Inferiores de Sarmiento de Germania jugaron por la quinta fecha del "Clausura" de fútbol

Se disputó la quinta fecha de los campeonatos "Clausura" 2018 de fútbol organizados por la Liga Deportiva Central Vedia, tomando parte elencos de Sportivo Sarmiento de Germania.

Los resultados registrados ern octava categoría, en la cual los germanienses no presentan equipo, fueron los siguientes:

Sarmiento Panza 1 (R. Astrólogo el gol) vs. Deportivo Alberdi 1 (V. Malla); Atlanta de Vedia 4 (A. Cabrera -2-, T. Márquez y T. Pérez) vs. Ancalú de San Gregorio 1 (T. Montero); e Yrigoyen de Alem 2 (M. Arias y G. Morón) vs. Leandro N. Alem 2 (M. Crebay y V. Musantti).

Lideran Matienzo de Alberdi y Atlanta de Vedia, con 12 unidades; Deportivo Alberdi tiene 6; Sarmiento de Vedia y Ancalú de San Gregorio, 4; Sarmiento Panza (equipos "B" de Sarmiento de Vedia) e Yrigoyen de Alem, 2; y cierra con un punto Leandro N. Alem.

En séptima, Matienzo de Alberdi goleó 4 a 0 a Sarmiento de Germania, con tantos de S. Sosa -2-, S. Rojas y T. Cardozo, bajo arbitraje de Héctor Canelo; Huracán de Diego de Alvear 0 vs. Sarmiento de Vedia 0; Sarmiento Panza 1 vs. Deportivo Alberdi 0; y Atlanta de Vedia 0 vs. Ancalú de San Gregorio 0, destacándose que Leandro N. Alem no presenta esta categoría.



En sexta categoría, igualaron sin tantos Matienzo de Alberdi y Sportivo Sarmiento de Germania, bajo contralor del juez Marcelo Di Gangi, asistido desde las bandas por Héctor Canelo y Martín Ríos. Además jugaron:

Sarmiento Panza 0 vs. Deportivo Alberdi 1 (gol de E. Chávez); Atlanta de Vedia 0 vs. Ancalú de San Gregorio 5 (tantos de L. Sevilla -3-, N. González y V. De Miguel); Yrigoyen de Alem 1 (J. Acosta) vs. Leandro N. Alem 0; y Huracán de Diego de Alvear 1 (P. Coria) vs. Sarmiento de Vedia 1 (tanto de A. Andreu).

PRÓXIMA FECHA

La sexta fecha tiene estos enfrentamientos previstos:

Sportivo Sarmiento de Germania recibe a Martín de Yrigoyen de Alem; Deportivo Alberdi vs. Matienzo de Alberdi en los clásicos de esa localidad; Leandro N. Alem vs. Sarmiento de Vedia; Ancalú de San Gregorio vs. Huracán de Diego de Alvear y Sarmiento Panza (Vedia) vs. Atlanta de Vedia.