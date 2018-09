En General Pinto, Vidal dijo estar confiada en la recuperación económica de la mano del campo

En el medidodía del pasado viernes, sin anuncio oficial de su arribo a la ciudad, la gobernadora María Eugenia Vidal visitó General Pinto, manteniendo un encuentro con el intendente municipal Alexis Raúl Guerrera (del P.J./Frente Renovador), en su despacho, y luego brindó una conferencia de prensa para los medios presentes.

Allí, la mandataria se refirió al debate del Presupuesto bonaerense par el próximo año, donde anticipó que espera la presentación del Presupuesto nacional para basar el de la Provincia en esos parámetros, y adelantó que "lo vamos a trabajar con los intendentes".

Al respecto, Vidal se refirió al escenario económico actual, del que afirmó que "Cuando la recuperación económica vuelva, la recuperación se va a sentir en Municipios como General Pinto. Porque aún con los anuncios de los derechos de exportación, la sequía y los anuncios del gobierno nacional, el campo sigue apostando. y en ciudades como esta enseguida llega. En ese sentido tengo la convicción de que lugares como estos son los primeros que van a recibir la recuperación económica. Hay que cuidar cada peso y defender la obra en ejecución para que no se pare, no solo porque no queremos volver a la provincia de los carteles sin nada hecho sino porque también detrás de cada obra hay una persona trabajando y esa persona no puede perder ese trabajo", remarcó la titular del ejecutivo provincial

Consultada sobre la relación con el intendente Guerrera y con dirigentes no oficialistas, la gobernadora bonaerense expresó que "Las diferencias son parte de la democracia. Está muy bien que pensemos distintos. Lo importante es que esas diferencias nos permitan trabajar juntos".





RECORDÓ A SU ABUELA

Agregó que "Un trabajo compartido de respuestas concretas a la gente, como las obras en el Hospital Municipal, el trabajo en el Centro de Rehabilitación ´San Cayetano´. Lo que ha podido hacer le intendente de repavimentación. Al final del día son respuestas concretas a los vecinos. Y al vecino lo que le importa es lo que se pueda mejorar amplió. Uno en la diferencia puede ver cómo mejorar uno. Es mi cuarta recorrida por la Provincia. Para mi no hay pueblo chico y cada ciudad tiene su particularidad. Nos ocupamos de las cosas grandes y también de lo que se espera en las localidades pequeñas. Para mí, este pueblo tiene su particularidad porque nació mi abuela acá", amplió.

LOS PLANTEOS DE GUERRERA

En tanto, Alexis Raúl Guerrera expresó que "Siempre es bueno que vengan los mandatarios provinciales a visitar los pueblos y distritos. Es ver con esa mirada qué es lo que pasa es cada uno de los pueblos".

Y ante la pregunta sobre sus "quejas", principalmente en el aspecto económico, manifestó que "Mis quejas tienen que ver con las políticas del gobierno nacional. Me quejé de que nos cambiaban las reglas a mitad juego. Es cierto que los intendentes tuvimos la recuperación del Fondo del Conurbano. pero los intendentes queremos Fondo Sojero, FIM 2019 y también la coparticipación. A la gobernadora Le plantee la preocupación por temas nacionales. No podemos elaborar nuestro presupuesto hasta que la Provincia no elabore el suyo. Estamos con una mirada de ayuda a la ciudadanía cada uno en su rol", concluyó el intendente municipal de nuestro Distrito.