Fuertes cruces entre oficialismo y oposición por el costo de la ruta General Pinto-Germania

Gran controversia ha generado el informe periodístico emitido el pasado domingo por la noche en el programa de televisión "La Cornisa", que por la señal de América conduce el periodista Luis Majul, cuya producción envió a General Pinto y a Germania al colega Hugo Macchiavelli, para entrevistar a los concejales de Cambiemos, Roberto Manuel Maruri y Guido Belaunsarán y al ex edil por la Unión Cívia Radical, Emir Heriberto Asorey.

Estos, se refirieron al alto costo abonado para pavimentar el camino 044-01 "Néstor Kirchner" que une General Pinto-Germania, hablando del "Camino de los 1.000 millones", como se tituló el informe, y haciendo saber que en su momento, "La obra se adjudicó por un monto de poco más de 66 millones", a través de la licitación 13/09, y fue construída por la empresa "Marcalba S.A.", exponiendo los entrevistados, en algunos de sus conceptos, a "una estafa" y a que "Marcalba S.A. figura en los cuadernos de Centeno", lo que -según los entrevistados por Macchiavelli-, sería un "hecho de grave corrupción".

Trascendió, además, que este caso fue remitido a la Oficina Anicorrupción a cargo de Laura Alonso y desde allí, se habrían enviado todos los antecedentes al Juzgado Federal de Junín (por ser una obra nacional), cuyo titular es el Dr. Héctor Pedro Plou, para que inicie una causa y, de acuerdo a comentarios no oficiales, se podría llamar a declarar por este hecho a media decena de funcionarios municipales; a funcionarios de Vialidad; a inspectores de obra; y a directivos de "Marcalba S.A.", por lo cual el tema "dejará mucha tela para cortar", segun se anticipa.

Desde la oposición se indicó además que ya el 10 de Agosto de 2016 se había enviado una carta al Director General de Vialidad Nacional, ingeniero Javier A. Iguacel, firmada a misma por los concejales de Cambiemos Luis Alfredo Balesio, Emir H. Asorey (ambos con mandato ya cumplido), Edgardo Ramón Beláustegui y Miguel Damián Moralejo, los dos últimos aún ediles del Distrito.

En esa nota, refieren los legisladores comunales de Cambiemos, que en esta obra del camino Pinto-Germania, "Pudo haber irregularidades importantes, ya que la obra se adjudicó por un monto de 66.450429,29 pesos el 22/05/2009 y el 23/11/2011 se firmó una Addensa (ampliación) por 31.869.625,90 pesos, sin que existiera cambio alguno en el proyecto original".

Luego, la nota remitida a Vialidad Nacional informa los pagos efectuados por el Municipio de General Pinto desde 2009 a 2015 y seguidamente, hace mención a lo abonado para reconstruir la alcantarilla que se rompió (cortándose la Ruta) a poco de ser inaugurado el emprendimiento, por "Un costo, según la cartelera de obra, de 8.500.000, a nuestro entender exagerado, elevando el costo total a 134.642.695 pesos", destaca la nota enviada en Agosto de 2016 al director de Vialidad por los ediles Moralejo, Belásutegui Asorey y Balesio, este último presidente, por entonces, del bloque opositor en el Concejo.

Finalmente, aquel pedido a Iguacel refiere a "No sabemos el origen de los fondos para esta reconstrucción, pero por lo visto no se ha exigido el Fondo de Garantía a la empresa adjudicataria y habiéndose habilitado el transito en los 27 kilómetros de la ruta, aún no exste el acta final de obra, habilitando en consecuencia a seguir emitiendo redeteminaciones de precio, lo que constituye la sospecha de la población y de nosotros mismos, que sería importante evacuar con una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad", finaliza la nota remitida en 2016 a Iguacel.

Tabien durante las entrevistas que realizó Macchiavelli, el concejal Maruri mencionó la no terminación y abandono de 32 viviendas del Plan "Techo Digno" y de un Jardín de Infantes perteneciente a la Unidad Académica de la Escuela Nacional "Otto P. La Falce", señalando el edil que se trató de "Corrupción, decidia abandono, falta de control", en el cierre del informe realizado por Hugo Macchiavelli para "La Cornisa TV".

LA RESPUESTA DEL INTENDENTE ALEXIS GUERRERA

En su cuenta de Faebook, el intendente municipal, profesor Alexis Raúl Guerrera escribió:

"El Facebook me pregunta qué estoy pensando...?. Se los voy a decir... Que lo que vi ésta noche (por el domingo) es una gran mentira, urdida por inescrupulosos que ante la impotencia de sus fracasos tienen que encontrar "algo" o "alguien" en quien canalizar sus odios y rencores...

Como hombre público me someto a la justicia. Espero que si algo les queda de hombres de bien, algún día sepan arrepentirse", y firma Alexis.

