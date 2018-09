Informe desde el Hospital, por infecciones que provoca el "Strptococcus Pyogenes"

El Comité de Prevención de Infecciones del Hospital Municipal “Doctor Alberto Luis Videla” de General Pinto, a través de su director médico, Dr. Juan Vega Hidalgo, hizo un informe, "Ante los sucesos de público conocimiento, ocurridos debido a infecciones severas por "Strptococcus Pyogenes" en pacientes pediátricos y adultos en nuestro país".

Al respecto, notificó el profesional:

"En nuestro medio no se han registrado hasta el momento ningún caso sospechoso.

Se cuenta con los medios necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones sospechosas tanto en el Hospital Municipal, así como en cada uno de los Centros Integradores Comunitarios (CIC) y los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de nuestro Distrito.

Además, se han enviado protocolos de acciones a cada uno de los médicos que dependen de este sistema de salud con el fin de extremar los recaudos en la atención", señaló el Dr. Juan Vega Hidalgo.

Sugerencias para la población

Seguidamente, "A la población en general se le sugiere:

- ¡ No Automedicarse !. De ninguna manera consumir antibióticos de ningún tipo, sin la indicación médica correspondiente.

- Lavarse las manos en forma frecuente.

- Ante dolor de garganta intenso, fiebre alta (mayor a 38º) y lesiones nuevas en la piel (inflamación, manchas rojas o púrpuras), debe consultar con su médico de cabecera", finaliza el Dr. Juan Vega Hidago su informe sobre infecciones severas provocadas por el "Strptococcus Pyogenes".



MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA TRIQUINOSIS

Desde la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de General Pinto, el médico veterinario Juan Cruz Librandi, informó sobre medidas preventivas contra enfermedades transmitidas por animales (Zoonosis), particularmente referidas a la Triquinosis, para alertar a la población sobre el consumo de carne de cerdo sin el debido control sanitario.

Las medidas de prevención son simples, a saber:

-Consumir chacinados con controles sanitarios que provengan de frigoríficos, o de cerdos cuya carne haya sido analizada por el Laboratorio Bromatológico Municipal (Cabina Sanitaria).

-Que los productos a consumir tengan marca de empresa responsable, con número de habilitación y la certificación otorgada por SENASA. En el caso de cerdos de procedencia doméstica hacer analizar el diafragma (entraña) del animal en la Cabina Sanitaria o por un Profesional Veterinario.

-En los lugares de cría no alimentar a los cerdos con basura y mantener el lugar libre de roedores, como una forma de interrumpir la cadena de contagio.

Los análisis se realizan gratuitamente en la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de General Pinto, en la Cabina Sanitaria ubicada en el acceso a Ruta 188 “Guerino Volpe”, en forma contigua al Parque “Martiniano Charras”, y se entrega el resultado y correspondiente certificado a las 24 horas de recibido el material objeto de estudio.

Debe destacarse que es tradicional en nuestra región, durante los meses de invierno, el faenado de cerdos domésticos y la elaboración para consumo de chacinados (carnes maduradas no cocidas) como: jamón crudo, panceta, bondiola, chorizo seco o colorado, etc.

Estos alimentos, al estar crudos, pueden contener larvas del parásito causante de la enfermedad. No hay peligro en las carnes de cerdo o jabalí bien cocidas, porque el calor destruye al parásito.

La triquinosis es producida en el humano por un parásito (Trichinella spiralis) de unos 4mm. de longitud, que se encuentra en la carne del cerdo (con menos frecuencia en el jabalí). Este parásito se enquista en el tejido muscular del cerdo, jabalíes, roedores y en los seres humanos.

En los animales infestados no se manifiestan cambios visibles, pero en el hombre que se ha contagiado, se detectan en los primeros días síntomas como: náuseas, vómitos, diarrea (con heces sanguinolentas) y cólicos. Pasados los diez días se agregan: edema de párpados y/o cara, tos, etc y a los quince o veinte días: dolores musculares, decaimiento y fiebre.