

"Al igual que mis compañeros, dejé todo dentro de la cancha, en la final y en todos los partidos. Por eso se logró el objetivo, con todos tirando para el mismo lado, desde la dirigencia hasta el último jugador".

Analizando la temporada vivida en Sportivo Sarmiento de Germania y que coronó con el título de campeón, Casco reseñó:

"Hice 12 goles y creo que rendí en la medida de lo esperado. Esta es una alegría enorme", cerró quien anteriormente se coronó integrando los equipos de Cosmopolita de Piedritas (Liga de General Villegas), con 9 de Julio de Chacabuco, con Jorge Newbery de Junín y con su equipo juninense de origen, Ambos Mundos.

TODA LA EMOCIÓN DE UN HINCHA

En las redes sociales,el germaniense Horacio Rubén Moreno escribió, tras el titulo logrado por Sarmiento:

"Amigos de Germania. Tal vez cuando no esté más en este mundo, quisiera que esta foto (que ofrecemos) me acompañe a la eternidad, y podré decír: Estuve ahí. Es uno de los días más lindos para los que habitamos en este, mi lugar en el mundo, y saludo a los valientes guerreros que jugaron esta final. Quiero empezar por ´Maxi´, nuestro arquero uruguayo, que se estiró más que nunca en el penal, emulando al Mazurkievich de tu querido Peñarol; a Daniel Uhart, que conoció a sus compañeros en la primera fecha, el día que perdimos con Matienzo. Al Lucas y ´Facu´ los carrileros que corrieron más que todos, por que sabían que tenían que cuidar a los más viejos. Párrafo aparte para el ´Pato´´ Oliva, que muchas veces salía a correr solo cuando volvía desde ´La Catalina´. A los dos de adelante, el Gonza "rayo" García con sus dos golazos en la final, junto al 9, el ´Negro´ Casco, que aparte de hacer goles inolvidables, con tus años, que son unos cuantos, bancabas a los más chicos, a veces más allá del reglamento. A los Torres, que no pudieron jugar la final, a Rizzo y ´Santi´ Zani, a Alejo (Benavídez), ´Cachaza´ (Gutiérrez) y el gran Armani, Sebastian Nahuel López, desde el banco, a igual que Juan Manuel Garnica, Juan, el exquisito del fútbol, que aportaba su magia en los últimos 30 minutos".

Siguiendo con su testimonio, Horacio Moreno expresó en Facebook:

"A ellos sumo la férrea defensa, de Julián Garrone, emulando a sus tíos y a ´Tomi´ (Marcelo), el zurdo al otro lado y en la zaga, vos cabezón Oscar Cabrera, que desechastes ofertas importantes por venir a jugar gratis a tu querido Germania, así que vaya mi reconocimiento y admiración. Y por último al ´2´, el capitán que desde los 6 años defendés estos colores y desde los 16 que jugás en primera y que no entendí muy bien, a principios de año, cuándo te llamaron de Ameghino para jugar allá (nuevamente), pero ahora lo entiendo:Cambiaste plata por gloria, te quedaste y esto no tiene precio. Y dejo para el final al viejo loco, porfiado y utópico, al ´Ratón´, que armó 20 equipos. Creo que, por nombres, este fue el más humilde y llevaste a los chicos a un campeonato.Seguramente serás recordado por todo lo que haces por tu querido Germania. Recuerdo para mi consuegro, el ´Negro´ Echarri, que cuando lo visité en su lecho de enfermo, le habíamos ganado a Ancalú en la última fecha y le dije: ´Germania llega a la final, no se si la gana, pero llega. Dios no quiso que estuvieses, por eso cuando llegue allá arriba, no quiero flores, pero si esta foto, que refleja que yo estuve ahí", cerró Horacio Moreno haciendo referencia a la foto que ofrecemos, en la cual se lo ve abrazando a su hijo, el capitán del campeón, Martín Moreno.