Notable desempeño de "Tiempos Gym" en la final nacional de la Federación de Gimnasia Aeróbica

El grupo representante de "Tiempos Gym" de General Pinto, que dirige la profesora Belén Coronel, brilló a pleno en la final nacional del torneo que organizó la Federación Argentina de Gimnasia Aeróbica (F.A.G.A.) y se realizó en el estadio "Malvinas Argentinas" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Numerosos logros cosecharon los pintenses en ese evento y en el primer día de competencias, se presentó Valentina Quiroga en categoría juveniles "A", quedando en el segundo puesto entre 37 competidoras, mientras que Elina Mercado, de Germania, tuvo su debut en el torneo, con una destacada excelente exhibición ante los presentes en el estadio cubierto capitalino.

El segundo día, en la primera función de la jornada, Emma Dovigo se consagró campeona nacional categoría infantiles "A", entre 19 participantes; Renata Fiorini obtuvo el pasaje para el torneo ANAC a realizarse en Arizona (Estados Unidos), ya que entre 19 concursantes estuvo entre los primeros tres puestos, mientras que Ernestina Brohme, en la categoría baby, obtuvo el tercer puesto entre nueve competidoras

En la segunda función participaron, en categoría infantiles "B", Anita Tejeda se consagró campeona nacional en individual, entre 34 competidoras; mientras que Emilia Pérez, Federica Brohme, Valentina Quiroga y Pía Leggieri García se metieron en los primeros puestos de los niveles más altos, obteniendo ellas también el pasaporte para el certamen de la ANAC, que se hará en el mes de Julio en Arizona.

También clasificó a esa justa internacional de la ANAC el trío conformado por Anita Tejeda, Emilia Pérez y Federica Brohme, al lograr un excelente puesto en lo que fue el debut del terceto en este torneo.

Ya en el tercer día de competencias, se presentó el grupo Zumdance Kids de "Tiempos Gym", consagrándose campeonas nacionales en nivel elite, destacándose que estas niñas debutaron este año en el torneo en esta disciplina.

Participaron: Emma Dovigo, Federica Brohme, Anita Tejeda, Pía Leggieri García, Valentina Colombi, Candela Ávalos, Julieta Leonarda, Carmela iglesias, Paula Gil, Trinidad Ciucci, Antonella Barrutti y Amparo Perugini.

Por su parte, el equipo de Zumdance Adultos 2 obtuvo el podio más alto, al ser campeonas nacionales nivel mundial, siendo conformado por Yésica Souza, Camila Grogan, Laura Muro, Verónica Camino, Ana Paula Richieri, María Paz Bonardi y Valentina Quiroga.

En tanto que en Zumdance Adultos 3, con el puntaje más alto nivel mundial, se consagraron campeones nacionales, estando integrado por Yésica Souza, Camila Grogan, Laura Muro, Verónica Camino, Ana Paula Richieri, María Paz Bonardi y Valentina Quiroga.

Lo hicieron representando a la Municipalidad de General Pinto, apoyados por el director de Deportes comunal, Bruno Dante Di Nucci, y por el intendente municipal, Alexis Guerrera, a quienes se agradeció desde "Tiempos Gym".

Lo formaron los adultos Marisol García, Sara Coronel, Verónica Camino, Teresa Ravirú y Tomás Grogan, grupo que se llevó la ovación de todo el estadio y con el jurado aplaudiendo de pie, en un marco de muchísima emoción.

En el cuarto día de competencias, para finalizar con el torneo, participaron las más pequeñas de 3 y 5 añis y como broche de oro para ladelegación de "Tiempos Gym", se consagran campeonas nacionales en Free Dance categoría baby. Ellas son María Paz Calcagno, Victoria Torno y Eloína Santucho Camino.

RECIBIERON EL TROFEO PREMIUM

Los alumnos de Belén Coronel y de "Tiempos Gym" recibieron el trofeo Premium como delegación destacada, por el trabajo en equipo y el esfuerzo y progreso de estos años.

Al respecto, la citada profesora señaló a "Hoy":

"Me siento orgullosa por el logro de mis alumnos, me volví feliz con los resultados y con el progreso de ellos. Esto ayuda a que se entusiasmen y tengan ganas de más. Como siempre les digo a ellos, los voy a acompañar hasta donde deseen. Por eso, quiero agradecer a mis alumnos por el aguante del día a día y el cariño que me brindan; a sus padres, por el apoyo y el sacrificio que hacen para que puedan participar en estos torneos, que son privados y costosos desde la vestimenta hasta las inscripciones, viajes y demás. Lo hago extensivo a mi familia, que siempre me apoya en todo y confía ciegamente en mí; a mí padrino, ´Curi´ Quiroga; a Mónica Purini y a mí sobrina Valentina, quienes cuidaron de mí, ya que fuí al torneo con una pierna quebrada y me ayudaron con el cuidado dela misma, me reunían las nenas, les pasaban mi directivas, todos unos genios. Invito a quienes deseen sumarse para el año próximo y vivir esta hermosa experiencia, las puertas de ´Tiempos Gym´ están abiertas para todos, de distintas edades y género. ¡ Muchísimas gracias !", finalizó Coronel.

Como corolario Belén confirmo que el viernes 21 de Diciembre sus alumnos brindarán una muestra en el Cine, en horario a confirmar.