Disputaron la cuarta fecha de las divisiones inferiores del "Primavera Verano" de fútbol

También se disputó la cuarta fecha del certamen "Primavera-Verano" 2018 de fútbol de divisiones inferiores, con la participación de los equipos de nuestro Distrito.

Deportivo Pinto visitó en su estadio "Los Tapiales" a Juventud Unida de Lincoln y en décima, los azulgranas locales ganaron 2 a 0, con tantos anotados por Tobías Ludueña y Emiliano Costa. Arbitró Carlos Agustín Riglos y así formaron:

JUVENTUD: P. Iribarren; S. Staffieri, A. Licera, E. Monzón, F. Mangieri y L. Moreno; Isaías Miguel, E. Gallardo, R. García, T. Ludueña y E. Costa. D.T.: Aníbal Di Lorenzo. Sup.: Facundo Alfonso, R. Caliani,Juan B- Arenas, G. Martinelli, M. Romero y L. Suárez.

DEPORTIVO PINTO: Teo Orsi; Agustín Magallanes, Mateo Quiroga, Bautista Barisoni, Joaquín Blanco y Santiago Pérez; Bautista Barnech, Nahuel Espíndola, Federico Tucci, Gonzalo Blas Martínez y Bautista Videla. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Emiliano Varrenti, Ramiro Orrego, Lautaro Gusmerini, Renzo Zavatarelli y Bautista Lancioni.

En novena, Deportivo Pinto goleó 5 a 0 a la "Juve", con tantos marcados por Thiago Olivera, Máximo Banegas, Eliseo Ledesma y Esteban Alifano (2), formando así los equipos, bajo arbitraje de Javier Esnaola:

JUVENTUD: G. Muñoz; C. Quiroz, Juan M. Enrique, M. Ramos, E. Carrelo y B. Peralta; B. Patiño, Axel Eseiza, J. Varela, M.Ferreyra y J. Sabella. D.T.: A. Di Lorenzo. Sup.: T. Ríos, N. Guiñazú, M. Moreno, A. Capiello y D. Guiñazú.

DEPORTIVO PINTO: Juan Fredes; Federico Cáceres, Lautaro Magallanes, Juan Medero, T. Olivera e Ignacio Guzmán; Lucio Garafulic, M. Banegas, P. Galbo, E. Ledesma y E. Alifano. D.T.: F. Oliva. Sup.: Fermín Salandari, Ulises Barreto, E. Cabana, Matías González y Nelson Guillamondegui.

Completando los partidos del sábado, en séptima división ganó Juventud Unida 1 a 0,congol de Nicolás Barrios. Fue juez Matías Aguirre y estos los protagonistas:

JUVENTUD: F. González; Juan J. Ocampo, Franco Alfonso, E. Montenegro, A. Herrera y A. García Torrilla; N. Barrios, M. Palacios, D.Ramos, A.Medina y B. Toledo.D.T.:Pablo Maíz.Sup.: C. Staffieri, N. Ocampo, F. Vaniglio, J. Irusta, Juan Steggel y R. Ramírez.

DEPORTIVO PINTO: Gastón Ríos; Rodrigo Smith, Tomás Cabana, Facundo Topa, Agustín Della Bruna, Sebastián Querejeta y Nicolás Tucci; Manuel Cajes, Hernán Smith, Patricio Pacheco, Tobías Carrizo y Sebastián Esco. D.T.:Maximiliano Leonardi. Sup.: Gonzalo Lavítola, Damián Picardo, Martín Echenique, Kevin Sosa y Enzo Suárez.

El domingo, como preliminar del encuentro de primera división, en octava categoría se impuso Deportivo Pinto, 3 a 0 sobre Juventud Unida. Segundo Nesprías (2) y Tomás Bartucci hicieron los goles del "Depor", que formó de esta manera:

Samuel Amado del Río; Gaspar Aleón, Nicolás Tucci, Nahuel Romano y Agustín Puerari; Camilo Leonardi, Arrieta, Agustín Caratti y Gonzalo Lavítola; S. Nesprías y T. Bartucci. D.T.: F.Oliva. Sup.: Federico Blanco, Federico Cáceres, Teo Borda, Ián Ferreyra y Vladimir Salazar.



PINTENSE RECIBIÓ A SAN MARTÍN Y VILLA FRANCIA A C.A.S.E.T.

El sábado, en su estadio "Rubén E. Viale", Pintense recibió en dos categorías a San Martín de Roberts. En décima, el C.A.P. se impuso 2 a 0, con goles de Marcos Díez (luego expulsado) y Fausto Ledesma. Fue juez Jonathan Malvasora y así formaron:

PINTENSE: Isaías Larrayoz; Rodrigo Lloret, Thiago Argüello, Renzo Dovigo, M. Diez y Agustín Belén; F. Ledesma, Gaspar Magallanes, Bautista Olivera, Gastón Barrera y Thiago Fernández. D.T.: Marcelo Cruzate. Sup.: Gonzalo Vergara, Thiago Villegas, Emanuel Martínez, Sebastián Phengpha, Farid Latorre y Nereo Videla.

SAN MARTÍN: J. Ríos; Lautaro Marcos, T. Ferrari, P. Ochoa, B. Abadía e Ián González; G. Pagano, G. Ferrari, Nahuel Enrique, S. García y A. Abadía.D.T.: Ezequiel Caliani. Sup.: M. Farías, G. Ibarra, Thiago Enrique, E. Giménez y Santiago Domingo.

