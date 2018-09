"AcerArte" traerá en octubre una rica propuesta cultural para General Pinto

El programa del Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires, "AcerArte", presentó el programa de actividades que se desarrollarán el sábado 6 y domingo 7 de octubre venideros, en la plaza pública "Arturo C. Massey" y en la sala del Centro Cultural de la ciudad cabecera distrital, en el mes del 149º aniversario de su fundación, promovido por la gestión de gobierno del intendente Alexis Raúl Guerrera, a través de la Dirección de Cultura comunal.

Habrá numerosas y permanentes actividades durante los dos días. Entre ellas:

Biblioteca Digital: La Provincia de Buenos Aires creó “Letras Abiertas”, la primera biblioteca digital. Bajando la APP se podrán leer los mejores libros gratuitamente, desde celulares o ingresando a www.gba.gob.ar/letrasabiertas

Arte Callejero: Todos los trazos, formas y colores de la calle invaden las paredes del "AcercArte" a través de las intervenciones de los más talentosos artistas urbanos, que desplegarán su arte de principio a fin de cada jornada.

Biblioteca: Además del clásico préstamo de libros, en los livings de lectura de la Biblioteca "AcercArte" habrá importantes artistas invitados, cuentacuentos, poesía, talleres, charlas, humor y mucha, mucha imaginación.

Talleres de Reutilización Creativa: "Aprendé a construir elementos a partir de materiales usados y reciclados en nuestros tres espacios de talleres en simultáneo durante toda la jornada".

La programación

El sábado 6 de octubre:

A las 15 horas: Cine 360°: Viaje salvaje a La Tierra: Mientras mira el movimiento de la sombra de la Luna a través de la Tierra, un abuelo cuenta historias de choques de asteroides, volcanes en erupción, rugidos de dinosaurios, rayos y truenos. Cada experiencia comienza con una visión telescópica de la Tierra en movimiento, que contrasta con la eterna quietud lunar. Duración: 23 minutos.

Cine móvil: Exhibición de "El pájaro loco", película apta para todo público. De Alex Zamn (Estados Unidos, 2018) con una duración de 84 minutos.

Actividad permanente: Realidad Virtual: RV (AcercArte en 360º / Skater 360º / Slackline 360º). Taller de creación de videojuegos en vivo. Realidad aumentada. Muestra de videojuegos indie.

A las 15.15 hs.: Biblioteca: "Cada familia es un mundo". Narración de cuentos, a cargo de Daniela Magnone.

Familias numerosas, familias menudas, familias chillonas, familias con raíces y familias con alas. Cuentos de Felisberto Hernández, Julio Cortázar, Ana María Machado, Ema Wolf, Graciela Montes, Anthony Browne, entre otros cuentos de la tradición oral y de la literatura universal con tías, tíos, primos lejanos, primos hermanos y unos cuantos bebés también.

16 hs.: Cine 360°: "Fronteras del universo", filme que narra una travesía hacia los confines del espacio que parte desde nuestro vecindario, el Sistema Solar, y pasa por nebulosas, estrellas y galaxias hasta llegar a los límites de nuestro conocimiento del cosmos. Duración: 24 minutos.

16.30 hs: Infantiles, "Desenchufados": Wifi Fest, con niños que solo juegan conectados. Padres preocupados por sus hijos,que solo juegan conectados mientras contestan sus mensajes.

17.15 hs.: Cine 360°, "Viajeros del universo", cuya trama es una aventura por el espacio, a bordo de una intrépida nave que busca información sobre los astros más importantes y sale de nuestra galaxia, la Vía Láctea, para mirarla por primera vez desde afuera. Duración: 24 minutos.

Cine Móvil; "Yo, Sandro - La película", de Miguel Mato (Argentina, 2018). Dura 72 minutos y la protagonizan Daniel Valenzuela, Carlos Portaluppi, Celeste Gerez y Ana Patricia Rojo. Es apta para todo público.

17.45 hs.: Biblioteca: "Borges lector". El filósofo Esteban Ierardo nos acerca a las lecturas del autor de "El Aleph", entre otras obras literarias.

18 hs.: Cine 360°: "Pink Floyd - The Wall". Es uno de los discos más influyentes de la historia. Esta producción creativa y elaborada explora los temas del abandono y el aislamiento, simbolizados a través de un metafórico muro. Acompañado de imágenes impactantes, este corto en Fulldome los llevará en un viaje alucinante. Duración: 26 minutos.

18.45 hs.: Cine 360°: "Universo Cerati". Un viaje audiovisual que repasa algunos hitos en la discografía de Gustavo Cerati y Soda Stereo, para encontrar puntos de encuentro entre la lírica musical y los elementos del universo. Duración: 27 minutos.

19.15 hs.: Stand Up del mago Adrián Guerra. El año 1994 catapultó definitivamente a este quilmeño a la cima de la magia mundial: en Yokohama, Japón, se coronó campeón mundial de magia con naipes.

