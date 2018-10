Lavaselli y el éxito de "100 días para enamorarse": "Es impresionante como nos acompaña la gente"

El actor de la localidad distrital de Coronel Granada, Mauricio Lavaselli, viene destacándose en la exitosa telenovela romántica "100 días para enamorarse", producida por Underground para la cadena Telefe y líder del ranking en su franja horaria.

En el papel de "Pancho", el granadense ha recibido elogiosos comentarios sobre su actuación, que se suman a los cosechados en otros trabajos profesionales que ha realizado, como los desplegados en "Educando a Nina", "Fanny la fan", "El marginal", "Historia Clínica", etc.

En medio de filmaciones y otros compromisos profesionales, recientemente Mauricio "Pancho" Lavaselli visitó su localidad natal y también se lo vio en General Pinto, recibiendo en ambas poblaciones el cariño de sus seres queridos, amigos, allegados y vecinos, muchos de los cuales lo conocen desde pequeño, cuando residía en Villa Francia.

"100 días para enamorarse" es una creación de Sebastián Ortega y está protagonizado por Carla Peterson, Nancy Dupláa, Luciano Castro y Juan Minujin y coprotagonizado por Pablo Rago, Juan Gil Navarro, Osvaldo Laport, Mario Pasik, Marita Ballesteros, Maite Lanata, Franco Rizzaro, Malena Narvay, Ludovico Di Santo, Michel Noher, Jorgelina Aruzzi, Macarena Paz, Leticia Siciliani, Manuela Pal y el citado Lavaselli, quienes le dan vida al guión ideado por Ernesto Korovsky, Silvina Frejdkes y Alejandro Quesada, destacándose además que tiene participación en la tira la modelo de Iriarte (otra población de nuestro Distrito), la bella Noelia Marzol, en el papel de "Vanesa Perla".





"EL GRUPO HUMANO DE REFLEJA EN LA PANTALLA"

Entrevistado por el colega y amigo Hugo Bas, periodista ameghinense, Mauricio no dudó en calificar como "Un grupo humano de trabajo increíble y eso se refleja en la pantalla", sobre el elenco de "100 días para enamorarse", en tanto que al hablar sobre "Pancho", a quien le da vida en la tira, Lavaselli dijo: "Panchito por ahí está confundido y vamos a ver en que termina todo eso (en relación a un dinero que sustrajo en un pasaje de la novela y que luego devolvió). No quiero adelantar nada, si que pidió disculpas, así que veremos como sigue de aquí en adelante. Me encanta el personaje, a medida que va pasando la historia se van agregando aditamentos al personaje, no sabía que ´Panchito´ iba a ser tan mano larga. Lo paso rebien con todos, especialmente con Nancy Dupláa y Ludovico Di Santo (oriundo de Lincoln), profesionales ´grosos´, que siempre te ayudan. Es impresionante como nos acompaña la gente, ya que competimos con programas importantes como ´Show Match´ de Marcelo Tinelli, ´Mi hermano es un clown´, muchas series de Netflix que han bajado el rating televisivo, así que estamos muy contentos y agradecidos".

Seguidamente, el actor granadense recordó que a los 17 años emigró de su pueblo, para estudiar odontología en La Plata y aunque es profesional, no se decida a ello actualmente.

Recordando aquella época, Lavaselli reconoció que "Yo era muy inmaduro por entonces, no sabía bien lo que quería. Empecé hacer teatro como un hobby y termine metiéndome de lleno. Me dije ´Esto es lo mío´, y le dí con todo para adelante".





LLEGAR ES DIFÍCIL Y MUCHO MÁS MANTENERSE

Avanzando en la charla, el entrevistado agregó que "No es fácil llegar y menos mantenerse, porque sin dudas perduras con ritmo de trabajo constante, pero con los tremendos actores que hay, se hace muy difícil. Hay pocas producciones en la actualidad, poco trabajo por la situacion del país y debo agradecer por ser un privilegiado de trabajar junto a Nancy (Dupláa), Ludovido (Di Santo), Marco Antono Capponi, Michael Noir, Juan Minujín, todo un grupo humano que es excelente, te dejan ser vos mismo y aprendes un montón".

Sobre los temas "fuertes" que se tratan en la novela, el destacado actor de nuestro Distrito expresó:

"La sociedad se está abriendo en muchos temas, en la calle lo vemos, por la repercusión de los chicos jóvenes identificados con la problemática de la identidad de género y demás. Estamos en 2018, la gente se abre a diario y en la tira, con el embarazo de ´Charo´ (Antonella Ferrari es la actriz), se viene el tema del aborto. Va a recurrir a un aborto, en un lugar ilegal, la va a pasar mal y tendrá que pagar las consecuencias de no hacerlo con las medidas sanitarias necesarias por el sistema de nuestro país. Yo estoy a favor del aborto legal", dejó en claro Mauricio.

Finalmente, Mauricio Lavaselli dijo al ser reporteado en su Coronel Granada natal: "Le queda mucho a la novela, eran cien capítulos inicialmente, ya estuvimos grabando el 100, pero vamos a llegar a Diciembre, a 140 capítulos, con ´Pancho´ (su protagónico) para rato, arrepentido y asumiendo su error en la tira. En cuanto a mi futuro, seguramente haré teatro el año que viene, se confirmará a futuro, estimo que será en Mayo más o menos", completó el exitoso actor de Coronel Granada.