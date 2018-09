Pintense derrotó a San Martín de Roberts y se coronó bicampeón de novena división

Faltaba solamente definirse el campeonato “Clausura” 2018 de novena división de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln y Pintense se coronó bicampeón al vencer 2 a 0 a San Martín de Roberts, elenco con el cual habían compartido el torneo “Apertura” 2018.

Los goles del conjunto dirigido por Francisco Gómez (con la colaboración de Marcelo Cruzate) fueron anotados por Pedro Alifano Valenza y Camilo Brohme y al cabo del encuentro definitivo (los sanmartinianos llegaron a dos puntos del C.A.P. y si ganaban eran ellos los campeones), los pibes del elenco blanco dieron la vuelta olímpica, tras ganar el certamen de manera invicta con 31 puntos, con diez partidos ganados y un empate, 29 goles a favor y solo 8 en contra.

A su vez, en el “Leonardo Costa”, si bien tanto décima como séptima ya tenían sus campeones anticipados, la incognita era saber si había títulos compartidos. Pero Atlético Pasteur, al vencer 1 a 0 como huésped a El Linqueño fue bicampeón solitario, mientras que en séptima, al igualar esos mismos rivales 0 a 0, solo el C.A.E.L. fue el campeón (22 puntos), impidiendo que lo equiparen en puntos en la tabla los propios pasterenses (concluyeron con 19) y Argentino de Lincoln, quien quedo libre en la última jornada y acumuló 21 unidades.

VUELTA OLÍMPICA Y TRES TRIUNFOS DE PINTENSE EN CASA

En su estadio “Ruben E. Viale”, Pintense le ganó los tres partidos de la última fecha a San Martín de Roberts, entre ellos el crucial cotejo de novena.

Inaugurando la jornada sabatina de formativas, el C.A.P. se impuso en décima 2 a 0, con goles de Agustín Belén y de Máximo Muro, en cotejo que arbitró Javier Esnaola yque tuvo estos protagonistas:

PINTENSE: Thiago Fernández; Rodrigo Lloret, Marcelo González, A. Belén, Marcos Diez y M. Muro; Fausto Ledesma, Damián Barreto, Bautista Olivera, Gaspar Magallanes y Sebastián Phengpha. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Gonzalo Vergara, Thiago Villegas, Emanuel Martínez e Isaías Larrayoz.

SAN MARTÍN;: F. Logioco; Lautaro Marcos, Ián González, P. Ochoa, B. Abadía y A. Laval; G. Pagano, M. Abadía, Nahuel Enrique, S. García y G. Gauna. D.T.: Leonardo Benavídez. Sup.: Santiago Domingo y E. Farías.

En el cotejo decisivo de novena, que concluyó 2 a 0 y con vuelta olímpica en favor del C.A.P., bajo arbitraje de Darío Delgado así se alistaron:

PINTENSE: Axel Barrera; Felipe Volpe, Agustín Petronio, Thiago Móbbili , Nicolás Manuel y Milos Banegas; Lucas Ravirú, Mateo Garafulic, Juan Guichet, Pedro Alifano Valenza y Ulises Riscossa. D.T.: F. Gómez. Sup.: Thiago Pinardi, Tomás Loináz, Elías Riscossa, Camilo Brohme, Rodrigo Torres, Martín Larrayoz y Bautista Torres.

SAN MARTÍN: Leo Malmoris; S. Barbero, Juan S. Abadía, S. Gauna, S. Ibáñez y E. Méndez; L. Cirilo, T. Cabrera, B. Torres, F. Calliani y F. Mercado. D.T.: L. Benavídez. Sup.: N. Lora, L. Amadío, T. Juárez, E. Oronó y F. Benavídez.

En séptima, Jorge Altamiranda y Rodrígo Acosta anotaron los goles de Pintense, que ganó 2 a 1, descontando Alejandro Díaz para los de Roberts. Fue juez Nicolás Giordano y así se alistaron los elencos:

PINTENSE: Nahuel Arrieta; Matías Basualdo, Ezequiel Medranda, Samuel Barrera, Agustín García y Gino Amado Viola; Fabián Videla, Leandro Corvalán, Samuel Videla, Sebastián Pajón y J. Altamiranda. D.T.: Germán La Falce. Sup.: Pablo Héctor Maffía, Joaquín Argüello, Tomás Patiño, R. Acosta y Frank García.

SAN MARTÍN: M. De Paoli; G. Méndez, N. Mellado, J. Sarco, R. Merchán y Teo Aliberto; E. Ortega, A. Larraya, A. Díaz, H. Lugones y L. Librandi. D.T.: L. Benavídez. Sup.: I. Andurán y M. Méndez.

DEPORTIVO PINTO VISITÓ A ATLÉTICO ROBERTS

En cancha de Atlético Roberts, los “camoatíes” recibieron en tres categorías de formativas a Deportivo Pinto y en décima, los azules de nuestra ciudad ganaron 3 a 0, con anotaciones de Federico Tucci, Nahuel Espíndola y Bautista Videla, formando los equipos de la siguiente manera:

ATLÉTICO ROBERTS: L. Solanille; M. Sánchez, M. Rodríguez, A. Dapena, B. Gutiérrez y E. Godoy; R. Sarco, S. Crucianelli Adorno, E. Costa, A. Díez y A. Ríos. D.T.: Carlos Verón. Sup.: F. Rodríguez, Juan Alegre, L. Hoare, T. Ríos y R. Mazurenok.

