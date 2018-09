Comenzó el "Primavera Verano" de inferiores

Por la primera fecha de los campeonatos de divisiones inferiores "Primavera Verano" 2018 que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln se presentaron el sábado los elencos de décima, novena y séptima de las tres entidades de nuestro Distrito.

En su estadio "Luis Dallocchio" del Club Social y Deportivo General Pinto, el local recibió a Atlético Pasteur y en décima división, los pasteurenses -campeones del "Apertura" y del "Clausura" 2018 - se impusieron 4 a 1 al "Depor", anotando los goles Nahuel Espíndola para los azules y Marcos Chiattellino (2), Ignacio Del Río y Tomás Blázquez para los ganadores, en partido que arbitró Alejandro Sosa y que tuvo estos protagonistas:

DEPORTIVO PINTO: Teo Orsi; Agustín Magallanes, Santiago Topa, Gonzalo Blas Martínez, Joaquín Blanco y Bautista Barisoni; Bautista Barnech, N. Espíndola, Federico Tucci, y Bautista Videla y Gastón Martín. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Tisiano Kennedy, Mateo Quiroga, Jonathan Arán, Agustín Merodio, Lautaro Gusmerini, Renzo Zavatarelli y Bautista Lancioni.

PASTEUR: R. Schoeder; A. Carrizo, F. Scott, E. Barbatto, I. Ramirez y F. Comba; M. Chiattellino, V. Chiattellino, I. Del Río, T. Blázquez y S. Balbuena. D.T.: Joaquín Giménez. Sup.: Á. Del Masso, B. Cabrera, L. Dreschers y Juan Chiattellino.

También se impuso 3 a 0 Atlético Pasteur en novena, anotando sus goles Nicolás Piñero y Nicolás Juárez (2), en match que controló el juez Carlos Agustín Riglos y que tuvo estas formaciones:

DEPORTIVO PINTO: Juan Fredes; Nélson Guillamondegui, Lorenzo Orsi, Ignacio Guzmán, Thiago Fernández y Lautaro Magallanes; Máximo Banegas, Federico Cáceres, Lucio Garafulic, Eliseo Ledesma y Agustín Toledo. D.T.: F. Oliva. Sup.: Agustín Rojo, Franco Cabanas, Matías González, Juan Medero y Pedro Galbo.

PASTEUR: P. Rodríguez; L. Muñoz, Gonzalo Aníbal, M. Gómez, B.Sagripanti y M. Del Río; N. Piñero, L. Rodríguez, N. Juárez y R. Ledesma. D.T.: G. Jiménez. Sup.: Juan Barretto.

Finalmente en séptima, en emotivo match, Deportivo Pinto venció 4 a 3 a Atlético Pasteur, con tantos de Benjamín Leonardi, Martín Pérez (2) y Patricio Pacheco para el vencedor, y de Simón Muñoz, Lucas Chiattellino y Gonzalo Díaz para los pasteurenses, formando los elencos de esta manera, bajo arbitraje de Pedro Irusta:

DEPORTIVO PINTO: Gastón Ríos; Rodrigo Smith, Tomás Cabana, Facundo Topa, Sebastián Querejeta y Nicolás Tucci; Tobías Carrizo, Hernán Smith, B. Leonardi, M. Pérez y P. Pacheco. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Matías Topa, Alejandro Capdevila, Francisco Della Bruna, Manuel Cajes, Bautista Carrizo y Sebastián Esco.

PASTEUR: A. Chiattellino; S. Lencina, U. Barrera, S. Bello, S. Muñoz y A. Juárez; L. Gatti, A. Presentado, L. Chiattellino, G. Díaz y B. Presentado. D.T.: J. Giménez. Sup.: V. Sendín, F. Calles y V. Bogado.

El domingo en octava categoría, Deportivo Pinto goleó 5 a 3 a Atlético Pasteur. Segundo Nesprías (2), Tomás Bartucci (2) y Teo Borda anotaron los goles del` ganador, que formó de esta manera:

Samuel Amado del Río; Agustín Puerari, Nicolás Tucci, Federico Blanco y Gaspar Aleón, Camilo Leonardi, Thiago Arrieta, Agustín Caratti y Gonzalo Lavítola; S. Nesprías y Bartucci. Sup.: Federico Medina, Nahuel Romano, Vladimir Salazar, Ián Ferreyra, Gastón Cáceres, Luciano Mansilla y Teo Borda.





