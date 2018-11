Sportivo Sarmiento de Germania vivió su más soñado "Feliz domingo" y se coronó campeón

La espera de más de medio siglo terminó y con una soberbia actuación, el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania le ganó el tercer partido final 2 a 0 a quien llegó con el pomposo título de tricampeón, Deportivo Alberdi, y se coronó ganador del campeonato oficial 2018 "Centenario de Sarmiento de Vedia" que organizó la Liga Deportiva Central vediense

Los germanienses, dirigidos por Alberto "Ratón" Ocampo, le pusieron la "frutilla del postre" a un certamen en el cual comenzaron en discreto nivel, pero a medida que avanzaban las fechas, una vez que terminó el "Apertura" y comenzó el "Clausura", sacaron lustre a la chapa de candidatos y lo refrendaron con una vuelta olímpica que se hizo esperar desde la década del ´50, cuando los "verdes" ganaron torneos en fila en la desaparecida Liga Ameghinense de Fútbol.

De menor a mayor fue SSG en la temporada y con el paso de los partidos, Ocampo fue armando un equipo con su sello, el cual se fue solidificando como conjunto, con una defensa que mezcló experiencia y calidad en el capitán Martín Moreno y el "Cabezón" Oscar Alberto Cabrera (sacaban todo de arriba y de abajo) y laterales con buen juego, marca y proyección, como Tomás Marcelo y Juliá Garrone, respaldado por un arquero serio y eficaz como el uruguayo Maximiliano Pérez Correa.

En el medio, el "pac man" juninense Daniel Uhart cortaba juego de los rivales y la entregaba "redonda"; Silvio Oliva le ponía toda la garra en la zona neurálgica y los talentosos y rendidores carrrileros Facundo Varela y Lucas Quinteros iban y venían por la banda, ayudando a todos y creando juego para que adelante, la letal dupla del pintense Gonzalo García y del juninense Germán Casco la mandara a guardar cuando así lo ameritaba la situación.

También cumplieron quienes fueron ingresando a lo largo de los partidos y del torneo anual, como el experimentado y talentoso Juan Manuel Garnica (sumó una vuelta olímpica más a su destacada trayectoria en el balompié), el granadense Carlos Gutiérrez, Walter Rizzo, Santiago Zanni, Mauricio Torres, Alejo Benavídez (volvió sobre el final, para coronarse junto a sus amigos y coterráneos), Eduardo Torres, el juvenil Ignacio Valenza, el arquero suplente Sebastián López, Fabián Oliva, José González, Pablo Verggini y otros valores de la cantera de Sarmiento (G) que alternaron a lo largo de la temporada.

LA GLORIA A PURA EMOCIÓN, LUEGO DE NOVENTA MINUTOS

Cuando el árbitro juninense Carlos Moreno marcó el inicio de los últimos 90 minutos del certamen oficial liguista, al mediodía del domingo (se adelantó por la final, que en definitva no se jugó entre River y Boca, por la Libertadores), se acabaron las palabras. Deportivo Alberdi comenzó la búsqueda de su cuarto campeonato en fila y Sarmiento de Germania buscando acabar con una espera de seis décadas sin vueltas olímpicas y en cerrar el año con el final anhelado y soñado.

Y arrancaron mejor los "Ocampo Boys" y ya a los 6 minutos, tras una de sus buenas acciones dominicales, Gonzalo García dejó un par de rivales en el camino pero terminó rematando desviado.

Dos más tarde, el arquero alberdino, Kevin Andrés, se quedó con el balón tras un córner que primero cabeceó y luego volvió (tras un rebote) al corazón del área Oscar Cabrera, segundo zaguero central germaniense.

Recién a los 9´ llegó con algo de peligro el conjunto aurinegro tricampeón, cuando una pelota larga para Gabriel Contreras hizo extremar recursos, para llegar con lo justo a cortar, a Julián Garrone, cuando iba a rematar el delantero del "Depor".

Se jugaban 11´ cuando Martín Flaherty llega bien pisado al área y salva justo Tomás Marcelo, con un cruce por demás de oportuno.

De a poco fue mejorando Deportivo (A), el juego se equiparó y la siguiente jugada peligrosa se registró a los 25 minutos. Largo remate de tiro libre del capitán germaniense, Martín Moreno, apenas afuera, sorprendiendo a todos, cuando se esperaba un centro al área.

Dos minutos más tarde, otra vez llegó con riesgo Sarmiento, con un fuerte remate del "Negro" Casco que Kevin Andrés dudó entre tomarla y sacarla al córner, aunque terminó finalmente mandando el esférico al tiro desde la esquina, con los corazones a punto de explotar por ambos lados, ante la duda inicial del "1".

Enseguida, tras gran jugada de "Luquitas" Quinteros, otra vez le quedó la pelota dentro del área al juninense Germán Casco, pero remató mal y desviado, cuando parecía que llegaba la apertura.

En la réplica, combinaron Emanuel Quiroga y Gabriel Contreras, el balón derivó a Pablo Arias, quien mandó centro al segundo palo que desbarató Daniel Uhart, cuando la "jauría" alberdina llegaba para mandar la pelota al fondo de las mallas.

Sobre 31´, Martín Flaherty eludió a un rival, remató y terminó rechazando el "Cabezón" Cabrera, mientras que en la siguiente, Gabriel Contreras sorprendió con velocidad, pero terminó sacando la defensa germaniense.

Se jugaban 34´ cuando remató Facundo Ledesma desde buena posición, pero lo hizo desviado, mientras que en 36´, tomó la lanza y trepó al ataque Oscar Cabrera, tocó en buen momento para Casco, este maniobró y habilitó a Gonzalo García, a quien le quedó un poco alta la pelota y no pudo rematar bien, cuando parecía que llegaba el primero.

