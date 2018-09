El grupo “Docentes Autoconvocados”, otras agrupaciones y personas individualmente, organizaron un acto en defensa de la educación pública, el cual se concretó el pasado jueves en nuestra ciudad, adhiriendo varias instituciones, entre ellas “Mujeres Pinto”, quienes se sumaron a la jornada de lucha de los trabajadores docentes.

“Mujeres Pinto” y “Pintenses con el Frente de Izquierda”, en un documento en lenguaje sin el genérico masculino, expresaron sobre el tema, luego del acto de referencia:

“Otra vez nos vemos citades a defender el derecho a la educación gratuita, laica y de calidad, y para ello no se puede dejar de mencionar que el ajuste que sufre la educación pública por parte del gobierno está asociado a las exigencias del fondo monetario, y tiene como objetivo el desfinanciamiento y desmantelamiento del sistema de instrucción pública, para avanzar progresivamente en la promoción y ampliación de un sistema de instrucción privado. Se entiende aquí que educación pública y fondo monetario son conceptos antagónicos y por eso entendemos que es necesario el no pago de la deuda, destinando esa plata a educación, salud, etc. Por eso, para frenar este ajuste y saqueo que realiza el gobierno, es necesario la solidaridad y unión de la lucha docente con la de les demás trabajadores y programar un plan de lucha para derrotarlos.

Exigimos también la separación de la iglesia del estado, ya que con la derogación del la “ley 1420” de educación común, gratuita, laica y obligatoria en 2014, no hay ley que garantice el derecho a una educación laica, quedando cada provincia habilitada legalmente a introducir la religión como contenido. Además, el Estado, desde hace años financia los salarios de docentes a un número cada vez mayor de escuelas privadas, que conocemos como semi-privadas, las cuales en su gran mayoría son escuelas religiosas, y reciben más dinero de las cuotas que exigen a les chiques, que las escuelas públicas reciben de los respectivos consejos escolares.

Defendemos la educación pública porque defendemos el derecho a una formación crítica, para que nuestras ideas sigan nuestros objetivos y no los de las minorías que nos gobiernan. La educación será crítica o no será. Por una educación feminista y popular.

¡ La educación pública no se vende, se defiende luchando !”, expresaron finalmente desde “Mujeres Pinto” y “Pintenses con el Frente de Izquierda” en defensa de la educación pública nacional.