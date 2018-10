Disputaron la tercera fecha de divisiones inferiores

También se disputó la tercera fecha del campeonato "Primavera-Verano" 2018 de fútbol en categorías formativas, con la participación de los equipos de nuestro Distrito.

Pintense visitó el sábado en "El Fortín" a Argentino de Lincoln y en décima categoría ganaron los locales 2 a 0,con goles de Genaro Muñoz y de Danilo Mayo, formando los equipos de esta manera, bajo arbitraje de Claudio Lora:

ARGENTINO: S. Roldán; L. Ponce, G. Maidana, A. Ferreyra, G. Muñoz y C. Castro; D. Mayo, T. Contreras, F. Rodríguez, Juan Sáenz y K. Saínz. D.T.: O. Alsina. Sup.: A. Viñales, G. Bustamante, G. Iuvone, B. Casas, L. Magistrali y M. Quiñones.

PINTENSE: Isaías Larrayoz; Máximo Muro, Damián Barreto, Renzo Dovigo, Fausto Ledesma y Rodrigo Lloret; Sebastián Phengpha, Gaspar Magallanes, Bautista Olivera, Gastón Correa y Agustín Belén. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Gonzalo Vergara, Thiago Villegas, Emanuel Martínez, Thiago Argüello y Nereo Videla.

En novena, con gol de Lucas Ravirú, Pintense (bicampeón de la categoría) se impuso 1 a 0 a Argentino, en partido que arbitró Javier Esnaola y que tuvo estos protagonistas:

ARGENTINO: N. Arrizabalaga; R. Defendente, J. Carrizo, F. Vázquez, A. García y J. Díaz; I. Suárez, V. Pantanetti, F. Di Nella, G. Dalena y B. Zapata. D.T.: O. Alsina. Sup.: V. Vitali, F. Martínez, F. Adami, J. Vizzo, S. Bullrich y F. Malga.

PINTENSE: Axel Barrera; Matías Jáuregui, Agustín Petronio, Thiago Móbbili, Nicolás Manuel y Milos Banegas; L. Ravirú, Mateo Garafulic, Juan Guichet, Pedro Alifano Valenza y Ulises Riscossa. D.T.: F. Gómez. Sup.: Thiago Pinardi, Tomás Loináz, Elías Riscossa, Camilo Brohme, Rodrigo Torres, Nicolás Jáuregui y Bautista Torres.

Finalmente, en séptima, se impuso Argentino 2 a 0 sobre Pintense, con tantgos que marcaron Diego Vázquez y Blas Lozano. Dirigió el match Jorge Pérez y así formaron:

ARGENTINO: L. González; M. del Valle, G. Barroso, F. Narváez, R. Arrizabalaga y G. de las Heras; D. Vázquez, Juan E. Báez, Juan C. Muñoz, E. Balbidares y Blas Lozano. D.T.: O. Alsina. Sup.: C. Ramos, M. Balmaceda,

PINTENSE: Tobías Basualdo; Daniel Vicondo, Samuel Barrera, Tomás Gorosito, Jorge Altamiranda y Fabián Videla; Tomás patiño, Joaquín Argüello, Samuel Videla, Leandro Corvalán y Gustavo Arrieta. D.T.: Hernán Frías-Matías Garnica. Sup.: Kevin Cufré, Matías Basualdo, Ulises Clavería y Rodrigo Acosta.

El domingo, como preliminar de primera, Pintense se impuso en octava división a Argentino, por 2 a 1. Tomás Cabrera y Alejandro Ochoa, descontando Facundo Varela para los argentinistas. Arbitró Nicolás Giordano y así formaron:

ARGENTINO: Guagnini; De Bártoli, Albarracín, Díez, Coronel y Mauricio Varela; F. Varela, Vázquez, Moris, Quevedo y Quiroga. D.T.. O. Alsina.

PINTENSE: Agustñin Isidoro; Leandro Contreras, A. Ochoa, Francisco Ávalos, Ramiro Móbbili y Abraham Mamut; Pedro Farotto, Matías Santillán, T. Cabrera, Felipe Baldomá y Lautaro Acosta. D.T.: Daniel Volpe. Sup.: Andrés Alifano, José Vélez, Thiago Móbbili, Juan Celasco y Axel Ferreyra.

VILLA FRANCIA VISITÓ A DEPORTIVO ARENAZA Y DEPORTIVO PINTO CON C.A.E.L. EN NOVENA

Villa Francia de Coronel Granada jugó en tres divisiones como visitante del Deportivo Arenaza y en décima, empataron 3 a 3. Nazareno Bonanno y Santiago Todino (2) marcaron para los "chaperos" y Emiliano Ellero, Agustín Di Flavio y Martín Agustinelli hicieron los goles de los granadenses. Arbitró Carlos Javier Alfonso y así formaron:

ARENAZA: B. Baizán; N. Bonanno, A. Motta, A. Gorosito, S. González y A. Lumbreras; M. Todino, U. Bustamante, B. Sabadini, L. Sabadini y S. Todino. D.T.: Agustín Perujo.

