San Martín aprovechó el pobre presente de Pintense y lo venció sin mayores problemas

Un nuevo cachetazo recibió el domingo pasado en su estadio "Rubén E. Viale" el primer equipo de fútbol del Club Atlético Pintense, por la cuarta fecha del campeonato "Primavera Verano" 2018 "Marcelo ´Gardel´ Muñoz" que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln.

El domingo 14, los blancos perdieron 3 a 0 ante el líder y uno de los invictos del certamen, San Martín de Roberts, conjunto que fue superior al C.A.P. desde el principio al final del encuentro, con lo cual los albirrojos que dirige Leonardo "Goyo" Benavídez siguen al tope de las posiciones, ahora sin compañías, porque quedó libre quien estaba también al tope de la tabla, Deportivo y Social Arenaza.

Tras el empate que había cosechado, también como huésped, una semana atrás ante El Linqueño, "Sanma" necesitaba ganar nuevamente fuera de su localidad y lo hizo con una sólida tarea, ante un equipo que no encuentra respuestas, como para mejorar algo su mala campaña a lo largo de toda la temporada.

Rápidamente se puso en ventaja el conjunto robertense, ya que al minuto de juego Alexis "Palomo" Framis marcó de cabeza la apertura del tanteador, venciendo por primera vez al arquero Pablo Héctor Maffía, quien nada pudo hacer.

Pintense trató de acomodarse e ir en busca del empate, pero pese a no tener en cancha a tres de sus principales figuras (Juan Malvassora, Santiago Pose y Damián Costantino), quienes así cumplieron sus respectivas suspensiones), los visitantes pusieron todo su oficio para manejar el partido a su ritmo, con Federicio Pachamé y el citado Framis buscando crear juego para alimentar a los peligrosos delanteros, Federico Lucero y Federico Lacunza.

Este último, fue el encargado de estirar cifras pasada la media hora, anotando a los 32 minutos de tiro libre penal (tras una falta de Pablo Maffía al citado Lucero) con disparo bien colocado el 2 a 0 parcial, con el cual se fueron al descanso de un cuarto de hora.

Cuando reanudaron, Pintense bosquejó una tenue recuperación y tuvo algunas acciones favorables para descontar, una de ellas a través de Mariano Ugarmendía, quien hasta eludió al arquero y terminó rematando afuera y dos del goleador Nicolás Ariel Martínez, quien esta vez no pudo marcar.

Pero cuando quería seguir mejorando llegó el tercer y definitivo gol, anotado a los 11 minutos por un defensor acostumbrado a concretar en la valla rival, el eficiente zaguero central Ignacio García, tras recibir un buen pase de Federico Lucero, que el autor del tanto concretó desde fuera del área, haciendo estéril el esfuerzo de Pablo Maffía.

De allí al final, solo hubo que esperar el cierre del encuentro, que terminó con claro triunfo de los del “Matadero” de Roberts, quienes en la próxima fecha van a recibir a uno de los escoltas, Atlético Pasteur, mientras que Pintense va a tener otro compromiso de mucho riesgo, al visitar a El Linqueño en el estadio "Leonardo Costa" de la vecina ciudad.

LA SINTESIS

Bajo arbitraje de Rubén Darío Delgado (fueron líneas Darío Alarcón y Matías Aguirre), así formaron los equipos:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffia; Tobías Basualdo, Tomás Elías Ramos, Enzo Gallardo Errecalde y Samuel Barrera; Germán Leguizamón, (Gino Amado Viola) Juan M. Mansilla, Sebastián Pajón y Agustín García; Mariano Ugartemendía (Franco Bochiardi) y Nicolás Ariel Martínez (Jorge Altamiranda). D.T.: Hernán Frías. Sup.: Nahuel Arrieta, Tomás Gorosito, Samuel Videla y Franco Secuela.

SAN MARTÍN: Juan Fernández; Yonatán González, Ignacio García, Ezequiel Caliani y Leandro Gómez; Renato Merchán, Leandro Blásquez, Alexis Framis (Joaquín Sarco) y Federico Pachamé (Pedro Gutiérrez); Federico Lacunza (Alejandro Díaz) y Federico Lucero. D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Marcos Méndez, Teo Aliberto y Guillermo Méndez.