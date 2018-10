Varias medallas cosechó la delegación que nos representó en Mar del Plata

Una muy buena actuación cumplió la delegación del Distrito de General Pinto que participó desde el sábado 29 y hasta ayer en la ciudad de Mar del Plata en la fase final provincial de los tradicionales Juegos Bonaerenses 2018, arribando de regreso toda la embajada deportiva/cultural hoy a media mañana.

Participaron con alegría de la fiesta de apertura de los Torneos en el Paseo Hermitaje y se alojaron en el hotel "Antranik", estando la delegación a cargo de los profesores Bruno Dante Di Nucci (director del Deportes comunal) y Livio Oscar Dovigo, ex titular de esa área y actual presidente del H. Concejo Deliberante.

En lo competitivo, tres medallas de oro, una de plata y una de bronce se cosecharon en "La Feliz", logrando la primera presea en atletismo PCD la jovencita de Coronel Granada, Micaela Ramos, al imponerse en la prueba de 100 metros femenino libre Visual 13, tras destacada faena.

Como es habitual, la atleta Naomi Sampaio volvió lograr el primer puesto y medalla dorada con una gran marca, 37,68 metros, en lanzamiento de la jabalina, superando por apreciable ventaja a sus rivales en la pista "Justo Romat" del estadio "Malvinas Argentinas" marplatense.



Dolores Fernández (de La Plata) logró la presea plateada, con un mejor lanzamiento de 31,38 metros, y Priscila Ayala (de Moreno) se quedó con la de bronce, con una marca de 26,23 metros, quedando ambas a apreciable diferencia de la destacada exponente de la Escuela Municipal de Atletismo de nuestro Distrito, quien así sumó un nuevo título en sus participaciones como finalista, no solo en los Juegos Bonaerenses sino también en torneos Nacionales y Provinciales.

También repitió el oro en Mar del Plata el germaniense Bruno Arce, al imponerse en la prueba de lanzamiento de jabalina cadetes con una mejor marca de 56,14 metros. imponiéndose también el pibe de Germania con amplitud a sus escoltas, que fueron Rodrigo Paiva, de La Matanza, medalla de plata con 48,12 metros; y Benjamín Tapia (San Fernando), quien se adjudicó la presea de bronce con un envío de 47,43 metros.

Por su parte, se quedó con la medalla de plata la atleta especial Mía Martínez, con una marca de 19 segundos 14/100, a un segundo 5 centésimas de la ganadora, Daiana Estigarribia (La Matanza),quien empleó 18´09/100, completando el podio y logrando la medalla de bronce Abril Pilocartolano, de la ciudad de Mercedes.

La presea bronceada fue obtenida el martes por Guido Cáceres, en lanzamiento de martillo categoría Sub-16, con una buena marca de 40,69 metros.

Muy cerca de obtener una medalla estuvo la atleta Priscila Cagna, al finalizar en un meritorio cuarto lugar en salto en alto.

En la posta 4 x 100 metros varones divisional Sub-16, corrieron Renzo Gómez, Lautaro Leiro, Bruno Arce y Nicolás Menéndez, quienes venían en buena posición pero se cayó el atleta pintense que iba a entregar el último testimonio y allí se acabaron las chances.

En la prueba de 100 metros PCD, tomó parte Silvia Ormázabal, no logrando clasificarse para la competencia decisiva.

Lo propio ocurrió con Carlos Cantón en la competencia de salto en largo varones PCD, no pudiendo acceder a la final.

En marcha atlética femenina Sub-14, sobre 2.000 metros, Paloma Rodríguez se ubicó quinta, en loable faena.

En lanzamiento de martillo categoría Sub-18, Tobías López concluyó séptimo en la clasificación general.

En Boccia, compitieron Gastón Rodríguez Tessicino y Tobías Videla, quienes cumplieron buena tarea aunque no accedieron a la lucha por las medallas.





EN FÚTBOL Y EN HANDBALL

En fútbol reducido PCD Sub-16 masculino libre intelectual "A", el equipo de General Pinto compitió en la Zona "B" y debutó ganando 3 a 2 ante Almirante Brown (goles de José Bramajo y dos de Sebastián Querejeta), tras lo cual cerraron la participación en su grupo superando 7 a 3 a Zárate.

Conformaron el elenco los jugadores Isaías Burgos; Sebastián Querejeta; Santiago Pereyra; Sebastián Della Bruna; Claudio Riesgo; José Bramajo; Esteban Ocampo; Marcelo Roldán; y José Miguel Galera

En canchas del Club Deportivo Norte le tocó competir al conjunto de fútbol 11 categoría Sub-14 masculino escolar abierta de General Pinto y tras parejas acciones, perdieron en el debut de la zona "B", por 1 a 0, frente al fuerte elenco de Vicente López.