VILLA FRANCIA JUGÓ EN ROBERTS, ANTE ATLÉTICO

En su estadio de Roberts, Atlético recibió la visita de Villa Francia en tres divisiones formativas, empatando sin goles décima, con arbitraje de Darío Delgado y con estas formaciones:

ATLÉTICO (R): L. Solanille; M. Sánchez, A. Dapena, J. Alegre, B. Gutiérrez y D. Rodríguez; R. Sarco, E. Godoy, E. Costa, A. Ríos y R. Mazurenok. D.T.: Carlos Verón. Sup.: F. Rodríguez, L. Hoare y T. Lugones.

VILLA FRANCIA: Federico Salvador; Matías Pérez, Elías Belén, Renzo García, Jhonatan Vicente y Agustín Haberkon; Emiliano Ellero, Agustín Di Flavio, Valentin Valle, Martín Agustinelli y Benjamín Hernández. D.T.: Marcas Andrada-Pablo Zapata. Sup.: Rafael Morad, Franco Ludueña, Tomás Müller, Ignacio Darrieu, Julián Braconi y Francisco Marcolini.

En novena categoría, Atlético Roberts venció 3 a 1 a Villa Francia, con triplete de tantos de Matías Lucero para el local y descuento de José Bramajo para los granadenses. Arbitró Alberto "Pico" Jaime y así se alistaron:

ATLÉTICO (R): G. Kelly; T. Pérez, Juan I. Sala, W. Martín, A. Susi y F. Verón; M. Geréz, M. Solanille, M. Lucero y L. Dapenna. D.T.. Carlos Verón.

VILLA FRANCIA: Fermín Agustinelli; Enzo Ellero, J. Bramajo, Bautista Darrieu, Segundo García y Joaquín Bernini; Nicolás Micussi, Jeremías Calabresi, Lucas Orsi, Gerónimo Pérez y Pedro Velázquez. D.T.: Pablo Zapata-Marcos Andrada. Sup.: Máximo González y Rdorigo Sánchez.

Finalmente en séptima, Atlético Roberts doblegó 1 a 0 a Villa Francia, con gol de Emilio Gutiérrez, mientras que el arquero local, Emiliano Gutiérrez, le atajó un penal a Ramiro Rebagliatti (V.F.). Bajo arbitraje de Nicolás Giordano, así formaron:

ATLÉTICO (R): E. Gutiérrez; E. Insúa, F. Flamini, G. Salazar, L. Sosa y R. Sosa;L.Godoy, K. Lacoste, E. Gutiérrez, I. Lora y G. Ramos. D.T.: Carlos Verón. Sup.: M. Dorronzoro, A. Morales, A. García, R. González, W. Ortellado y A. Dapena.

VILLA FRANCIA: Darío Saraco; Simón García, Rodrigo Aguirre, Gonzalo Caratti, Rodrigo Espíndola y Germán Torres; Santiago Castro, Alejo García, Fausto Guagnini, Ramiro Rebagliatti y Juan Tettamanti. D.T.: Andrada-Zapata. Sup.: Rodrigo Roldán, Bruno Landart, Ignacio Valenza y Ulises Barker.

DEPORTIVO ARENAZA FUE LOCAL CONTRA ATLÉTICO PINTENSE

En su estadio, Deportivo y Social Arenaza recibió en tres categorías a Atlético Pintense y en décima, ganaron los "chaperos" locales 2 a 0, con goles de Agustín Bustamante y Santiago Todino.

Fue juez Javier Alfonso y estos los protagonistas:

ARENAZA: B. Baizán; N. Bonanno, A. Motto, T. Solanille, C. Araujo y S. González; B. Navello, A. Bustamante, M. Todino, L. Sabadini y S. Todino. D.T.: Agustín Perujo. Sup.: Á. Maller y Á. Gorosito.

PINTENSE: Isaías Larrayoz; Máximo Muro, Ángelo González, Agustín Belén, Marcos Díez y Rodrigo Lloret; Thiago Fernández, Damián Barreto, Bautista Olivera, Gastón Correa y Gaspar Magallanes. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Thiago Argüello, Thiago Villegas, Sebastián Phengpha y Farid Latorre.

En novena, Pintense se impuso 4 a 1. Lucas Ravirú, Camilo Brohme, Juan Guichet y Mateo Garafulic hicieron los goles del C.A.P. y descontó Pineda para los locales. Claudio Lora fue el juez y así formó Pintense:

Axel Barrera; Thiago Pinardi, Agustín Petronio, Thiago Móbbili, Nicolás Manuel y Milos Banegas; L. Ravirú, M. Garafulic, C. Brohme, Pedro Alifano Valenza y Elías Riscossa. D.T.: F. Gómez. Sup.: Rodrigo Torres, Juan Guichet, Tomás Loinaz, Bautista Torres, Nicolás Jáuregui y Larrayoz.

Finalmente en séptima, ganó Arenaza 3 a 2 ante Pintense, con tantos de Alberto González (3) para los "chaperos" y Fabián Videla y Ulises Clavería para el C.A.P.

