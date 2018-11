Disputaron la sexta fecha de divisiones inferiores

También se completó la sexta fecha de los torneos de divisiones inferiores de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, por el "Primavera Verano" 2018 de fútbol "Marcelo ´Gardel´ Muñoz".

En ese marco, en su campo de deportes "Luis Dallocchio", Deportivo Pinto recibió a El Linqueño en tres divisiones y en décima categoría, igualaron sin goles, bajo arbitraje de Carlos Javier Alfonso.

El "Depor" formó con Teo Orsi; Agustín Magallanes, Santiago Topa, Santiago Pérez, Federico Tucci y Ramiro Orego; Nahuel Espíndola, Bautista Barnech, Bautista Videla, Gonzalo Blas Martínez y Emiliano Varrenti. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Alexnder Córdoba, Agustín Medina, Santiago Piccardo y Tobías Martínez.

En novena, el C.A.E.L. se impuso 5 a 0 al "Depor" de nuestra ciudad, con tantos que anotaron Lautaro Biey, Alexis Álvarez, Livio Macías, Bautista Giordano y Benjamín Bianchi. Fue juez Jorge Pereyra y el C.A.S.D.G.P. presentó esta formación:

Juan Fredes; Federico Cáceres, Lautaro Magallanes, Juan Medero, Thiago Fernández y Nelson Guillamondegui; Máximo Banegas, Lucio Garafulic, Pedro Galbo, Ignacio Guzmán y Esteban Alifano. D.T.: F. Oliva. Sup: Fermín Salandari, Matías González, Ulises Barreto y Franco Cabanas.

Completando los partidos de formativas, en séptima categoría, El Linqueño se impuso 1 a 0, con tanto de Santiago Dalena. Arbitró Pedro Irusta y Deportivo Pinto formó como sigue:

Gastón Ríos; Facundo Topa, Martín Echenique, Agustín Puerari, Rodrigo Smith y Nicolás Tucci; Tobías Carrizo, Manuel Cajes, Martín Pérez, Patricio Pacheco y Benjamín Leonardi. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Matías Topa, Tomás Cabana, Gonzalo Lavítola, Camilo Leonardi, Segundo Nesprías, Sebastián Esco y Bautista Carrizo.

El domingo, como preliminar de primera división, Deportivo Pinto y El Linqueño igualaron 1 a 1 en octava división, bajo arbitraje de Jorge Pereyra. Tomás Bartucci marcó el gol de los azules, quienes formaron de esta manera:

Samuel Amado del Río; Nicolás Tucci, Nahuel Romano y Agustín Puerari; Camilo Leonardi, Thiago Arrieta, Agustín Caratti y Gonzalo Lavítola; T. Bartucci y Segundo Nesprías. D.T.: F. Oliva. Sup.: Federico Medina, Ián Ferreyra, Vladimir Salazar, Francisco Céliz, Federico Blanco, Teo Borda y Federico Cáceres.

Por su parte, Pintense visitó a Atlético Pasteur y en décima, el conjunto campeón de este divisional y que busca repetir en este certamen, se impuso 4 a 0 al C.A.P.

Los blancos formaron así:

Isaías Larrayoz; Rodrigo Lloret, Thiago Argüello, Renzo Dovigo, Marcos Diez y Maximiliano Muro; Fausto Ledesma, Gaspar Magallanes, Bautista Olivera, Gastón Barrera y Thiago Fernández. D.T.: Francisco Gómez.

En novena, Pintense se impuso 3 a 2, con tantos que marcaron para los blancos Camilo Brohme, Juan Guichet y Pedro Alifano Valenza. El C.A.P. formó de esta manera:

Axel Barrera; Tomás Loinaz, Martín Larrayoz, Thiago Pinardi, Nicolás Manuel y Agustín Petronio; C. Brohme, Thiago Móbbili, Rodigo Torres, P. Alifano Valenza y Mateo Garafulic. D.T.: F. Gómez. Sup.: Leonel Esco, Nicolás Jáuregui, Juan Guichet, Nicolás Ormazábal, Bautista Torres y Ulises Riscorza.

