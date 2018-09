Con un gol olímpico de Sebastián Pajón, Pintense venció a C.A.S.E.T. de El Triunfo

La semana pasada escribimos que el empate que rescató el primer equipo del Club Atlético Pintense en la visita al Deportivo y Social Arenaza (1 a 1), en el inicio del campeonato "Primavera-Verano 2018" de fútbol "Marcelo ´Gardel´ Muñoz" le iba a servir al conjunto blanco si este pasado domingo le ganaba en el estadio "Rubén E. Viale" de nuestra ciudad al Club Atlético y Social El Triunfo, formación que venía de perder frente al puntero e invicto, San Martín de Roberts (por 3 a 1).

Y así lo hizo, no sin esfuerzo, el conjunto ahora dirigido por Germán La Falce (debutó oficialmente ante los triunfenses) al imponerse por la mínima diferencia a los orientados por Leonardo Pérez, con un gol olímpico que concretó el volante ofensivo Sebastián Pajón, a los 9 minutos del segundo período.

Ante un rival que en el anterior torneo "Clausura" había superado en el mismo escenario al C.A.P., por 2 a 1, los blancos que estrenaron camiseta debieron trabajar bastante con su juvenil elenco, para quebrar finalmente a los "verdes" huéspedes, y quedar con cuatro unidades como uno de los escoltas (al igual que El Linqueño y Deportivo Arenaza) del solitario líder, San Martín de Roberts, que suma seis puntos tras dos cotejos.

Luego de un primer tiempo luchado en todos los sectores, con mucho ritmo por ambos lados pese a la calurosa tarde dominical, el primer tiempo se cerró sin tantos por ambos lados, aunque hayan creado los conjuntos anfitrión (en mayor cantidad de ocasiones) y huésped, algunas opciones de gol, finalmente no concretadas.

Pero en el complemento, Pintense salió a jugar más adelantado, empezó a presionar más con sus volantes y logró el ansiado grito, que iba a terminar siendo del triunfo, a los 9 minutos.



EL C.A.P. recuperó el balón en tres cuartos de cancha, recibió el esférico Mariano Ugartemendía y cuando iba a rematar, la pelota fue enviada al tiro de esquina por el primer zaguero central, Raúl Quiroga.

Sobre el arco que da espaldas a la avenida General Villegas llegó el envío "venenoso" desde el banderín derecho, con pierna zurda, del creativo local, Sebastián Pajón, y el balón se fue cerrando sobre el segundo palo del arquero Pablo Rodríguez, quien pese a su esfuerzo no pudo evitar que el útil llegara al fondo de las mallas, para festejo de los locales.

C.A.S.E.T. sintió el simbronazo y se fue a buscar el empate, dejándole a los blancos la chance de trabajar de contra para intentar ampliar cifras. Y tuvo tres o cuatro opciones y en la más clara, falló el talentoso Sebastián Pajón, quien al rematar un tiro libre penal, a los 25 minutos, lo hizo por sobre el travesaño, dejando a los visitantes "en partido", como para seguir intentando lograr la paridad.

Pero en los minutos finales, el arquero Pablo Héctor Maffía, su defensa y el medio campo estuvieron firmes y desbarataron cada carga del elenco comandado dentro de la cancha por el ex Deportivo Pinto, Lucas García, y cuando el joven árbitro Matías Aguirre decretó el final de las acciones, los albos festejaron un triunfo alentador, que les permite seguir esperanzados en realizar un buen torneo.

Ahora, deberán ir el domingo con esas ganas a visitar en el estadio "El Fortín" al alicaído Argentino de Lincoln, plantel que sufrió un par de expulsiones (Licera y Barroso) el domingo 23, en la visita a San Martín, y que no suma puntos en el certamen que recuerda a su fallecido presidente.





LA SÍNTESIS

Arbitró Matías Aguirre (asistido desde las bandas por Jorge Pérez y Alberto Jaime) y así se alistaron los equipos en el estadio "Rubén E. Viale":

PINTENSE: Pablo Héctor Maffia; Matías Basualdo, Tomás Elías Ramos, Fabián Videla y Samuel Barrera; Germán Leguizamón, Francisco Gómez, Agustín García y Sebastián Pajón; Mariano Ugartemendía (Tomás Balesio) y Nicolás Ariel Martínez (Franco Secuela). D.T.: Germán La Falce. Sup.: Nahuel Arrieta, Fernando Acosta, Leandro Corvalán, Samuel Videla y Jorge Altamiranda.

C.A.S.E.T.: Pablo Rodríguez; David Tomarelli (Germán Castro), Raúl Quiroga, David Rosales y Federico Martín; Diego Cuadro (Lucas Martín), Marcos Aguiar y Lucas García; Agustín Lozas, Emanuel Riaño (Waldemar Oseas) y Guillermo Sabino. D.T.: Leonardo Pérez. Sup.: Felipe Gómez, Eduardo Barrera y Ezequiel Núñez.