Guerrera considera como "Grave error del Gobierno Nacional el dolarizar las tarifas"

El intendente municipal de General Pinto, Alexis Raúl Guerrera, analizó la coyuntura económica y el impacto en el Distrito, el que consideró "muy negativo", y que obligan al Ejecutivo a ajustar por un lado, para priorizar lo importante.

En relación a una de las áreas más relevantes como Salud, en diálogo con colegas de "Cuarto Político", el titular del ejecutivo comunal de nuestro Partido, señaló que la situación lleva "A hacer ajustes en otros servicios, que consideramos no tan importantes, para poder mantener los niveles y seguir garantizando el acceso a la salud a los vecinos".

Al mismo tiempo, repudió los tarifazos en los servicios esenciales y "El grave error del Gobierno Nacional el dolarizar las tarifas, sabiendo la inestabilidad del dólar en el país". "En el hospital, aún restringiendo el gasto, pasamos de pagar 20.000 a 70 mil pesos de gas, el gasto sigue aumentando y no tenemos desquite", explicó Guerrera.

En este sentido, aclaró que a medida que se incrementan los egresos, el Municipio recibe la quita del Fondo Sojero, la disminución de la coparticipación y recortes que no hay forma de recuperarlos, y recordó que el Distrito tenía el 100 % de dicho Fondo afectado a la culminación de la "Casa de los Abuelos" de Coronel Granada.

"Está prácticamente concluída, nos restan dos millones a pagar a la empresa, los que deberemos sacar de otro lado o atrasar otras obras para poner a funcionar ese geriátrico que, en este contexto, también es complejo, porque hablamos de una estructura de costos totalmente distintas a las de hace un año atrás", agregó el primer mandatario distrital

Destaquemos que la eliminación del Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero, a través del cual la Nación le transfería a las Provincias y Municipios el 30 % de lo que recaudaba de los derechos de exportación a la soja, traerá consecuencias en los 135 Distritos de la provincia de Buenos Aires, generando preocupación entre los intendentes (tanto oficialistas como opositores), dado que recorta los recursos de las comunas y pone en jaque algunas de las obras en ejecución.

Uno de esos casos se da en General Pinto, donde producto de la eliminación del Fondo Sojero complican el avance de las obras en el geriátrico granadense, ya que esos recursos, tanto los del 2017 como del 2018, estaban destinados al geriátrico.

El Municipio tenía presupuestado cobrar en 2018 un total de $ 5.165.000 (ya percibió alrededor del 60 por ciento) por el Fondo Sojero y para terminar la obra del geriátrico restarían alrededor de $ 2.000.000, que estaban presupuestados cubrir con lo que restaba de dicho aporte solidario.

Con una inversión total de unos 13 millones de pesos, la "Casa de los Abuelos" de Coronel Granada tiene pensado brindar atención a los adultos mayores que así lo requieran, atendiendo y dándole contención a un sector vulnerables, en su propia localidad.

VIVIENDAS AÚN NO FINALIZADAS

De todas maneras, si bien no habló de la paralización o la suspensión de obras claves para el Municipio, Guerrera sí aludió a las casas que quedaron pendientes de finalización desde su gestión anterior, fincas que nunca se pudieron reactivar, y que el Instituto de la Vivienda ya confirmó que este año tampoco se ejecutarán.

"Dudo que se incluyan en el próximo presupuesto porque si en estos dos años y medios no se logró hacerlo, contando mayor liquidez, veo difícil que se puedan terminar en lo que queda de la gestión", comentó.

Por último, en cuanto al escenario político, destacó que desde el Frente Renovador, en el plano local, "Estamos elevando propuestas producto de la preocupación que tenemos sobre como se cierra el 2018", y además, afirmó que Sergio Massa desde su lugar "También está haciendo aportes para elevarlos al Gobierno sobre como atravesar la coyuntura actual", completó Alexis Raúl Guerrera.