En novena, con polémico gol anotado por Brandon Torres, se impuso San Martín, en choque de campeones, ya que ambos elencos habían compartido el título en el "Apertura" y el C.A.P. fue además bicampeón, al ganar el "Clausura". Marcelo Aníbal fue el juez (los locales reclamaron que no había ingresado totalmente el balón, en el único gol) y estos los protagonistas:

PINTENSE: Axel Barrera; Tomás Loinaz, Agustín Petronio, Thiago Pinardi, Mateo Garafulic y Milos Banegas; Lucas Ravirú, Thiago Móbbili, Camilo Brohme, Pedro Alifano Valenza y Elías Riscossa. D.T.: M.Cruzate. Sup.: Lionel Esco, Matías Jáuregui, Ulises Riscossa, Santino Laporta, Nicolás Jáuregui, Nicolás Ormazábal y Bautista Torres.

SAN MARTÍN: L. Malmoris; S, Barbero, S. Abadía, S.Gauna, S. Ibáñez y E. Méndez; Lucas Cirillo, T.Cabrera, B. Torres, F. Caliani y F. Mercado. D.T.: E. Caliani. Sup.: N. Lora, L. Abadía y T. Juárez.

El domingo, como preliminar de octava, igualaron 1 a 1, con goles de Leandro Contreras para el C.A.P. y de Tomás Barbero para San Martín, en cotejo en el cual Pintense presentó esta formación:

Agustín Isidoro; L. Contreras, Alejandro Ochoa, Francisco Ávalos, Ramiro Móbbili y Abraham Mamut; Pedro Farotto, Matías Santillán, Tomás Cabrera, Felipe Baldomá y Lautaro Acosta. D.T.: Daniel Volpe. Sup.: Andrés Alifano, Martín Vélez, Andrés Ruffini, Juan Celasco y Axel Ferreyra.

En cuanto a Villa Francia, recibió en su campo de deportes "Roberto ´Tito´ Menarvino" a C.A.S.E.T. de El Triunfo, solamente en décima división. Los triunfenses se impusieron 2 a 0, formando los granadenses como sigue:

Rafael Morad; Matías Pérez, Elías Belén, Valentino Valenza, Valdebenito y Agustín Haberkon; Geremías Murillo, Federico Salvador, Valentín Valle, Martín Agustinelli y Benjamín Hernández. D.T.: Marcos Andrada-Pablo Zapata. Sup.: B. García, A. Di Flavio, Tomás Müller, Francisco Marcolini, Julián Bracconi, Alejandro Ramos, Lacapra y Enzo Ellero.

OTROS RESULTADOS, LAS POSICIONES Y LA PRÓXIMA FECHA

Además de los partidos disputados por los equipos de formativas de las entidades de nuestro Distrito, estos fueron los otros resultados registrados:

Décima división: Atlético Pasteur 1 vs. Argentino de Lincoln 1 y Atlético Roberts 0 vs. El Linqueño 1. Libre quedó Deportivo Arenaza.

Novena: El Linqueño “B” 1 vs. Deportivo Arenaza 0; Atlético Pasteur 1 vs. Argentino de Lincoln 2 y Atlético Roberts 5 vs. El Linqueño 1.

Octava: Atlético Pasteur 3 vs. Argentino 6 y Atlético Roberts 1 vs. El Linqueño 3: Libres quedaron Deportivo Arenaza y C.A.S.E.T. de El Triunfo.

Séptima división: Atlético Roberts 0 vs. El Linqueño 1 y Atlético Pasteur 2 vs. Argentino (L) 2. Libres: Deportivo Arenaza, Villa Francia y Pintense.

Así quedaron las posiciones en las cuatro divisiones inferiores pro el "Primavera Verano" 2018 de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln:

Décima división: C.A.S.E.T. de El Triunfo, 10 puntos; Argentino, Atlético Pasteur y El Linqueño, 8; Juventud Unida, 7; Deportivo Arenaza, 4; Villa Francia y Pintense, 3; Atlético Roberts y Deportivo Pinto, 1 y cierra sin unidades San Martín de Roberts.

Novena: Atlético Roberts, 12; San Martín, 9; Deportivo Pinto y El Linqueño “B”, 7; Pintense y Argentino de Lincoln, 6; Atlético Pasteur, Villa Francia, Deportivo Arenaza y El Linqueño, todos con 3; y no tiene puntos Juventud Unida.

Octava: El Linqueño, 12 unidades; Pintense, 10; San Martín de Roberts, 7; Deportivo Pinto, 6; Juventud Unida, Argentino y Deportivo Arenaza, 3; C.A.S.E.T. y Atlético Pasteur, 1; y no tiene puntos Atlético Roberts.

Séptima división: El Linqueño, 7; Villa Francia y Atlético Roberts, 6; Argentino, 5; Atlético Pasteur, 4; Deportivo Pinto, Juventud Unida y Deportivo Arenaza, 3; y sin puntos cierra Atlético Pintense.

En cuanto a la quinta fecha, tiene esta programación prevista:

Deportivo Pinto vs. Atlético Roberts; El Linqueño vs. Pintense; Argentino de Lincoln ante Villa Francia; San Martín de Roberts vs. Atlético Pasteur y Deportivo Arenaza recibe a Juventud Unida de Lincoln. En novena división quedará libre El Linqueño "B".