Arbitró Carlos Javier Alfonso y así se alistaron:

ARENAZA: J. Fernández; N. Bustamante, E. Medina, A. Tébes, M. Ramos y J. Rodríguez; L. Franco, A. Gaudard, E. Cerda, A. González y M. Barragán. D.T.: A. Perujo. Sup.: N. Olivera, I. Lencina, A. Guzmán, V. Lumbreras, S. Ledesma, P. Pineda y K. Montoya.

PINTENSE: Joaquín Argüello; Fabián Videla, Tomás Medranda, Tomás Gorosito, Gino Amado Viola y Samuel Barrera; Tomás Patiño, Agustín García, Samuel Videla, U. Clavería y Leandro Corvalán. D.T.: Hernán Frías. Sup.: Tobías Basualdo y Frank García.

El domingo como preliminar de primera división, la octava de Pintense goleó 7 a 0 a Deportivo Arenaza, anotando sus goles Tomás Cabrera (2), Alejandro Ochoa (2), Pedro Farotto, Bautista Maldonado y Lautaro Acosta, formando como sigue el C.AP., que dirige Daniel "Tato" Volpe:

Agustín Isidoro; Leandro Contreras, A. Ochoa, Francisco Ábalos, Ramiro Móbbili y Abraham Mamut; P. Farotto, Matías Santillán, T. Cabrera, Andrés Alifano y L. Acosta. Sup.: Andrés Ruffini, Pedro Alifano, Thiago Móbbili, Juan Celasco y B. Maldonado.



OTROS RESULTADOS EN FORMATIVAS Y EN VETERANOS

Los demás resultados del fin de semana, fueron éstos:

Décima categoría: El Linqueño 0 vs. Argentino de Lincoln 0 y C.A.S.E.T. de El Triunfo 3 vs. San Martín de Roberts 1.

Novena: El Linqueño 0 vs. Argentino de Lincoln 2; y Juventud Unida 0 - El Linqueño “B” 2.

Octava: El Linqueño 2 vs. Argentino de Lincoln 0; y C.A.S.E.T. de El Triunfo 0 vs. San Martín de Roberts 4.

Séptima categoría: El Linqueño 1 vs. Argentino de Lincoln 1.

En cuanto a la sexta fecha del campeonato de Veteranos, Deportivo Pinto/Germania perdió como local 2 a 0 ante C.A.S.E.T. de El Triunfo, en el estadio "Luis Dallocchio",y así formó el conjunto dueño de casa:

José Robledo; Jorge Cabrera, Juan José Azcurra, Miguel Gómez, Héctor Riscossa y Darío Barrutti; Sergio Vilche, Ricardo Cabrera, Gustavo "Semillo" Barrera, Gustavo Llano y Cristian Cáceres. D.T.: Román Sosa. Sup.: Sergio Ballesio, Leonardo Cabrera y Diego Sancho.

También perdió el campeón del "Apertura", Villa Francia, 4 a 3 en la visita a Atlanta de Vedia. Martín Cicuela, Alejandro Bordón y Luciano Gil hicieron los tantos de los granadenses, quienes así formaron:

Mustafá; Esteban Martín Agustinelli, Alejandro Mariani, Franco Gil, Marcos Arias y Federico García; Gustavo "Tuta" Torres, L. Gil, M. Cicuela, Christian Salguero y José María García. D.T.: Daniel Parentini. Luego ingresaron Alejandro Bordón y Garrido.

Los otros resultados fueron éstos:

Deportivo Alberdi 1 vs. Sarmiento de Vedia 1; Juventud Unida de Lincoln 1 vs. Depotivo Arenaza 1; y Atlético Roberts 1 vs.Argentino de Lincoln 2. Libre quedó Atlético Pasteur.

Las posiciones quedaron así conformadas:

Argentino de Lincoln, 20 puntos; C.A.S.E.T. de El Triunfo, 15; Villa Francia, 13; Atlético Pasteur, y Juventud Unida, 12; Atlanta de Vedia, 9; Atlético Roberts, 8; Deportivo Alberdi, 6; Deportivo Pinto/Germania, 5; Deportivo Arenaza, 5; y cierra con tres puntos Sarmiento de Vedia.

La novena fecha tiene estos partidos previstos:

Villa Francia vs. Atlético Pasteur; Deportivo Arenaza vs. Deportivo Pinto; Argentino de Lincoln vs. Juventud Unida de Lincoln; Sarmiento de Vedia vs. Atlanta de Vedia; y C.A.S.E.T. de El Triunfo vs. Deportivo Alberdi. Libre quedará Atlético Roberts.