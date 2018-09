Gran victoria de Sarmiento de Germania, para acercarse a la final del campeonato

Una gran concurrencia de público le puso digno marco una gran actuación del equipo de primera división de Sportivo Sarmiento de Germania, elenco que terminó venciendo 3 a 1 como local a Matienzo de Juan Bautista Alberdi, en el partido de ida de una de las semifinales del campeonato mayor de fútbol 2018 "Centenario del Club Social y Deportivo Atlanta de Vedia" que organiza la Liga Deportiva Central vediense.

El conjunto dirigido por Alberto "Ratón" Ocampo, que mezcla experiencia y calidad en algunos de sus jugadores y ganas e ímpetu juvenil en otros, superó claramente a los alberdinos orientados por Abel Armando Oliver y llegarán muy bien, en nivel de juego y resultado, a la revancha buscando un finalista, a realizarse el domingo 7 de Octubre en cancha de los albiazules de Alberdi.

En el primer tiempo, las acciones fueron muy parejas, con los dos equipos intentando llegar con peligro a la valla rival a través del buen juego de sus volantes y buscando habilitar permanentemente a sus delanteros, el juninense Germán Casco y el pintense Luciano García, por el lado de los germanienses, y a Jorge "Piki" Rojas (ex Pintense) y Ariel Torres en la visita.

Precisamente el veterano Rojas tuvo la primera chance de gol en favor de Matienzo, a los 26´, tras ganarle la puja a Oscar Alberto Cabrera en un pelotazo largo y quedar frente al arquero local, Maximiliano Pérez Correa, quien en gran acción tapó el remate del Nº 10 del elenco huésped.

Un minuto más tarde, un tiro libre dirigido al corazón del área rival por el capitán de los "verdes", Martín Moreno, no alcanzó a ser desviado al gol por el "Cabezón" Cabrera, mientras que en 39 minutos, no pudo rechazar con los puños un centro que llegó sobre sus dominios el "1" de Sarmiento (G) y Emanuel Assandri no logró concretar frente a la valla rival.

Poco después, a los 41´, Santiago Ibarra recibió en buena posición, se acomodó pero terminó shoteando desviado, en la última acción de riesgo del primer tiempo, antes que el arbitro juninense, Carlos Loza, decretara el final del período inicial.





DEFINIÓ EN EL COMPLEMENTO

En el segundo tiempo, salió con todo Sarmiento y en una ráfaga se puso dos goles arriba. Se jugaban tres minutos cuando el juvenil marcador lateral, el polifuncional Nicolás Marcelo, trepó por su banda y mandó preciso centro, que Lucas Quinteros mandó al fondo de los piolines, venciendo por primera vez en el cotejo al cuidapalos linqueño Pablo Vénero.

Cino minutos más tarde, para empezar a redondear su gran tarde,que lo tuvo como figura destacada del match, Marcelo emuló a su "tocayo" del Real Madrid y anotó un tanto de antología, con remate casi desde el círculo central de la cancha, que Vénero solo pudo mirar como entraba a su arco y -seguramente- también pensó en aplaudir, como lo hizo todo el numeroso público del conjunto germaniense, para celebrar como se merece lo que fue un verdadero "golón".

Sintió el doble impacto el conjunto alberdino, pero igual trató de hacer pie en medio del temporal y pudo llegar al descuento a los 16 minutos, a través de un tiro libre penal. Tras buena acción previa de Matías Romero, le cometieron falta dentro del área mayor a Jorge "Piki" Rojas y del remate desde los 12 se encargó el propio Romero, quien con certero disparo al centro de la valla del local derrotó a Maximiliano Pérez Correa, quien se volcó contra su poste derecho.

El siguiente cuarto de hora fue de ida y vuelta, con los dos equipos buscando nuevos goles y el que terminó convirtiéndolo para definir el pleito fue el conjunto de Ocampo, cuando se jugaban 33 minutos.

Otra escalada en ataque de Tomás Marcelo, derivó en pase al artillero juninense Germán Casco, quien "aguantó" el balón ante la marca rival y en buen momento mandó centro pasado, que mandó al fondo de los mallas el delantero de General Pinto, Gonzalo Garcia, para desatar el delirio de los numerosos germanienses que asistieron en un lindo domingo de sol a apoyar a su equipo, que viene en alza y está "a punto caramelo" para tratar de llegar a la definición del campeonato oficial liguista.

Sarmiento cuenta con un arquero seguro; dos centrales firmes y con experiencia para ganar de abajo y de arriba (Moreno y Cabrera); dos laterales con buena marca y proyección (Garrone y Marcelo); un volante central que quita y juega (el juninense Daniel Uhart, otro ex Pintense); volantes que se mueven en conjunto para marcar y jugar (Oliva, Varela y Quinteros); dos hombres de ataque de lo mejor de la Liga vediense, "Gonza" García y Germán Casco, y jugadores de recambio importantes,como Juan Manuel Garnica, los hermanos Torres y otros juveniles valores.

Queda esperar la revancha, a jugarse reiteramos el 7 de Octubre en cancha de Matienzo, porque este domingo 30 se jugará la vuelta de la otra semifinal, también en suelo alberdino. En su estadio, Deportivo Alberdi recibirá a Atlanta de Vedia, al que los tricampeones liguistas vencieron como visitantes, por 2 a 0 en la encuentro de ida. Matías Foressi y Ángel Ledesma marcaron para el "Depor", en tanto que su arquero, Kevin Andrés ,le atajó un penal a Leonardo Sbravatti de los vedienses.

LA SÍNTESIS

Fue expulsado en las postrimerías del encuentro Pablo Moreyra, capitán de Matienzo, y el domingo pasado en Germania, bajo el contralor del juninense Carlos Loza (fueron sus asistentes Lucas Salas-Néstor Morressi, y cuarto árbitro Mario Jara), así formaron los equipos en cancha de los germanienses:

SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Oscar Alberto Cabrera y Tomás Marcelo; Silvio Oliva (Eduardo Torres), Daniel Uhart, Facundo Varela; Lucas Quinteros (Mauricio Torres); Gonzalo García (Juan Manuel Garnica) y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Sebastián López, Walter Rizzo y Santiago Zani.

MATIENZO (A): Pablo Vénero; Mauricio Sánchez (Ignacio Altamiranda), Emanuel Assandri, Pablo Moreyra y Juan Bazán; Manuel Valdez (Gabriel Altamiranda), Diego Urquiza y Matías Romero; Ariel Torres, Jorge Rojas y Santiago Ibarra (Valentín Dargere). D.T.: Abel Oliver. Sup.: Agustín Chávez, Mauricio Bonanni, Diego Gorosso y Waldo Caiezza.