Por la segunda fecha igualaron sin tantos frente a Florentino Ameghino y cerraron su participación frente al conjunto de Daireaux, perdiendo los de nuestro Distrito por 2 a 1.

El plantel pintense se conformó con Agustín Isidoro; César Luna; Felipe Volpe; Francisco Céliz; Camilo Leonardi; Agustín Petronio; Gonzalo Lavíttola; Nicolás Manuel; Lucas Ravirú; Pedro Alifano Valenza; Felipe Baldomá; Thiago Móbbili; Pedro Farotto; Tomás Bartucci; Ián Ferreyra; Andrés Alifano; Juan Moralejo y Thiago Pinardi. Directores técnicos fueron los profesores Horacio Donnett y Juan Domingo Di Prinzio.

También nos representó dígnamente el equipo de handball Sub-16 masculino escolar abierta, debutando ante el fuerte conjunto de Lanús y perdiendo por 28 a 15.

Luego, cayeron ante Guaminí, por 28 a 14, y anteayer cerraron su actuación frente a La Plata, perdiendo 22 a 21.

La plantilla de General Pinto se conformó con Franco Sigliano; Nicolás Tucci; Agustín Caratti; Ramiro Móbbili; Vladimir Zalazar; Andrés Mc Cormick; Samuel Amado; Nicolás Menéndez; Juan Tobías Carrizo y Jonathan Aguiar.

TENIS, TENIS DE MESA, CULTURA Y EN ABUELOS

La dupla Martiniano Ávalos-Santiago Sáenz rerpesentó a General Pinto en la categoría Sub-16 de tenis masculino libre dobles, jugando por la zona "C" en canchas del Club Náutico Mar del Plata, las mismas en las que se forjó como tenista un tal Guillermo Vilas.

Debutaron el domingo perdiendo 2 sets a 1 frente a Teo Lerda-Ignacio Casas, de San Fernando. Cayeron en el parcial inicial por 3-6; luego ganaron 6-1 y terminaron sucumbiendo en el súper tie-break por 7-10.

Pero al día siguiente se recuperaron y le ganaron con contudencia por 2 sets a 0 (parciales de 6-4 y 6-2) a la pareja de Hipólito Yrigoyen que integraron Mateo Román y Santiago Anderson.

Por la última fecha de la zona "C", confrontaron anteayer frente a la pareja Mateo Goyeneche-Juan Cremonte, del Municipio de Dolores, ganando los pintenses por 6-3 y 7-5.

Por otra parte, tres representantes tuvo General Pinto en tenis de mesa (ping-pong) femenino. En la divisional Sub-14, se presentó en la zona "D" Belén Mayer y la representante de nuestro Distrito debutó perdiendo ante Inés Suárez, del Municipio de Laprida, por dos sets a uno.

Luego jugó ante Regina Cataldo, de Puán, perdiendo 3 sets a 0 (11-3; 11-1 y 11-5), en la sede del Club River Plate marplatense, y por la última fecha, Mayer jugó frente a Mailén Panciroli, del Municipio de San Pedro, cayendo 3-0, con parciales de 11-9; 11-2 y 11-5.

En Sub-16, integró la zona "A" la pintense Candela Riscoza, quien también en el Club River Plate comenzó venciendo 3 sets a 1 a Isabel Luther, de Mercedes. Los parciales fueron 11-7; 8-11; 11-5 y 11-3 para nuestra exponente.

Luego enfrentó a Lucía Berruet (Balcarce), cayendo 3-0 (11-4; 11-1 y 11-5) y ayer superó a María Ayelén Morales Centurión, de San Fernando.

En Sub-18, Violeta Herrera Villegas jugó en la zona "D" y representando a General Pinto. Comenzó perdiendo 3 sets a 0 (parciales de 11-6; 11-4 y 11-5) frente a Aylín Naomi Arakaki, de Lanús.

Luego, confrontó, cayendo también 3-0 con Ayelén Martínez, de HipólitoYrigoyen (11-8; 13-11 y 11-7) y con Vanesa Ramírez, de Moreno, por 11-5; 11-7 y 11-9.

En Cultura, participaron la jovencita Josefina Loinaz y Milagros Nievas, mientras que en abuelos, nos representó en el juego del chin-chón Ricardo Gnasso, ganando varios partidos y accediendo a la final en esta disciplina.