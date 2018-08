Sarmiento de Germania venció en Christophersen

Una nueva victoria obtuvo el pasado domingo, por la anteúltima fecha del certamen "Clausura" de fútbol 2018 de la Liga Deportiva Central Vedia, el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania, que se hizo fuerte como visitante y pese a arrancar perdiendo apenas empezado el encuentro, le ganó 3 a 1 a Defensores de Christophersen.

Se jugaban cuatro minutos cuando Jesús "Kechu" Benítez, delantero de los santafecinos, puso en ventaja a su equipo, tras recibir un pelotazo que llegó a las espaldas de Julián Garrone, dominar el balón y con remate cruzado puso el 1 a 0, un baldazo de agua helada para los dirigidos por Alberto "Ratón" Ocampo.

De todas maneras, SSG se fue a buscar el empate, que logró a los 19´, a través del pintense Gonzalo García, quien aprovechó una serie de rebotes generados tras un centro a las 18 yardas locales y desde el corazón del área definió con fuerte disparo, para poner el 21 a 1 con el cual se cerró el primer tiempo jugado con mucho viento, favorable al conjunto dueño de casa.

En el complemento, con el viento a su favor, el conjunto germaniense comenzó a inclinar la balanza a su favbor, presionó al conjunto local y pasó a ganarlo a los 18´. Una

pelota que le llegó desde media cancha al juninense Germán Castro, le permitió al artillero cubrir el balón, girar y escapar a sus marcas, para definir con fuerte remate contra el primer palo de Alejandro Agüero, quien nada pudo hacer.

Ya en ventaja, Sarmiento de Germania hizo valer su mayor jerarquía individual y selló el triunfo a los 28 minutos, Llegó un centro paralelo a la valla desde la izquierda, no pudo definit Germán en el primer palo, pero entrando por detrás suyo, el delantero de General Pinto, Juan Manuel Garnica, sentenció el resultado con certero golpe de cabeza.

En los minutos finales, y pensando en el petit torneo final que lo tendrá animando los cuartos de finales, recibieron sendas tarjeta amarillas y se "limpiaron" para esa instancia (no jugarán este domingo, ya que recibieron una fecha de suspensión) el juninense Daniel Uhart, Eduardo Torres, Tomás Marcelo y Juan Manuel Garnica.

Así formaron los equipos:

DEFENSORES (C): Alejandro Agüero; Alexis Velázquez, Fernando Sequeira, Kevin Adrián Ciarmatori, Wilson Carranza y Lobos; Franco Vázquez, Di Giorgio, Salvador Acevedo, Gustavo Acevedo y Jesús Benítez. D.T.: Raúl Núñez.

SPORTIVO SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Oscar Alberto Cabrera y Tomás Marcelo (Walter Risso); Eduardo Torres (Santiago Zani); Facundo Varela, Daniel Uhart (Juan Manuel Garnica) y Lucas Quinteros; Gonzalo García y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo.

En el preliminar de segunda división, Sarmiento de Germania se impuso 4 a 1 a Defensores. Valdez, Ramón González, Pablo Verggini y Nelson Benetti marcaron los goles de los "verdes" que dirige Alberto Ocampo, mientras que Emir Otamendi, de penal, había puesto el 1-2 parcial para Defensores. Los equipos formaron de esta manera:

DEFENSORES (C): Junco; Franco Fleitas, Figueroa, Elías Romero y Pablo Acevedo; Gabriel Monzón, Cristian Núñez y Mariano Monzón; Wilson Gamarra, Franco González y Emir Otamendi. D.T.: Raúl Núñez.

SARMIENTO (G): Sebastián López; W. Rizzo, Gonzalo Torres, Lucas Camino y Ezequiel Miranda; Facundo Quinteros, José González, Ignacio Valenza y Ramón González; Franco Valdez y P. Verggini. D.T.: A. Ocampo. Luego ingresaron Lucas Perugini, Alexis Echegaray, M. Benetti, Gonzalo Oliva y Leonardo Roldán.