DEPORTIVO PINTO: Agustín Magallanes, Teo Orsi; Gonzalo Blas Martínez, Joaquín Blanco y Ramiro Orrego; Bautista Barnech, F. Tucci, N. Espíndola, B. Videla y Gastón Martín. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Santiago Pérez, Emiliano Varrenti, Tobías Martínez, Agustín Merodio, Renzo Zavatarelli y Genaro Balvidares.

En novena, se impuso Atlético Roberts 2 a 1, marcando García y Lucero los tantos del ganador y Eliseo Ledesma el del “Depor”, formando los conjuntos de esta manera:

ATLÉTICO ROBERTS: G. Kelly; Díez, Sala, Solanille, A. Sosa y Verón, García, Ibarra, Lucero, Dapena y Abadía. D.T.: Carlos Verón. Sup.: Pérez, Batistelli y W. Martín.

DEPORTIVO PINTO: Agustin Rojo; Federico Cáceres, Lautaro Magallanes, Juan Medero, Thiago Fernández y N. Méndez; Máximo Banegas, Agustín Toledo, Ignacio Guzmán, Eliseo Ledesma y Ulises Barreto. D.T.: F. Oliva. Sup.: Franco Cabana y Matías González.

Finalmente, en el encuentro de séptima división ganó Deportivo Pinto 3 a 1, anotando sus goles Benjamín Leonardi, Martín Pérez y Tomás Cabana. Así formaron los azules:

Tobías Ochoa; Nicolás Tucci, Alejandro Capdevila, Rodrigo Smith, Facundo Topa, Sebastián Querejeta, Patricio Pacheco, T. Cabana, Tobías Carrizo, B. Leonardi y M. Pérez. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Matías Topa, Sebastián Esco, Hernán Smith, Juan Bautista Carrizo y Francisco Della Bruna.

VILLA FRANCIA FUE LOCAL FRENTE AL “DEPOR” ARENAZA

En su campo de deportes “Roberto ´Tito´ Menarvino”, Villa Francia recibió a DeportivoArenaza en tres divisiones inferiores, cerrando el torneo “Clausura”.

En décima, se impusieron los granadenses 1 a 0, con gol de Valentín Valle, en match que arbitró Jorge Pereyra y que tuvo estos protagonistas:

VILLA FRANCIA: Federico Salvador; Matías Pérez, Elías Belén, Renzo García, Jhonatan Vicente y Agustín Haberkon; E. Ellero, Agustín Di Flavio, V. Valle, Martín Agustinelli y Benjamín Hernández. D.T.: Marcas Andrada-Pablo Zapata. Sup.: Rafael Morad, Valentino Valenza, Julián Bracconi, Juan Valdebenito, Martín Rodríguez, Tomás Müller y Alejandro Ramos.

ARENAZA: B. Baizán; S. González, A. Motto, T. Solanille, A. Cid y A. Lumbreras; B. Navello, M. Todino, B. Sabadini, S. Todino y L. Sabadini. D.T.: Gustavo Gianini. Sup.: R. Cardozo, A. Gorosito y A. Mallea.

En novena, ganaron los “chaperos” visitantes 2 a 1, con goles de Gerónimo Pérez para los granadenses y doblete de Agustín Pineda para Arenaza, formando como sigue los equipos, con arbitraje de Carlos Agustín Riglos:

VILLA FRANCIA: Fermín Agustinelli; Enzo Ellero, Máximo Martín, Rodrigo Sánchez, Segundo García y Pedro Velázquez; Nicolás Micussi, Geremías Calabresi, Geremías Orsi, Gerónimo Pérez y Gabriel Adriosola. D.T.: Pablo Zapata-Marcos Andrada. Sup.: Máximo González y Joaquín Bernini.

ARENAZA: M. Todino; N. Pineda, M. Lumbreras, I. Garrido, G. Ramos y M. Sabadini; R. Turquieto, T. Capelli, I. Ledesma, A. Pineda y M. Navello. D.T. Agustín Perujo. Sup.: D. Lencina y T. Pera.

Finalmente, en encuentro con varios goles, la séptima de Villa Francia superó 6 a 4 al Deportivo Arenaza. Anotaron para el local Fausto Guagnini (2), Rodrigo Aguirre (2) y Juan Tettamanti (2), mientras que Joaquín Rodríguez, Pablo Pineda, Elías Cerda y Walter Delgado hicieron los tantos de los “chaperos”. Fue juez Pedro Irusta y así formaron:

VILLA FRANCIA: Darío Saraco; Víctor Villegas, Braian Ortiguera, Gonzalo Caratti, Ulises Barker y Germán Torres; Ramiro Rebagliatti, Alejo García, F. Guagnini, R. Aguirre y Juan Tettamanti. D.T.: Andrada-Zapata. Sup.: Rodrigo Roldán y Simón García.

ARENAZA: K. Lumbreras; A. Gaudard, E. Medina, A. Tébes, M. Ramos y J. Rodríguez; P. Pineda, M. Barragán, E. Cerda, S. Ledesma y W. Delgado. D.T.: A. Perujo. Sup.: B. De los Santos, I. Lencina e Iván Montoya.

LOS DEMÁS RESULTADOS

Los demás resultados registrados por la última fecha del “Clausura” de inferiores, fueron los siguientes:

Décima división: El Linqueño 0 vs. Atlético Pasteur 1 y Juventud Unida de Lincoln 2 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 0.

Novena: El Linqueño 4 vs. Atlético Pasteur 0; Juventud Unida 0 vs. C.A.S.E.T. 0 y El Linqueño “B” 1 vs. Argentino 0.

Séptima división: El Linqueño 0 vs. Atlético Pasteur 0.