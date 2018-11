Gaspar Barisoni y una enriquecedora experiencia en el nacional del Parlamento Juvenil del Mercosur

La etapa nacional del Parlamento Juvenil del Mercosur (PJM), en su novena edición, se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el jueves 15 y el viernes pasados. Allí se juntaron representantes de cada Provincia de la República Argentina, desde Tierra del Fuego a Salta y cada delegación estaba compuesta por la cantidad de población de Provincia, por lo cual la de Buenos Aires contó con 60 representantes, entre ellos el alumno pintense Gaspar Barisoni, a quien acompañó la profesora y bibliotecaria Flavia Cabrera, de la Escuela de Educación Secundaria Nº 4 de la ciudad cabecera distrital.

En diálogo con el director de “Hoy”, Barisoni detalló la gran experiencia vivida, en estos términos:

“Arribamos a Capital Federal el día miércoles 14, para ir preparando y formando un poco nuestras ideas y proyectos e ir intercambiando ideas con los demás chicos de la Provincia de Buenos Aires. Al otro día fuimos al Ministerio de Educación de la Nación y allí se hizo el acto inaugural, que fue muy lindo. Entonamos la música que nos caracteriza como argentinos, elevando cada uno la bandera que venia a representar. Luego nos acreditamos y nos separaron en las comisiones de trabajo que, a diferencia de la provincial, se agregaron dos ejes y fueron:

Jóvenes y trabajo; Inclusión educativa; Género; Derechos Humanos; Educación Sexual Integral (ESI); Integración regional; y Participación Ciudadana, que fue el eje en el que participé yo. Luego nos destinaron a un lugar especifico del Ministerio de Educación para debatir y así nos podíamos escuchar todos, destacándose que en cada eje, había representantes de todas las Provincias”, expresó “Gaspy”.

PROPUSO EL CONSEJO DE CONVIVENCIA

Seguidamente, Barisoni comentó:

“En cada comisión de trabajo (eje) se elevaban los proyectos que cada Provincia había llevado a cabo en las etapas anterior del Parlamento como lo fueron las fases Escolar, Distrital y Provincial. Así, cada alumno podía proponer un proyecto, se debatía si era viable o no, los puntos de vista de cada uno, luego se votaba y se asentaba en el documento, que luego iba a ser leído finalmente en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Como alumno de la Provincia de Buenos Aires y sin olvidar que soy estudiante de la Escuela Secundaria Nº 4 -a la cual me sentí muy orgulloso de representar-, propuse el proyecto estudiantil ´Consejo de Convivencia´. Se trata de un órgano que regula y actúa cuando ocurren conflictos dentro de la institución. En mi Escuela, este órgano funciona muy bien. Pero quedé muy sorprendido cuando propuse fomentar la participación de los jóvenes en el Consejo de Convivencia, ya que todos me miraron con cara de desconocido cuando di a conocer que existia una ley que permitía, en los establecimientos educativos, contar con este Programa. Destaco que sólo la Escuela Secundaria de General Pinto, y algunas de la Provincia de Corrientes, cuentan con dicho ente regulador. Cuento esto para que sepan la riqueza y la enseñanza que da el Parlamento, no sólo en materia de que ayuda a la oralidad, a exponerse adelante de personas, a tener pensamiento critico y democratico, sino que también da un abanico de ideas y de proyectos para implementar en cada Escuela. Recordar que el lema principal de Parlamento Juvenil del Mercosur es la Escuela Media que queremos”, narró el educando pintense con claridad de conceptos

Continuando con su relato, dijo:

“Luego de terminado el debate en cada comisión, se votaron todos los proyectos que salieron aprobados y algunos de ellos fueron: Implementar talleres de oratoria, para una mejor inserción en el ambito laboral; Reclamar sobre la vuelta de las escuelas abiertas; Capacitación para los jóvenes de la importancia del voto en elecciones presidenciales y de centros de estudiantes; Fomentar el Consejo de Convivencia dentro de las instituciones; Reclamar sobre un boleto estudiantil gratuito de transporte para las personas que estudian, entre otros. Luego, la jornada terminó con la actuación de una banda folclórica, fomentándose la danza tradicional entre las Provincias de la Argentina. ni

Este día de debate fue entre las 8.30 y las 17 horas. Luego, en el hotel, se votó para ver quien iba a hablar en la Cámara de Diputados y los alumnos que serían elegidos como Parlamentarios Mercosurianos. De 60 alumnos, solo pasaban cuatro. El viernes 16 a la mañana fuimos al Congreso y alli se leyeron los documentos nacionales que habían salido de cada comisión de trabajo. Allí se encontraban presentes algunos diputados, funcionarios del Ministerio de Educación, Tecnología y Ciencia, coordinadores nacionales de políticas socio-educativas, entre otras autoridades

“FUE UNA EXPERIENCIA MUY ENRIQUECEDORA”

“Gaspy” Barisoni señaló finalmente:

“Fue una experiencia muy enriquecedora, ya que cada Provincia vive una realidad distinta a la de otras y considero que se tiene que seguir fomentando lo que es Parlamento Juvenil del Mercosur, ya que es un espacio en donde los alumnos somos escuchados, llevamos nuestras inquietudes y muchas veces recibimos respuestas para mejorar el sistema educativo y la Escuela Media que queremos. Agradezco a la profesora de historia y bibliotecaria, Flavia Cabrera, que fue la persona que me preparó para esto, que me asesoró y estuvo en cada detalle”, completó Gaspar Barisoni.