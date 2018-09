Atlético Pasteur derrotó a domicilio, y en un partido con muchos goles, a Deportivo Pinto

Iniciando el torneo "Primavera Verano" 2018 de fútbol "Marcelo ´Gardel´ Muñoz" de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, el subcampeón del último certamen "Clausura", Social y Deportivo General Pinto, perdió en un partido intenso y con muchos goles ante Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur.

Fue 4 a 3 en favor de los albiverdes que dirige Luis García (salió al campo de juego Javier Scott, al estar suspendido el entrenador citado), quienes empezaron con todo y sobre el cuarto de hora inicial ya ganaban 2 a 0.

Tras un disparo de Gustavo Pacheco que pegó en el travesaño de la valla defendida por el juvenil Tobías Ochoa, a los 5 minutos, la visita se puso en ventaja a los 13´, con un cabezazo que el segundo zaguero central, Juan Lencina, mandó al fondo de las mallas, tras un preciso centro al corazón del área.

No se conformó con ello el conjunto huésped y tres minutos mas tarde fue el polifuncional Juan Esteban Moralejo el que no falló ante Tobías Ochoa y puso un rápido 2 a 0 cuando aún se estaban acomodando en el terreno de juego del azul.

Deportivo Pinto sintió el doble mazazo y tuvo algunos minutos de duda con su joven conjunto, pero de a poco se fueron recuperando los dirigidos por Maximiliano Leonardi y comenzaron a tener más protagonismo dentro del campo de juego.

Parecía que la etapa de ida se iba con el 2 a 0 en favor de los huéspedes, pero en tiempo adicional, el líder del equipo en cancha, Eric Véliz, marcó de tiro penal el descuento con el cual se fueron al descanso, venciendo con fuerte remate a la derecha del arquero Axel Chiattellino (fue hacia ese lugar y no llegó pese a su esfuerzo), en el arco que da espaldas a calle General San Martín.



Apenas reanudaron, siguieron las buenas noticias para el "Depor", ya que al minuto de juego del complemento fue expulsado el lateral izquierdo de Pasteur, Joaquín Giménez, por recibir doble amarilla de parte del árbitro Rubén Darío Delgado, tras una infracción sobre su sector defensivo.

Los azules se fueron con todo al ataque y no extrañó que a los 18 minutos lo empatara el talentoso Andrés "Pilín" Mc Cormick, trayendo esperanzas a los dueños de casa, ya que quedaba media hora (con descuento incluído) y tenían un hombre más que su rival para encarar ese tramo definitorio del pleito.

Pese a ello, los pasteurenses se mostraron firmes en defensa y nunca dejaron de pensar en el arco rival y diez minutos más tarde, a los 28´, pasaron a ganarlo nuevamente, con un penal que transformó en gol desde los doce pasos el defensor Francis Zaldúa, con fuerte shot de derecha que dejó sin chances a Tobías Ochoa, encaminando así el triunfo del debut para los visitantes.

Un par de minutos más tarde, con el "Depor" volcado al ataque, el volante ofensivo que maneja los hilos de su equipo en ataque, Gustavo Pacheco, entró al área sin marcas, eludió al arquero Ochoa volcándose a su derecha y remató al gol con el arco vacío,ante el postrer intento de Valentín Rodríguez.

En el último cuarto de hora, con muchas ganas, el conjunto de Deportivo Pinto se fue con todo sobre la valla rival, un "a la carga, barracas", para tratar de revertir la derrota y aunque llegó al descuento final por medio de Eric Véliz, a los 48 minutos, no pudo ante un equipo ordenado y Atlético Pasteur se terminó llevando los tres puntos para alegría de la hinchada que vino desde su localidad y que espera, al igual que el "Depor", tener un buen torneo, en el certamen de cierre de la temporada futbolera 2018.

LA SÍNTESIS

Arbitro Rubén Darío "Laly"Delgado,asistido desde las bandas por Darío Alarcón y Matías Aguirre, y así formaron los equipos:

DEPORTIVO PINTO: Tobías Ochoa; Gaspar Compagnucci (Rodrigo Smith), Valentín Rodríguez (Jonathan Rodríguez), Facundo Martín Camarero y Franco Barnetche; Carlos Ciucci, Kevin Sosa, Jerónimo Sierra (Sebastián Leonarda), y Eric Véliz; Esteban Píriz y Andrés Mc Cormick. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Gastón Ríos, Lucas Cau y Patricio Pacheco.

ATLÉTICO PASTEUR: Axel Chiattellino; Santiago Bello, Francis Zaldúa, Juan Lencina (Gonzalo Díaz) y Joaquín Giménez; Juan Esteban Moralejo, Santiago Berenguer (Mauricio Chiatellino), Simón Muñoz y Gustavo Pacheco; Matías Chiattellino (Lucas Gatti) e Iván Martínez. D.T.: Javier Scott. Sup.: Victoriano Sendin, Ulises Azcurra y Carlos Coria.