El lunes, el intendente pintense habló con colegas de nuestra ciudad sobre el tema, en una conferencia de prensa, expresando entre otros conceptos:

"El informe es impactante por lo mediático, no nos preocupa en la realidad porque esta ajeno a toda realidad. A los vecinos decirles que mediátiamente no me voy a más sobre este tema, porque los intendentes debemos lidiar con muchas cosas.

No hay interés por conocer la realidad y por hacer cuestiones mediáticas.

Buscaremos la famosa causa, nos presentaremos ante la Oficina Anticorrupción, tres auditorias dieron negativas, ahora el concejal Maruri habla de sobreprecios y veremos la la Oficina se ha presentado a la Justicia. Nosotros nos vamos a conducir ahora a través de los organos judiciales, no para defendernos sino para aportar los elementos que tenemos.

Uno de los primeros disparates es el de los 1.050 millones, un invento periodístico del domingo. Creo que tomaron el valor de los 120 millones finales de la obra (están errados también, porque salió más), lo dividen por el valor del dólar a finales de 2012 (4,90/4,75, cuando se finaliza la obra), a ese valor (25 millones) se lo multiplica por $ 42/41 que estaba el dólar en estos últimos días y eso da los famosos 1.050 millones. La incoherencia, la ridiculez de hacer esa cuenta para que sea más impactante y pretender hacer ver que el sobreprecio está en decir que salió 1.050 millones, y no hablan del desastre de la devaluación, lo que ha causado este gobierno en lo económico. Es ridículo multiplicar lo que salió la obra en ese momento con lo que está el dólar hoy".

Luego, Guerrera confirmó que "Hasta ahora, no tenemos notificación alguna sobre presentación que se haya hecho en la Justicia y que nos citen. Vamos a contactar a algun estudio jurídico que nos acompañe a buscar esa supuesta causa, para estar atentos y aportar la información necesaria, que pidieron a la Dirección Nacional de Vialidad el 10 de Agosto de 2016 y por nota, los concejales de Cambiemos. Eso inició la investigación, disparando tres auditorias hasta la fecha, las que en lo técnico, dieron que la obra esta correctamente construída".

"No tenemos nada que esconder, vamosa tratar de hacer una presentación expontánea. Están obsesionados con esta obra, siempre pensaron que había corrupción, y al ser nombrada Marcalba en los cuadernos de Centeno, eso no ocurrio con Marcalba con la Municipalidad de General Pinto. La Provincia dijo que y como hacer ese camino".

Más adelante, Guerrera dijo:

Creerán que saliendo en el programa de Majul la gente va a cambiar de opinión sobre ellos mismos. El problema que la gente no los vota no soy yo, son ellos mismos, por algo la gente no los elige. Maruri no logró superar el 34 % en pleno auge de Cambiemos. No es culpa mía, es más ni siquiera nosotros debemos ser tan buenos, es probable que ellos sean muy malos. Gaby, Fofó y Miliki tuvieron su minuto de gloria en la televisión nacional, pero no dejan de ser una payasos", sentenció sobre Maruri, Asorey y Belaunzarán.

CONCEPTOS DE LOS EDILES MARTA SANZ YFERNANDO RODRÍGUEZ

Por su parte, el titular del bloque de concejales del P.J./Frente Renovador, Fernando Rodríguez, expresó en la red social Facebook:

"En un informe de uno de los programas oficialistas del canal América y sin este chequear la denuncias generadas por un grupo de concejales del Pro y en una constante de ensuciar al Gobierno Municipal, para cubrir sus inoperantes actos que vienen demostrando hace años…

Repudiamos el ataque mediático al señor intendente municipal Alexis Guerrera, un político de raza, un hombre intachable, que viene demostrándolo con hechos todo lo que ha gestionado por el Distrito de General Pinto, y no esperamos menos de usted. Defendemos la democracia y los buenos hombres.

Un Intendente intachable que hizo por su pueblo todo y más, un ejemplo en toda la Provincia de Buenos Aires... al que muchos envidian", expresó el concejal Rodríguez.

En otro mensaje, comentó:

En tanto en su cuenta de Facebook, la concejal Marta Beatriz Sanz señaló:

"Ante las infundadas acusaciones de los concejales de Cambiemos, en complicidad mediática con el periodista ultraoficialista Luis Majul, como representantes del pueblo, a través del bloque Partido Justicialista-Frente Renovador, expresamos publicamente nuestro más enérgico repudio.

Desmentimos categóricamente estas acusaciones malintencionadas. Es un verdadero artilujio político para enlodar la gestión histórica de este intendente (por Guerrera).

Estos ediles quieren, una vez más, lograr la aprobación del pueblo mediante operetas mediáticas ya que no lo pueden lograr desde las urnas. ¡¡¡ No van a lograr empañar jamás esta gestión de Alexis Guerrera !!!", cerró Marta Sanz.