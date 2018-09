Alexis Guerrera señaló que la llegada del SAME, "Es un ensamble entre el esfuerzo provincial y municipal"

El intendente municipal del Distrito de General Pinto, Alexis Raúl Guerrera, llevó a cabo la firma del acuerdo del sistema de salud con el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), en un acto que se llevó a cabo en el Parque Municipal "Martiniano Charras", junto a funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Esta es la primera instancia para el desembarco del SAME, que se suma a la capacitación, la entrega de ambulancias y luego vendrán las nuevas instancias.

Según informó el jefe comunal, el Municipio pondrá un total de cinco ambulancias, mientras que la Provincia aportará una, y al respecto, el titular del ejecutivo distrital consideró:

"Fusionamos esfuerzos, recibimos capacitación y esto tiene continuidad en el tiempo, más que nada con la articulación permanente. Y a su vez hay un financiamiento para un funcionamiento básico que aporta la Provincia", informó.



Según aclaró, "Esto es un ensamble entre el esfuerzo provincial y municipal, para tener a futuro en los 135 Municipios de la Provincia con protocolos similares. Se trata de la vocación de la gobernadora (María Eugenia Vidal) y el intendente (en alusión a su persona) de trabajar en beneficio de los vecinos de General Pinto".

Consultado respecto a la articulación con el sistema local de Salud, el intendente explicó que "Nosotros teníamos nuestro propio sistema de emergencia, porque la única presencia de atención de salud es municipal. Nos manejábamos con nuestro propio protocolo, lo que hace sumarnos al SAME es enriquecer el accionar con protocolos que están probados".

Finalmente, Guerrera expresó que "En este convenio, incorporamos cinco ambulancias nuestras y una más la Provincia, y tendremos capacitación, y a su vez generamos un trabajo conjunto con la Provincia y los Municipios de los alrededores. Porque El SAME no sólo se queda en la emergencia tradicional, sino que hay capacitaciones para catástrofes o desastres", concluyó Alexis Raúl Guerrera.