Alumni de Vedia sorprendió a Deportivo Pinto y le ganó en la visita al estadio “Luis Dallocchio”

No tuvo su “Feliz domingo” el primer equipo del Club Social y Deportivo General Pinto, ya que por la segunda fecha del campeonato “Primavera Verano” 2018 de fútbol “Marcelo ´Gardel´ Muñoz” cayó en su estadio “Luis Dallocchio” ante el conjunto invitado al certamen, Alumni de Vedia, elenco conformado con base de jugadores de Lincoln, algunos de los cuales volvieron a las canchas para este torneo.

En la calurosa tarde dominical, con el encuentro comenzando poco después de las 14 horas, cuando “Febo” más apretaba (para que todos lleguen a tiempo al ver el superclásico, Boca-River), el conjunto huésped sorprendió sobre el cuarto de hora inicial, marcando la apertura el delantero linqueño Wadi Zaldúa, ejecutando con precisión un tiro libre penal que sanción el arbitro Carlos Agustín Riglos.

Tobían Ochoa no pudo ante el disparo del Nº 9 rival y el 1 a 0 quedó consumado, para obligar a Deportivo Pinto a ir a buscar el empate, cuando al conjunto que dirige Maximiliano Leonardi le ha venido dando mejores frutos jugar de contra, esperando al rival de turno.

Pese a que Eric Véliz y Andrés Mc Cormick buscaron generar juego para sus delanteros, la defensa y el arquero de Alumni, Alan Asan, se mostraron firmes a la hora de evitar contratiempos en suretaguardia y así, los iniciales 45 minutos se cerraron con la ventaja mínima para la formación invitada a este “Primavera Verano”.

Salió con todo el conjunto azul de nuestra ciudad en el complemento y a los 10 minutos llegó al empate, con una buena definición del juvenil zaguero central Valentín Rodríguez, mezclado con sus delanteros, para traerle esperanzas al “Depor”.

La cosa se hizo de ida y vuelta, con los dos conjuntos buscando el triunfo y aunque Alumni se quedó con diez jugadores por la expulsión del lateral izquierdo Alexis Coronado (estaba amonestado por juego brusco y luego tuvo una “conducta antideportiva” a criterio del juez), el conjunto dirigido por José Rossi fue el que terminó triunfando.

Sobre la media hora del segundo parcial, nuevamente apareció en escena Wadi Zaldúa, se anticipó a los defensores del C.S.D.G.P. y venció por segunda vez a Tobías Ochoa, yéndose expulsado enseguida por festejo desmedido, ya que fue a gritarle su segundo gol de la tarde a la parcialidad del conjunto azul, y Riglos lo mandó a bañarse antes.

Con un cuarto de hora por jugarse y dos hombres más en cancha, parecía que llegaba el momento de Deportivo Pinto, pero pese a sus intentos y a que “Maxi” Leonardi hizo cambios ofensivos, su formación no pudo llegar siquiera al empate, cerrando una actuación que no fue de las mejores con una dolorosa derrota 2 a 1 ante un rival con jugadores de mucha experiencia.

Bajo el arbitraje del citado Riglos (fueron sus asistentes Javier Martínez y Alejandro Sosa), así formaron los equipos en el “Luis Dallocchio”:

DEPORTIVO PINTO; Tobías Ochoa; Kevin Sosa (Jonathan Rodríguez), Valentín Rodríguez, Rodrigo Smith y Franco Barnetche; Gaspar Compagnucci (Marcelo Leonarda), Jerónimo Sierra (Lucas Cau), Patricio Pacheco y Eric Véliz; Andrés Mc Cormick y Esteban Píriz. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Gastón Ríos, Roberto Querejeta, Hernán Smith y Tomás Cabana.

ALUMNI DE VEDIA: Alan Asan; Matías Lozas, Gabriel Labarthe, Facundo Barbuto y Alexis Coronado; Iván Coronado (Agustín Lacoste), Jonatan Ledestre y Nahuel Ledestre; Hernán Gómez (Juan Manuel Herrera), Wadi Zaldúa y Franco López (Leonel Ledestre). D.T.: José Rossi. Sup.: Agustín Mautino, Juan Lora, Martín Padovani y Enzo Sabella.

OTROS RESULTADOS LAS POSICIONES Y LA PRÓXIMA FECHA

San Martín de Roberts quedó como único puntero del campeonato “Primavera Verano” al golear como local por 5 a 1 a Argentino de Lincoln, elenco que terminó con 9 jugadores al sufrir dos rápidas expulsiones.

Federico Lucero (2), Damián Costantino y Juan Manuel Malvassora (2) marcaron para el “Sanma” y descontó Gabriel Medina para los de Lincoln.

En “Los Tapiales”, igualaron sin tantos el local, Juventud Unida de Lincoln y El Linqueño, mientras que con gol de Ezequiel Aguilar, Deportivo y Social Arenaza venció como visitante, 1 a 0, a Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur. Tuvo fecha libre Atlético Roberts, el elenco invicto en todo el año y ganador de los torneos “Apertura” y “Clausura” 2018.

Lidera las posiciones San Martín (R), con seis puntos. Le siguen Pintense, Deportivo Arenaza y El Linqueño, con 4; Atlético Roberts, Alumni de Vedia y Atlético Pasteur suman 3; Juventud Unida tiene uno (ya quedó libre, al igual que Atlético Roberts); y cierran sin unidades Deportivo Pinto, C.A.S.E.T. de El Triunfo y Argentino de Lincoln.

En cuanto a la tercera fecha, en la cual quedará libre Deportivo Pinto, tiene estos encuentros previstos:

Argentino de Lincoln vs. Pintense; Atlético Roberts vs. Juventud Unida (L); El Linqueñ espera a San Martín de Roberts; Deportivo Arenaza vs. Alumni de Vedia y C.A.S.E.T. de El Triunfo recibe a Atlético Pasteur.