Completando los cotejos del sábado, en séptima, Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur se impuso 2 a 0 a Pintense, mientras que el domingo, como preliminar del partido de primera división, el C.A.P. le ganó a los pasteurenses 3 a 0, con tantos de Felipe Baldoma, Tomás Cabrera y Alejandro Ochoa, presentando esta formación los dirigidos por Daniel Volpe:

Agustín Isidoro; Leandro Contreras, A. Ochoa, Francisco Ávalos, Ramiro Mobbili y Abraham Mamut; Pedro Farotto, Matías Santillán, T. Cabrera, F. Baldomá y Lautaro Acosta. Sup.: Axel Ferreyra, Alifano Martín Vélez y Juan Celasco..

En cuanto a Villa Francia, recibió en su campo de deportes "Roberto ´Tito´ Menarvino" a San Martín de Roberts, en dos divisiones.

En décima, ganaron los albirrojos visitantes 1 a 0, formando los granadenses como sigue:

Rafael Morad; Matías Pérez, Elías Belén, Valentino Valenza, Jonathan Vicente y Agustín Haberkon; Enzo Ellero, Agustín Di Flavio, Valentín Valle, Martín Agustinelli y Benjamín Hernández. D.T.: Marcos Andrada-Pablo Zapata. Sup.: Murillo, Renzo García, Tomás Müller, Julián Bracconi, Martín Rodríguez, Ramos, Valdebenito, Francisco Marcolini y Mateo Lacapra.

Finalmente en novena, igualaron 1 a 1, anotando Gerónimo Pérez el tanto de los granadenses, quienes así se alistaron:

Máximo González; Fermín Agustinelli, Enzo Ellero, Joaquín Bernini, Geremías Murillo y José Bramajo; Rodrigo Sánchez, Jeremías Calabresi, Segundo García, Gabriel Adriosola y Nicolás Micucci. D.T.: Zapata-Andrada. Sup.: Gerónimo Pérez, Jeremías Orsi, Maximiliano Martín y Valentino Fraile.

OTROS RESULTADOS Y LAS POSICIONES

Los demás resultados que se registraron en inferiores, fueron éstos:

Décima división: Juventud Unida de Lincoln 1 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 0; y Atlético Roberts 0 vs. Deportivo Arenaza 2.

Atlético Pasteur es puntero, 16 unidades; Juventud Unida (L), 13; El Linqueño, 12; Argentino (L) y C.A.S.E.T., 9; Deportivo Arenaza, 7; Villa Francia y Atlético Roberts, 4; San Martín de Roberts y Pintense, 3; y cierra con dos puntos Deportivo Pinto.

Novena: El Linqueño "B" 1 vs. Argentino de Lincoln 3; y Atlético Roberts 4 vs. Deportivo Arenaza 2.

Al tope de las posiciones está Atlético Roberts, 18 puntos; San Martín de Roberts, 13; Argentino (L), 12; Pintense y El Linqueño, 9; Deportivo Pinto y El Linqueño "B", 7; Deportivo Arenaza, 6; Villa Francia, 4; Atlético Pasteur, 3; y sin puntos está Juventud Unida (L).

Octava: Juventud Unida (L) 2 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 0.

Lideran El Linqueño y Pintense, con 14 unidades; Deportivo Pinto y San Martín de Roberts, 10; Deportivo Arenaza, 9; Juventud Unida (L), 6; Argentino (L), 3; C.A.S.E.T. y Atlético Pasteur, 1; y no tiene puntos Atlético Roberts.

Séptima: Atlético Roberts 6 vs. Deportivo Arenaza 0.

Encabeza las posiciones El Linqueño, 13 puntos; Atlético Roberts, 12; Argentino, 8; Atlético Pasteur, 7; Villa Francia y Deportivo Arenaza, 6; Juventud Unida y Deportivo Pinto, 3; y cierra sin unidades Pintense.