OTROS RESULTADOS Y LA ÚLTIMA FECHA

En primera división, los otros resultados fueron los siguientes:

Deportivo Alberdi 2 (doblete del delantero juninense Sebastián Cuello, uno de penal) vs. Martín de Yrigoyen de Alem 0; Huracán de Diego de Alvear 1 (tanto de Mendoza) vs. Matienzo de Alberdi 0; Atlanta de Vedia 1 (gol de Pascual) vs. Ancalú de San Gregorio 0; y Leandro N. Alem 1 (marcó Noceto) vs. Sarmiento de Vedia 0.

Con estos resultados, lidera Deportivo Alberdi, con 18 puntos, a los que agregaría dos más si -como se supone- el Tribunal de Penas liguista le da por ganado el partido que empató 3 a 3 ante Defensores de Christophersen, por mala inclusión de jugadores del elenco santafecino ; le siguen Sarmiento de Germania y Atlanta de Vedia, con 16; Matienzo de Alberdi, 13; Leandro N. Alem, 12; Ancalú de San Gregorio suma 10; Yrigoyen de Alem tiene 9; Huracán de Diego de Alvear, 8; Defensores de Christophersen, 7; y cierra con cuatro unidades Deportivo Sarmiento de Vedia.

En cuanto a la tabla general sumando los dos torneos, que clasifica a cuatro equipos para cuartos de finales, además de los ganadores del "Apertura" (Matienzo de Alberdi) y del "Clausura" (sería Deportivo Alberdi, resta que lo confirme el Tribunal de Penas), así se ubican los equipos:

Deportivo Alberdi, 38; Matienzo de Alberdi, 34 (ambos clasificados a semifinales); Atlanta de Vedia, 34; Sarmiento de Germania, 31 (los dos ya pasaron a la segunda instancia), mientrs que Leandro N. Alem, Ancalú de San Gregorio, ambos con 23 unidades, más Huracán de Diego de Alvear (que tiene 20 y espera llegar a esa cantidad si le dan ganado el partido ante Defensores de Christophersen (también por mala inclusión de sus jugadores), dirimirán en la última fecha las dos plazas que faltan definirse para cuartos de finales.

En Segunda categoría, los otros resultados que se registraron fueron los siguientes:

Huracán de Diego de Alvear 1 (gol de Coria) vs. Matienzo de Alberdi 1; Deportivo Alberdi 7 (Marcelo Perafán -2-, Manuel Hernández -2-, Martín Flaerty, Alfredo Schenoni y Juan Ibarra) vs. Yrigoyen de Alem 0; y Atlanta de Vedia 1 (Castillo) vs. Ancalú de San Gregorio 1 (tanto de Velázquez). Libre quedó Sarmiento de Vedia.

Las posiciones quedaron así conformadas:

Deportivo Alberdi, 17 unidades; Sarmiento de Vedia, 16; Sportivo Sarmiento de Germania, 15; Ancalú de San Gregorio, 11; Atlanta de Vedia, 10; Huracán de Diego de Alvear y Matienzo de Alberdi, 6; Defensores de Christophersen, 2 y cierra con un punto Martín de Yrigoyen de Leandro N. Alem.

En cuanto a la divisional Sub-18, Sarmiento de Vedia goleó 4 a 1 como visitante a Leandro N. Alem. Así quedó la tabla de posiciones:

Ancalú de San Gregorio y Sarmiento de Vedia, 12 puntos; Sarmiento de Germania, 6; Leandro N. Alem, Matienzo de Alberdi y Deportivo Alberdi, 3 puntos.

En cuanto a la novena y última fecha del "Clausura", tiene estos encuentros previstos:

Sarmiento de Germania vs. Deportivo Alberdi; Matienzo de Alberdi vs. Defensores de Christophersen; Yrigoyen de Alem ante Atlanta de Vedia; Ancalú de San Gregorio frente a Leandro N. Alem (duelo clave para entrar a cuartos de final) y Sarmiento de Vedia vs. Huracán de Diego de Alvear.