VILLA FRANCIA: Rafael Morad; Matías Pérez, Elías Belén, Valentino Valenza, Jhonatan Vicente y Agustín Haberkon; E. Ellero, A. Di Flavio, Geremías Murillo, M. Agustinelli y Benjamín Hernández. D.T.: Marcos Andrada-Pablo Zapata. Sup.: B. García, Francisco Marcolini, Julián Bracconi, Valentín Valle, Federico Salvador, Tomás Müller y Alejandro Ramos.

En novena, el triunfo quedó para Villa Francia, 1 a 0 con anotación de Nicolás Micussi, en partido que arbitró Carlos Agustín Riglos y que tuvo estas formaciones:

ARENAZA: M. Todino; A. Pineda, M. Lumbreras, A. Hernández, G. Ramos y M. Sabadini; R. Turquieto, I. Garrido, Juan Ledesma, A. Pineda y T. Capelli.Sup.: A. Perujo. Sup.: T. Pereda y N. Larreta.

VILLA FRANCIA: Máximo González; Enzo Ellero, José Bramajo, Rodrigo Sánchez, Segundo García y Lucas Murillo; N. Micussi, Geremías Calabresi, Gerónimo Pérez y Gabriel Adriosola y Máximo Martín. D.T.: Pablo Zapata-Marcos Andrada. Sup.: Valentino Fraile, Federico Salvador y Joaquín Bernini.

En séptima, Villa Francia ganó 4 a 3, con tantos de Germán Torres, Santiago Castro, Fausto Guagnini e Ignacio Valenza para los granadenses y de Luciano Franco (2) y Valentín Lumbreras para los "chaperos". Pedro Irusta fue el juez y estos los protagonistas:

ARENAZA: K. Lumbreras; A. Bustamante, E. Medina, S. Toledo, M. Ramos y A. Gaudard; L. Franco, P. Pineda, E. Cerda, V. Lumbreras y M. Barragán. D.T.. A Perujo.

VILLA FRANCIA: Patricio Allen; Víctor Villegas, Rodrigo Murillo, Gonzalo Caratti, Rodrigo Espíndola y G. Torres; Santiago Castro, Alejo García, F. Guagnini, I. Valenza y Juan Tettamanti. D.T.: Andrada-Zapata. Sup.: Rodrigo Roldán, Bruno Landart, Benjamín Rodríguez y Ulises Barker y Simón García.

Por su parte, Deportivo Pinto se enfrentó en novena división ante El Linqueño "B". Empataron 1 a 1, con goles de Pedro Galbo para el "Depor" y de Francisco Melo para el C.A.E.L., formando los equipos de esta manera, bajo arbitraje de Rocío Melo:

DEPORTIVO PINTO: Juan Pérez Fredes; Federico Cáceres, Lautaro Magallanes, Juan Medero, Eliseo Ledesma e Ignacio Guzmán; Máximo Banegas, Agustín Toledo, P. Galbo, Lucio Garafulic y Gastón Risso. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Fermín Salandari, Matías González, Franco Cabana, Nelson Guillamondegui y Ulises Barreto.

EL LINQUEÑO: L. Terán; R. Álvarez, N. Yapur, F. Albino, C. Caporale y B. Bártoli; P. Lalla, B.Olivares, S. Roldán, F. Melo y F. Bustos. D.T.: Emanuel Manavella.

OTROS RESULTADOS Y LAS POSICIONES

Los demás resultados en categorías formativas fueron los siguientes:

Decima división: El Linqueño 1 vs. San Martín de Roberts 0 y Atlético Roberts 0 vs. Juventud Unida de Lincoln 3.

Las posiciones quedaron así conformadas hasta el momento:

Argentino de Lincoln, Atlético Pasteur y C.A.S.E.T., 7 puntos; El Linqueño, 5; Juventud Unida (L) y Deportivo Arenaza, 4; Villa Francia, 3; Deportivo Pinto y Atlético Roberts, 1; y cierran sin unidades Pintense y San Martín de Roberts.

Novena: El Linqueño 1 vs. San Martín (R) 3; y Atlético Roberts 3 vs. Juventud Unida 1

Encabeza las posiciones Atlético Roberts, 9 puntos. Pintense y San Martín de Roberts suman 6; Deportivo Pinto y El Linqueño "B", 4; Atlético Pasteur, Argentino (L), E Linqueño, Deportivo Arenaza y Villa Francia tienen 3 puntos y cierra con 0 Juventud Unida de Lincoln.

Séptima: Atlético Roberts 2 vs. Juventud Unida de Lincoln 0

Lideran Atlético Roberts y Villa Francia, con 6 unidades; Argentino y El Linqueño tienen 4; Deportivo Pinto, Atlético Pasteur y Deportivo Arenaza, 3; y cierran sin puntos Pintense y Juventud Unida (L).

El domingo, como preliminar de primera, estos fueron los resultados en octava división:

El Linqueño 6 vs. San Martín de Roberts 0; C.A.S.E.T. de El Triunfo 2 vs. Atlético Pasteur 2 y Atlético Roberts 0 vs. Juventud Unida de Lincoln 4.

Mandan Pintense y El Linqueño, con 9 puntos. San Martín de Roberts suma 6; Deportivo Pinto, Juventud Unida y Deportivo Arenaza, 3; Atlético Pasteur y C.A.S.E.T., un punto y no tienen unidades hasta el momento Atlético Roberts y Argentino de Lincoln.