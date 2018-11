Jugaron una nueva fecha de los torneos de inferiores

Se completó una nueva fecha de los campeonatos “Primavera Verano” 2018 de divisiones inferiores de fútbol de la Liga Amateur de Deportes con sede en Lincoln.

En su estadio “Luis Dallocchio”, Deportivo Pinto recibió a C.A.S.E.T. de El Triunfo en dos categorías y en décima, el “Depor” se impuso 4 a 0, con goles de Bautista Videla, Lautaro Gusmerini y dos del ingresado Bautista Lancioni. Arbitró Marcelo Aníbal y así formaron:

DEPORTIVO: Teo Orsi; Santiago Topa, Santiago Piccardo, Ramiro Orrego, B. Videla y Federico Tucci; L. Gusmerini, Bautista Barnech, Nahuel Espíndola, Emiliano Varrenti y Gastón Martín. Luego ingresaron B.Lancioni y Agustín Magallanes. D.T.: Fabián Oliva.

C.A.S.E.T.: B. Cabezas; B. Lugones, M. Maldonado, T. Garis, L. Bolli y C. Godoy; A. Ávila, Juan C. Benzi, F. Ibáñez, E. Bolli y F. Sánchez. Luego ingresó C. Barzola. D.T.: Leandro Elizondo.

En octava, Deportivo Pinto se impuso con gol de Segundo Nesprías por 1 a 0 a C.A.S.E.T., en encuentro que arbitró Nicolás Giordano y que tuvo estos protagonistas:

DEPORTIVO: Samuel Amado del Río; Agustín Puerari, Nicolás Tucci, Gaspar Aleón, Camilo Leonardi y Nahuel Romano; Thiago Arrieta, Agustín Caratti, Tomás Bartucci, Gonzalo Lavítola y S. Nesprías. D.T.: F. Oliva. Sup.: Juan Richieri, Gastón Cáceres, Vladimir Zalazar, Teo Borda, Ián Ferreyra, Luciano Mansilla y Lucas Geist.

C.A.S.E.T.: M. Lugones; M. Gómez, C. Ventancor, T. Sánchez, L. Godoy y S. Baroli; X. Luján, F.Meli, T. Rodríguez, B. Lerembrik e I. González. Luego ingresó A. González. D.T.: L. Elizondo.

Por su parte, Pintense visitó solamente en novena división a El Linqueño “B”, ganando los de nuestra ciudad 1 a 0, con gol de Pedro Alifano Valenza. Así formó el C.A.P.:

Axel Barrera; Tomás Loinaz; Agustín Petronio, S. Laporta, Nicolás Manuel y Milos Banegas; Elías Riscossa, Ulises Riscossa, Camilo Brohme, P. Alifano Valenza y Thiago Móbbili. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Leonel Esco, Rodrigo Torres, Bautista Larrayoz, Juan Guichet, Nicolás Jáuregui y Benjamín Banegas.

Por su parte, Villa Francia recibió en su campo de deportes “Roberto ´Tito´ Menarvino” a Atlético Pasteur. En décima, el actual campeón de esa divisional, el elenco pasteurense, se impuso 4 a 0 a los de Coronel Granada, quienes así formaron:

Rafael Morad; Matías Pérez, Elías Belén, Agustín Haberkon, Jhonatan Vicente y Valentino Valenza; Emiliano Ellero, Agustín Di Flavio, Valentin Valle, Martín Agustinelli y Benjamín Hernández. D.T.: Marcos Andrada-Pablo Zapata. Sup.: Federico Salvador, Renzo García, Tomás Müller, Julián Braconi, Alejandro Ramos, Geremías Murillo y Thiago Trillo.

En novena, igualaron 1 a 1, anotando Gabriel Adriosola el gol de Villa Francia, que alistó a este elenco:

Máximo González; Fermín Agustinelli, Enzo Ellero, Joaquín Bernini, José Bramajo, Rodrigo Sánchez, Jeremías Calabresi, Segundo García, G. Adriosola, Nicolás Micussi y Gerónimo Pérez. D.T.: P. Zapata-M. Andrada. Sup.: Lucas Orsi, Maximiliano Martín y Valentino Fraile.

Finalmente, en séptima se impuso Villa Francia 3 a 2, con goles que marcaron para los locales Alejo García, Ignacio Valenza y Juan Tettamanti, formando los granadenses como sigue:

Patricio Allen; Rodrigo Roldán, Carlos Sánchez, Lautaro Reynoso, Gonzalo Caratti, Ulises Barker, A. García, Santiago Castro, Fausto Guagnini, I. Valenza y J. Tettamanti. D.T.: Andrada-Zapata. Sup.: Darío Saraco, Rodrigo Aguirre, Bruno Landart y Germán Torres.

OTROS RESULTADOS Y LAS POSICIONES

Los demás resultados registrados fueron los siguientes:

Décima división: Juventud Unida 2 vs. San Martín de Roberts 0; Atlético Roberts 0 vs. Argentino de Lincoln 3 y Deportivo Arenaza 0 vs. El Linqueño 1.

Atlético Pasteur es puntero, con 16 unidades; Juventud Unida tiene 13; Argentino y El Linqueño, 12; C.A.S.E.T. de El Triunfo, 9; Deportivo Arenaza, 8; Deportivo Pinto, 6; Villa Francia, 5; Pintense y Atlético Roberts tienen 4 y cierra con 3 unidades San Martín de Roberts.

Novena: Juventud Unida 0 vs. San Martín 0; Atlético Roberts 2 vs. Argentino 1 y Deportivo Arenaza 0 vs. El Linqueño 7.

Lidera Atlético Roberts, con 18; Argentino suma 15; Pintense y San Martín de Roberts, 13; El Linqueño, 12; Deportivo Pinto, 10; El Linqueño “B”, 7; Deportivo Arenaza, 6; Villa Francia, 5; Atlético Pasteur, 3 y no tiene puntos Juventud Unida de Lincoln.

Octava: Atlético Roberts 1 vs. Argentino de Lincoln 2; Deportivo Arenaza 1 vs. El Linqueño 6 y Juventud Unida 0 vs. San Martín de Roberts 7.

Manda El Linqueño, 20 puntos. Le sigue Deportivo Pinto, 16; Pintense suma 14; San Martín de Roberts, 13; Argentino y Deportivo Arenaza, 9; Juventud Unida (L), 6; C.A.S.E.T., 4; Atlético Pasteur, 1; y cierra sin unidades Atlético Roberts.

Séptima división: Atlético Roberts 1 vs. Argentino 4; Deportivo Arenaza 0 vs. El Linqueño 5.

Encabeza las posiciones El Linqueño, con 16 puntos. Atlético Roberts tiene 12; Argentino (L), 11; Atlético Pasteur, Villa Francia y Deportivo Arenaza suman 7; Deportivo Pinto, 4; Juventud Unida, 3; y cierra Pintense, con un punto.

Por la novena fecha, los enfrentamientos previstos son los siguientes:

El Linqueño vs. Villa Francia; Pintense ante Juventud Unida (L); Argentino (L) vs. Deportivo Pinto; San Martín vs. Atlético Roberts en los clásicos locales y solamente en novena. Atlético Pasteur ante El Linqueño “B”. Libre quedará Deportivo y Social Arenaza.