La etapa inicial se iba con un 0 a 0 casi marcado a fuego, pero a los 44´, se mandó con habilidad y velocidad Matías "Topo" Foressi (arrancó en dudosa posicion), lo tocó apenas arriba Oscar Cabrera y el árbitro juninense Carlos Moreno cobró penal, en la última jugada de riesgo, bastante protestada en cuanto a su sanción por los de nuestro Distrito.

Parecía que el que había sido mejor en los 45 iniciales (Sarmiento) se iba a ir perdiendo injustamente 1 a 0, pero el disparo desde los doce pasos del capitán del "Depor", Ángel Ledesma, se fue afuera, al lado del mismo palo al que se había arrojado Maximiliano Pérez Correa, con lo cual respiró la gran cantidad de hinchas que llevó Sarmiento a Vedia, al igual que jugadores y cuerpo técnico.

GONZALO GARCÍA SE TRANSFORMÓ EN HÉROE

Los últimos 45 minutos arrancaron con mucho nervio por ambos lados, porque en menos de tres cuartos de hora de juego iba a surgir un campeón, y ambos elencos querían serlo.

SSG se fue acomodando de a poco, para no dejar pasar poro alto la gran chance esperada durante décadas y ya a los 7´, Gonzalo Garcia hizo de las suyas, mandó centro shot para Casco, quien por poco no alcanzó a mandarla al fondo de las mallas.

Sobre los 12 minutos, gran jugada del "Tim" Flaherty, quien eludió a rivales y remató al gol, pero salvó Maximiliano Pérez Correa, en gran tapada, una de las únicas que debió desbaratar en el pleito definitivo.

Sobre el cuarto de hora, otra gran acción de Gonzalo García, se generó un rebote y el esférico le quedó a Lucas Quinteros, cuyo remate frente a la valla se fue apenas afuera.

Diez más tarde, ya con la adrenalina a pleno en todos los sectores, flotando en el ambiente aquello de "El que hace el gol, gana", lo tuvo a los 26´ Deportivo Alberdi. Centro de tiro libre del "Topo" Foresi, la pelota le quedó a al ex Pintense y Deportivo Pinto, Alejandro Irusta, quien cabeceó y se generó un rebote, sancionando luego posición adelantada de un delantero alberdino el juez Carlos Moreno.

El éxtasis germaniense comenzó a los 29 minutos, con sabor a soñada vuelta olímpica. Gran acción del artillero Germán Casco, quien enganchó dentro del área y le pegó firme y seco y por el otro lado, cuando la de gajos cruzaba frente a la valla, entró para empezar a bañarse de gloria y anotar el primero el habilidoso y veloz Gonzalo García.

No se quiso quedar con el vuelto el tricampeon que resignó finalmente la corona, y enseguida se fue con todo al ataque, dejándole servidas las contras a Sarmiento.

A los 31´, la perdió en defensa Alejandro Irusta, remató el "Negro" Casco y con lo justo salvó el arquero Kevin Andrés, mandando el balón al córner.

Cinco más tarde, el propio Kevin Andrés tapó tras una serie de rebotes dentro del área y en la siguiente carga, se fue Gonzalo García, con Lucas Quinteros a su lado, pero llegó el oportuno cruce del único defensor, Alejandro Irusta, para salvar en gran cierre postrero.

Recién a los 37´ inquietó el "Depor". El volante Facundo Ledesma combinó con su hermano (Ángel), este remató desde dentro del área y el útil se fue apenas afuera, bien controlado por Pérez Correa, quien de allí hasta el final (casi die minutos de descuento dio juez), debió trabajar junto a sus defensores para cortar centros y pelotazos sobre las 18 yardas.

Y a los 53´ minutos llegó el segundo y se acabaron las pocas dudas que quedaban en el estadio de Sarmiento de Vedia, muy bien presentado en todos los aspectos para esta finalísima.

Kevin Andrés salió desesperado de su valla, Gonzalo García recibió el balón por el sector izquierdo y con la calidad de los que saben, de los que tienen mucho potrero encima, puso la pelota por sobre la humanidad del "1" y la pelota, como una puñalada letal para Deportivo Alberdi, besó las mallas y llenó de gloria a "Gonzalito" y a todo el equipo verdolaga, que desató un enorme y merecido festejo en el "Parque Greene" vediense, que se prolongó en caravana y fiesta popular al regresar los campeones a suelo germaniense.

LA SÍNTESIS

Árbitro Carlos Moreno (Di Gangui y Orbegozo fueron sus asistentes) y así se alistaron los equipos:

DEPORTIVO ALBERDI: Kevin Andrés; Pablo Arias (Juan Zárate), Alejandro Irusta, Norberto Lavallén y Emanuel Quiroga; Facundo Ledesma, Ángel Ledesma, Gabriel Contreras y Martín Flaherty (Juan Ibarra); Matías Foresi (Oscar Olguín) y Sebastian Cuello. D.T.: Pablo Olguín. Sup.: Rubén Lavallén, Joaquín Flaherty, Federico Silvestre y Lucas Barea.

SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone (Carlos Enrique Gutiérrez), Martín Moreno, Oscar Alberto Cabrera y Tomás Marcelo; Facundo Varela (Juan Manuel Garnica), Silvio Oliva, Daniel Uhart (Alejo Benavídez) y Lucas Quinteros; Gonzalo García y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Sebastián López, Walter Rizzo y Santiago Zanni.