Luego de la postergación por el "Día de la Madre", regresa la actividad al "Primavera Verano" de fútbol

Este domingo se va a jugar la quinta fecha del campeonato "Primavera Verano" 2018 de fútbol "Marcelo ´Gardel´ Muñoz" que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, que fuera postergada en una semana debido a la tradicional celebración anual del "Día de la Madre".

En su estadio "Luis Dallocchio", Deportivo Pinto recibirá a Atlético Roberts, bicampeón de la temporada al ser ganador del los torneos "Apertura" y del "Clausura" e invicto en la temporada con 20 triunfos y un solo empate (ante sus "primos" de San Martín de Roberts, en el primer certamen del año).

Por su parte, en el "Leonardo Costa", El Linqueño recibirá la visita de Pintense, mientras que el líder de la actual competencia, San Martín de Roberts, espera a uno de los escoltas, Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur.



Completan la jornada Argentino de Lincoln vs. Alumni de Vedia, el "El Fortín"; y Deportivo y Social Arenaza vs. Juventud Unida de Lincoln. Libre quedará C.A.S.E.T. de El Triunfo.

En cuanto a la sexta fecha, a disputarse el domingo 4 de Noviembre, tiene esta programación prevista:

Atletico Pasteur recibirá a Pintense; Deportivo Pinto será anfitrión de El Linqueño; San Martín de Roberts vs. Alumni de Vedia; Juventud Unida de Lincoln espera en "Los Tapiales" a C.A.S.E.T. de El Triunfo y Atlético Roberts será anfitrión de Deportivo Arenaza. Libre quedará Argentino de Lincoln.

En cuanto a los torneos de divisiones inferiores, este fin de semana jugarán:

Deportivo Pinto vs. Atlético Roberts; El Linqueño vs. Pintense; Argentino de Lincoln ante Villa Francia; San Martín de Roberts vs. Atlético Pasteur y Deportivo Arenaza recibe a Juventud Unida de Lincoln. En novena división quedará libre El Linqueño "B".