Josefina Cardoso: “Soy feliz arriba del escenario”

Sigue presentándose en festivales y eventos que se realizan en nuestra región la juvenil y talentosa cantante folklórica Josefina Cardoso, quien vive junto a su familia en un predio rural del Distrito de General Pinto y desde allí, se proyecta como un torbellino en cada escenario al que la convocan.

"El huracán Cardoso" brilló en una nueva celebración del aniversario fundacional de Lincoln, luego fue el turno de la "Fiesta del Cordero" en Juan Bautista Alberdi y posteriormente disfrutaron de sus temas quienes concurrieron al tradicional festejo por el "Día de la madre", organizado por el Club Sarmiento de Vedia.

En próximos días, estará ofreciendo su arte en "La Rastrillada del Pampa", a concretarse en Pehuajó y en cuanto al futuro, su aspiración es grabar un tercer disco y seguir cantando y cantando.

Gentilmente, Josefina Cardoso se prestó a nuestra requisitoria e inicialmente manifestó:

"La verdad que fue muy emocionante, porque la gente respondía muy bien al repertorio y desde arriba del escenario, con todo mi equipo, pudimos ver que estaban muy conformes. Nos quedamos por ahí con ganas de cantar un temita más, pero había que darle lugar a las demás peñas y números programados. Algunas de las canciones en la que la gente participó y pasamos un lindo momento fueron ´Puerto Tirol´ y ´Río Verde´. Luego de la presentación en Alberdi, estuve el domingo 21, para el ´Día de la madre´ en Vedia y en diciembre vamos a estar actuando en "La Rastrillada del Pampa´, en Pehuajó".

Ampliando conceptos, expresó:

"En 2019 seguiremos trabajando con muchas ganas, para poder llegar a un nuevo disco, que sería el tercero. Al primero lo grabé a los 8 años y se tituló ´Crecer donde vivo´, realizado en Junín, en el estudio de Daniel Citterio. Y el segundo se tituló ´Josefina del campo´, que grabé en Esquel, Chubut, de la mano de Leo Miranda, Salió a nivel nacional, con el sello de ´Utopía Producciones´, que es donde graban gran parte de los folcloristas consagrados. El sello de una discográfica no estaba ni en mis sueños", remarcó.

Su grupo de músicos

Sobre como se confirma en estos momentos su grupo de músicos, Josefina -quien anteriormente se había presentado en el aniversario fundacional de Lincoln-, expresó:

"En el grupo actualmente está mi papá en el bombo, el ´Chango´ Castillo como primer guitarra; César Suárez, como segunda guitarra y como guitarra base está ´Jona´ Damín, quien es un tanto nuevo, porque se integró este año en el grupo y la verdad es que está saliendo todo muy bien".

También la juvenil y destacada cantante, remarcó que "otro de los momentos en los que sentí que la gente me abrazaba con sus aplausos en la ´Fiesta del Cordero´ de Alberdi, fue el momento en el que dije el verso de presentación, el cual decía:

"Es de buena educación

saludar siempre primero

por eso dejarles quiero

mi gaucha salutación.

¡Soy la presilla, el botón!

Soy de un salvaje el retozo

mi canto, un puñal filoso

que defiende mi cultura.

¡ Soy el verde en la llanura!

Alberdi, si vos supieras

qué feliz soy al cantarte.

Ya mismo voy a abrazarte

con zambas y chacareras.

Que lindo si alguien quisiera

pegar un grito aparcero,

un sapucay bien campero

pa' alegrar a la reunión.

¡ Que viva la tradición,

y la fiesta del cordero !".

"Soy feliz haciendo lo que amo"

Finalizando la charla, Josefina Cardoso manifestó:

"Soy muy feliz haciendo lo que amo. Ojalá pueda seguir haciéndolo toda la vida. Cuando me preguntan ¿ Querés ser famosa ?, digo no, no lo pienso. Yo sólo quiero ser feliz arriba del escenario, como hasta ahora, y disfrutarlo a corazón abierto. La gente que me sigue, la que abraza mis canciones y siempre me respeta, eso me hace inmensamente feliz", concluyó "Jose".