Sarmiento de Germania volvió a imponerse a Matienzo de Alberdi y es finalista del torneo

El primer equipo de fútbol de Sportivo Sarmiento de Germania hizo que todo el pueblo esté feliz, ya que al vencer como visitante por 2 a 0 a Matienzo de Juan Bautista Alberdi (al que ya había superado 3 a 1 en suelo germaniense) se metió en la final del campeonato oficial "Centenario de Sarmiento de Vedia" que organiza la Liga Deportiva Central vediense, instancia en la que los dirigidos por Alberto "Ratón" Ocampo confrontarán con el actual tricampeón liguista, Deportivo Alberdi.

Cumpliendo una sólida actuación, esperando bien armado a su rival y golpeando en los momentos justos, los "verdes" de nuestro Distrito se instalaron en la finalísima y seguramente le plantearán dura lucha al "tri", al que recibirán en el encuentro de ida el domingo 21 de Octubre (este fin de semana no se juega, por realizarse la "Fiesta del Cordero" en Alberdi), en tanto que la revancha se disputará el domingo 28 del corriente en el estadio del "Depor".

El pasado domingo en cancha de Matienzo, el conjunto huésped de SSG salió a hacer su negocio, sacando rédito del 3 a 1 que había logrado en el match de ida para jugar con tranquilidad y temple ante un adversario que salió con todo, buscando cambiar su suerte en la instancia semifinal.

A los dos minutos, tras una profunda carga de los anfitriones, el capitán germaniense, Martín Moreno, salvó a su valla casi en la línea de sentencia, luego que el jugador local Ariel Torres superara con su remate al buen arquero Maximiliano Pérez Correa, en el arco que da a la ex feria.

Respondió Sarmiento poco más tarde,en el minuto 5´, con un desborde y posterior centro del delantero pintense Gonzalo García, que cabeceó el goleador juninense Germán Casco, perdiéndose el balón apenas afuera, contra el primer palo de la valla que da a las vías.

Otras vez Casco, a los 14 minutos, exigió en grado sumo al conjunto alberdino, con un cabezazo que alcanzó a tocar con la punta de los dedos el cuidapalos linqueño Pablo Vénero, la pelota dio en el travesaño y en el rebote, no pudo definir bien, rematando desviado, el "Cabezón" Oscar Cabrera, mezclado con sus delanteros.

De allí en adelante, el trámite se hizo de ida y vuelta en la calurosa tarde dominical, con Sarmiento con cinco defensores bien plantados y tratando de cortar juego en media cancha, con el juninense Daniel Uhart y Silvio Oliva para marcar en ese sector neurálgico, y Lucas Quinteros en la creación, mientras que el local comenzó a abusar de los centros y pelotazos buscando una cabeza salvadora, especialmente al veterano delantero Jorge "PIki" Rojas, ex jugador de Pintense.

Asi fueron pasando los minutos, hasta que el juez Sebastián López los mandó al descanso de un cuarto de hora, sin que se abriera el marcador en los iniciales 45´.

A poco de reanudarse el encuentro, a los 5 minutos, Silvio Oliva tuvo el gol en sus pies pero shoteó apenas desviado, mientras que en el otro arco, tras un tiro de esquina, se generó un rebote, dentro del área disparó Ignacio Altamiranda, y en gran tapada, Maximiliano Pérez Correa salvó a su valla.

A los 12 minutos, Sarmiento le metió un golpe de nocáut a Matienzo, ya que tras un buen desborde de Lucas Quinteros, llegó un centro atrás del "10", no pudo cortar Mauricio Bonanni y allí estaba el artillero Germán Casco, para poner con una certera volea el 1 a 0 que comenzaba a sentenciar la serie.

Los azules dueños de casa sintieron el golpe, Sarmiento se sintió mucho más seguro y a los 20´ casi anota el segundo,cuando tras gran jugada de Casco, maniobrando con habilidad, un doble enganche y centro de "rabona", el recién ingresado Carlos Gutiérrez (polifuncional futbolista granadense que volvió al equipo luego de varias fechas) remató y la pelota encontró uno de los palos del arco defendido por Pablo Vénero en su camino al gol.

El golpe de gracia llegó cinco minutos más tarde, a los 25´. Oscar Cabrera cortó un ataque rival, cedió la pelota a un compañero y se fue a buscar el área rival. Cuando llegó el centro desde el costado, la bajó Casco con un frentazo y el "Cabezón" Cabrera, quien siguió acompañando el ataque, remató al gol, poniendo el 2 a 0 que iba a ser final y que desató por anticipado el carnaval de los hinchas de Sarmiento que fueron a acompañar al equipo a Alberdi.

De allí al final, Ocampo "oxigenó" a su equipo con los ingresos de Juan Manuel Garnica y Eduardo Torres y creció la impotencia de Matienzo, que terminó con nueve hombres, por las expulsiones por fuertes faltas de Diego Urquiza, sobre la media hora, y del ingresado Silvestri a los 44 minutos.

El pitazo final del árbitro encontró en pleno festejo a los germanienses, quienes volvieron en caravana a su localidad, ya pensando en los dos partidos finales ante el poderoso Deportivo Alberdi, primero en cancha de Sportivo Sarmiento y luego en la de los vigentes tricampeones, destacándose que en caso de dos empates o de un triunfo de cada uno de los elencos (sin importar la diferencia de goles), habrá de jugarse un tercer y definitivo cotejo, en cancha neutral.

LA SINTESIS

Arbitró Sebastián López (fueron asistentes Toledo y Banegas, y cuarto árbitro Morales) y así formaron los elencos:

MATIENZO: Pablo Vénero; Mauricio Sanchez (Luciano Silvestri), Mauricio Bonnani, Emanuel Assandri y Juan G. Bazán; Ignacio Torres, Santiago Ibarra y Juan Manuel Valdez (Waldo Caiezza); Ignacio Altamiranda (Diego Goroso), Diego Urquiza y Jorge Rojas. D.T.: Abel Oliver. Sup.: Agustín Chávez, Valentín Darguere, Juan Cruz Ochaispuro y Timoteo Quiñones.

SARMIENTO DE GERMANIA: Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Oscar Alberto Cabrera, Mauricio Torres y Tomás Marcelo; Silvio Oliva (Carlos Gutiérrez), Daniel Uhart y Lucas Quinteros (Eduardo Torres); Gonzalo García (Juan Manuel Garnica) y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Sebastián López, Walter Rizzo, Santiago Zani y Facundo Varela.