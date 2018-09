La promisoria actualidad que transita el Club Sarmiento de General Pinto

"Cuando hay voluntad hay miles de soluciones". La subsistencia del Club A. Sarmiento de General Pinto hasta hace poco tiempo, era verdaderamente incierta. Los comentarios eran que no había comisión directiva, el salón de fiestas estaba alquilado a un comercio y no faltaban quienes presagiaban su desaparición como institución.

Hoy notamos que las cosas han tenido un superador cambio. Vemos obras de construcción en su tradicional pista, donde se realizaban los inolvidables bailes, una cancha de bochas remodelada y coqueta y que al decir de sus usuarios "es un lujo".

Además, se ha cerrado con robusto tapial el perímetro de la pista y como proyecto cumbre e increíble en estos tiempos, están llevando a cabo la construcción de una cancha de pelota a paleta. Así de simple y a la vista de quien guste, están levantando sin prisa pero sin pausa, el frontón y las paredes de lo que será una cancha de paleta, con el consabido anhelo de verla pronto en servicio.

Ante tamaño emprendimiento, requerimos información por parte de sus directivos y así se produjo una visita a las obras, siendo acompañados por los señores Abel Zambrini, Juan Domingo Bramajo, Nicolás Milas y el presidente de la nueva comisión, Roberto "Tito" Rios, con quien mantuvimos un informativo diálogo.

La charla entre Ríos y Francisco William "Chiche" Esquelino, quien realizó la entrevista que gentilmente nos aportó,se desarrolló en estos términos:

- ¿ Cómo se produce este cambio en los destinos del Club Sarmiento ?.

- "Fue un movimiento que iniciamos entre cuatro viejos socios de Sarmiento. Yo pasaba por el club y veía que estaba mal, en aspecto. Se comentaba que no había comisión responsable, que se había perdido la personería jurídica, entonces busqué a socios viejos: Abel Zanoni, Roberto Curotto, Juan José Scianca, e iniciamos una movida. Fuimos a hablar con esa gente (con quien oficiaba como conserje del club y que tenía la confitería y con gente que lo acompañaba) y tuvimos una reunión que se hizo en la vereda; bueno allí iniciamos la recuperación de la institución; Después comenzaron a llegar otras personas que adherían al movimiento y querían integrar la comisión".

- ¿ Por ejemplo Abel "Cachila" Zambrini ?.

- "Sí, claro...y la señora Raquel Curotto. Pero ´Cachila´ estuvo desde un principio con nosotros, un día charló conmigo y me dijo ´yo les voy a dar una mano´. Y bueno, hicimos una comisión provisoria, que se formó el 26 de Diciembre de 2016".





- Luego llegó la constitución de la nueva comisión directiva, ¿ No ?.

- "Así es. En Junio del año pasado se formó la nueva comisión y comenzamos a trabajar para mejorar un poco las instalaciones. Empezamos arreglando los techos, el local estaba alquilado para un comercio cuando nosotros nos hicimos cargo, y lo respetamos porque esta gente no tenía culpa. Con la cancha de bochas hicimos un contrato interesante, con el señor Corvalán, que consistía en restaurarla totalmente y así se hizo. Los trabajos de mano de obra fueron por cuenta de él, el club colaboró con la instalación del gas, cloacas y fuera del contrato, se lo ayudó en lo que se pudo. Ahora, este muchacho tiene la concesión de la cancha de bochas por dos años. Está espectacular, con sus correspondientes baños, servicio propio de cantina y todo de primera".



- La nueva comisión directiva ¿ Ha sido reconocida por la Municipalidad ?.

- "Sí, presentamos la lista de los nuevos directivos y tenemos en nuestro poder copia de la Resolución N° 177 de fecha 16 de Junio de 2017, otorgando reconocimiento a la comisión del Club Sarmiento, firmada por el intendente Alexis Guerrera y el secretario de Gobierno, Dr. Jorge Zavatarelli. También debo informar que fuimos a conversar con el intendente, para ponerlo al tanto de nuestros propósitos. Le dijimos que a nosotros, lo que más nos interesa es que Sarmiento no desaparezca como institución, nos preocupa que el club pueda perder su nombre, pensando en los 81 años que lleva de existencia, y en tantas personas que trabajaron para que sea una institución de bien público, dejando horas de su vida y poniendo muchas veces dinero de su bolsillo en beneficio de su club".



- Eso es cierto. Así que de aquí en adelante, todos a trabajar fuerte. ¿ No ?.

- "Hay mucho para hacer y ahora que estamos abocados a mejorar el club en todos los aspectos, tenemos que trabajar todos por igual. Y esto es lo lindo de esta comisión, todos ponen lo mejor de sí con alegría y entusiasmo. Como se dice siempre, aquí no hay caciques, todos peones rasos".

- ¿ Cómo nació la idea de construir una cancha de pelota a paleta ?.

- "Nació de un integrante de la nueva comisión, al que le gusta este deporte y un día charlando, nos decía habría que ver si podemos hacer una cancha de paleta, y nos pareció una idea fantástica porque aquí no hay y es un deporte muy lindo.Además, de aquí podemos sacar los chicos que van a empezar a jugar. Aunque no sabemos cuando la podremos terminar, la idea es decirles ´trae la paleta y la pelotita y vení a jugar´. Todas las veces que quieran. Ahora, cuando haya partido de mayores no, pero a la mañana podrán venir, y si no hay partidos, ¡¡ Que jueguen !!. La cancha de paleta es una obra bárbara y está en marcha, hasta los tres metros. Ya estamos por llegar si Dios quiere. Y el proyecto es muy lindo, como lo pueden apreciar. Ya se puede ver y la gente está colaborando. Y es bueno que se sepa lo que estamos haciendo y que la gente puede colaborar con materiales, una bolsa de cemento, arena, lo que quieran, y que se acerquen a ver lo que estamos haciendo".

LA COMISIÓN DIRECTIVA

Así, con ese entusiasmo que caracteriza a los jóvenes de alma, el presidente del Club Sarmiento de General Pinto continuó detallando acciones emprendidas y por emprender, como si se tratase de simple tarea. Es que todos ellos están munidos de un convencimiento irreversible: "Cuando hay voluntad, hay miles de soluciones".

Y así es como se deciden trabajar por la comunidad. Solo necesitan que les tengamos fe y quienes podamos, les demos una mano. Unos ladrillos, una bolsa de cemento, arena, etc. El Club Sarmiento resurge de entre las cenizas, como el "Ave Fénix", no por casualidad, sino por la férrea voluntad de un grupo de buenos vecinos, que esperan nuestro reconocimiento.

Los integrantes de la comisión directiva del Club Sarmiento de General Pinto, tras la asamblea realizada el 12 de Junio de 2017, son estos asociados:

Presidente: Roberto "Tito" Ríos; Vice presidente, Nicolás Milas; Secretaria, Raquel Curotto; Prosecretario, Victor Saunders; Tesorero, Abel O. Zambrini; y protesorera, Élida Cabrera.

Vocales titulares: Rogelio Del Río, Juan José Scianca, Abel Avelino Zanoni, Patricio Palavecino y Franco Flamini.

Vocales suplentes: Fabio Ojuéz, José Luis Cenci, Darío Villarreal, Roberto Curotto y Juan A. Zochi.

Revisores de cuentas: Titulares, Juan Domingo Bramajo y Carlos Delgado. Suplentes: Arturo Visco y Andrés Orrego.