20 hs.: Recital de "Los Pericos", banda con más de tres millones de discos vendidos y tres mil presentaciones en vivo. Es uno de los grupos más importantes en la historia del reggae/rock latino.

21.30 hs.: Teatro, obra "Aeroplanos", con Héctor Calori y Guillermo Marcos. Autor: Carlos Gorostiza.

El domingo 7

El domingo 7, en tanto, será la programación prevista:

15 hs.: Cine 360°: "Viaje salvaje a La Tierra". Mientras mira el movimiento de la sombra de la Luna a través de la Tierra, un abuelo cuenta historias de choques de asteroides, volcanes en erupción, rugidos de dinosaurios, rayos y truenos. Cada experiencia comienza con una visión telescópica de la Tierra en movimiento, que contrasta con la eterna quietud lunar. Duración: 23 minutos.

Cine móvil: "Natacha", de Eduardo Pinto (Argentina, 2018, duración 75 minutos). Actúan Joaquín Berthold, Antonia Brill, Julieta Cardinali, Ana María Picchio y Lola Seglin y es apta para todo público

Actividad permanente: Realidad Virtual: RV ("AcercArte" en 360º / Skater 360º / Slackline 360º) - Taller de creación de videojuegos en vivo; Realidad aumentada; Muestra de videojuegos indie

15.45 hs.: Biblioteca, "Tejiendo cuentos": Canciones, poesías y cuentos, en la voz de Juliana Bourbon.

Entre puntos y nudos, hilos y lanas crece el tejido de historias. Cuentos, canciones y poesías que se entrelazan y crecen para abrigar cada encuentro. En este espectáculo de Juliana Bourbon, se revive la narración oral desde una variedad de cuentos y poesías de autor y de la tradición. Un encuentro dinámico donde todos tienen la posibilidad de jugar con la palabra para que el tejido sea más colorido.

16 hs.: Cine 360° "Fronteras del universo", filme de 24 minutos. Trata de una travesía hacia los confines del espacio que parte desde nuestro vecindario, el Sistema Solar, y pasa por nebulosas, estrellas y galaxias hasta llegar a los límites de nuestro conocimiento del cosmos.

16.30: Infantiles: "Aguafiestas" es una banda de rock y se está preparando para salir de viaje. Sus miembros quieren llegar lejos, muy lejos, más lejos que el horizonte, para cumplir todos sus sueños. Los preparativos son complicados; hacen falta muchas cosas y es difícil ponerse de acuerdo.

17.15 hs.: Cine 360°, "Viajeros del universo". Una aventura por el espacio a bordo de una intrépida nave que busca información sobre los astros más importantes y sale de nuestra galaxia, la Vía Láctea, para mirarla por primera vez desde afuera. Dura 24 minutos.

Cine móvil: "Niña perro", de Verónica Gentili (Argentina, 2017, 75 minutos). La protagonizan Mora Escolá, María Soldi, Renzo Cossa, Juan Causse y Federico Causse. Es apta para todo público

17.45 hs.: Biblioteca, "Personajes femeninos": Entrevista a Florencia Canale. La autora de Pasión y traición presenta a algunas de sus heroínas literarias favoritas, incluyendo las de su propia obra.

18 hs.: Cine 360°, "Universo Cerati". Un viaje audiovisual que repasa algunos hitos en la discografía de Gustavo Cerati y Soda Stereo, para encontrar puntos de encuentro entre la lírica musical y los elementos del universo. Duración: 27’

18.45 hs.: Cine 360°, "Pink Floyd - The Dark Side of the Moon". El legendario álbum de la famosa banda musical vuelve con imágenes increíbles que crean una experiencia inolvidable. No es solo un espectáculo de láser, sino una nueva revolución digital a la vista, con un sonido envolvente que los hará perderse de verdad en el lado oscuro de la Luna.

19.15 hs.: Stand Up con Claudia Panno, José Luis Alfonso y "El cable pelado".

Claudia Panno es comediante y autora de cuatro libros humorísticos; José Luis Alfonso es uno de los referentes del stand up local, es actor, músico, guionista, compositor y director del mítico club de comedia El Bululú, cuna del off porteño.

"El cable pelado": Comediante, músico, actor y compositor con amplia trayectoria en teatros y salas porteñas, tiene un humor eléctrico y vertiginoso con una visión muy particular de la vida cotidiana.

20 hs.: Recital musical de "Coti". Nacido en Rosario, comenzó a estudiar música a los 3 años y ya desde entonces su pasión se transformó en una firme vocación. Tras varios años viviendo en Concordia regresó a su ciudad natal y en la Facultad de Humanidades y Arte formó su primera banda, Luz Mala, con la que en 1992 grabó un disco para el sello Melopea bajo la producción ejecutiva de Litto Nebbia.

21.30 hs.: Teatro en el Salón Cultural, con "La denuncia", una comedia del arte criolla. Actúan Gastón Ricaud, Néstor Caniglia, Andrés D’Adamo y Marcelo Curotti. Autor: Rafael Bruza, dirección: Claudio Martínez Bel y producción general de Gastón Caminotti.