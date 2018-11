Sarmiento de Germania-Deportivo Alberdi definen el domingo el campeón 2018 de la Liga de Vedia

Sumamente emotivos, de ida y vuelta y con varias emociones, resultaron los dos partidos finales que animaron, uno en cada estadio y para definir el campeón del torneo oficial de fútbol 2018 “Centenario del Club Sarmiento de Vedia”, los equipos de Sportivo Sarmiento de Germania y Deportivo Alberdi.

El domingo 28 de Octubre pasado, en suelo germaniense, los locales resurgieron como el “Ave Fénix” y tras ir perdiendo 1 a 0 (gol del juninense Sebastián Cuello para los alberdinos), lograron dar vuelta el trámite y el resultado en el segundo tiempo, pese a jugar con un hombre menos por la temprana expulsión del pintense Juan Manuel Garnica en la etapa inicial, por doble amarilla.

Los dirigidos por Alberto “Ratón Ocampo terminaron imponiéndose 2 a 1 con tantos del segundo zaguero central, Oscar Alberto “Cabezón” Cabrera, y del delantero de General Pinto, Gonzalo García, a menos de diez minutos del final del partido.

Por ello, la amplia y bullanguera hinchada de SSG viajó con la gran esperanza de lograr el ansiado primer título de campeón hasta Juan Bautista Alberdi, pero un gol del juninense Sebastián Cuello a los 40 minutos de la etapa inicial, le alcanzó el pasado domingo 4 a Deportivo Alberdi para forzar un tercer y definitivo cotejo, a disputarse este domingo en uno de los estadios de la ciudad de Vedia, localidad donde tiene su sede la Liga Deportiva Central.

En la revancha, jugada en una cancha con piso en estado lamentable, en el Polideportivo “José Ángel Noval” de los aurinegros de Alberdi, enseguida tuvo una buena opción para abrir el marcador el ex jugador de Deportivo Pinto y de Pintense, Alejandro Irusta, pero su “chilena” se fue cerca de uno de los palos de la valla defendida por el portero uruguayo de 29 años, Maximiliano Pérez Correa.

Otra vez el propio primer zaguero central (Irusta) inquietó a los 21 minutos, cuando pese a ser desestabilizado en el salto, logró cabecear apenas desviado, en un lapso del cotejo en el cual Sarmiento (G) esperaba bien parado y tranquilo los ataques del local, que necesitaba ganar para forzar un tercer partido e ir en él en busca del tetracampeonato consecutivo, toda vez que obtuvo los tres últimos certámenes que organizó la Liga vediense.

Y en el minuto 40, tras varios centros y tiros desde la esquina (córners), llegó un nuevo envío aéreo y de cabeza, el juninense Sebastian Cuello le ganó a los defensores entrando por el segundo palo y puso el 1 a 0 con envío de pique al piso que no pudieron cortar Pérez Correa (al salir en el centro) ni Oscar Cabrera, en la línea de sentencia.

Pese a sentirse tocado, Sarmiento se fue a buscar la paridad, que casi logró poco después, a los 42´. El artillero juninense Germán Casco apareció entre los dos centrales de Deportivo Alberdi, remató con violencia y el arquero Kevin Andrés salvó a su valla en gran acción, generándose empujones y dos jugadores amonestados como corolario de la jugada, el propio Casco e Irusta.

El arbitro juninense Carlos Loza (quien increíblemente controló las dos finales, al ganar los dos sorteos) los mandó poco más tarde al descanso en la ventosa y calurosa tarde del domingo y cuando regresaron, la primera chance la tuvo Sarmiento.

Se disputaba el quinto minuto del complemento cuando maniobró con velocidad Gonzalo García y su remate se fue apenas desviado, en una de las pocas acciones de riesgo de un segundo tiempo en el que Deportivo puso toda la experiencia para “enfriar” el partido y Sarmiento de Germania no pudo repetir lo del encuentro de ida y terminó tirando muchos centros y pelotazos, que fueron bien controlados por los defensores centrales Irusta y Norberto Lavallén y por el arquero Kevin Andrés.

En un típico encuentro en el que se puede afirmar “el que hace el gol, gana”, lo hizo Deportivo Alberdi y a sus jugadores, cuerpo técnico e hinchas “les volvió el alma al cuerpo” tras el traspié anterior en cancha de los verdes germanienses.

Todo está como al principio, los dos tienen chances de consagrarse campeón 2018, y seguramente el título se definirá en los mínimos detalles, en favor del que cometa menos errores.

En Germania, y porque no en todo el Distrito, se espera la coronación de los dirigidos por Alberto Ocampo y seguramente los muchachos a las órdenes del “Ratón” darán lo mejor de si en busca de ese gran objetivo y por cortar la serie de vueltas olímpicas de los aurinegros alberdinos.

LA SÍNTESIS

Bajo el arbitraje del juninense Carlos Loza (fueron sus asistentes Martín Ríos y Marcelo Acosta) así se alistaron los elencos:

DEPORTIVO ALBERDI: Kevin Andrés; Pablo Arias, Alejandro Irusta, Norberto Lavallén y Emanuel Quiroga; Facundo Ledesma, Ángel Ledesma y Juan Martín Flaherty; Matías Foressi, Sebastián Cuello y Diego Orbegozo. Luego ingresaron Juan Ibarra, Gabriel Contreras y Gerardo Quiñones, en reemplazo de Foressi, Flaherty y Orbegozo. D.T.: Pablo Olguín. Sup.: Sam Lavallén, Lucas Barea, Federico Silvestri y Oscar Olguín.

SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Oscar Alberto Cabrera y Tomás Marcelo (Walter Rizzo); Silvio Oliva (Eduardo Torres), Daniel Uhart, Carlos Gutiérrez (Mauricio Torres) y Lucas Quinteros; Gonzalo García y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Sebastián López y Santiago Zanni.