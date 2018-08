El granadense Tomás Gutiérrez y Juan Ignacio Becerra se coronaron campeones en Río Cuarto

En la ciudad de Río Cuarto (Córdoba) se disputó el Nacional de padel para Menores 2018, justa deportiva que contó con la participación de 380 juveniles valores de 18 provincias argentinas, entre ellos de Buenos Aires, Catamarca, Formosa, La Pampa, San Luis, Córdoba, etc., organizado por la Federación Argentina de Pádel conjuntamente con la Asociación Riocuartense.

En gran actuación, se coronaron campeones en sexta categoría el ascendente padlista de Coronel Granada (Partido de General Pinto), Tomás Gutiérrez y el juninense Juan Ignacio Becerra, tras imponerse a los rivales que le fueron tocando a lo largo del certamen, destacándose que la dupla vencedora es entrenada en Junín por Carlos "Tuta" Torres..

Tras ir pasando las distintas fases de la competencia, Tomás (hijo del "Fósforo" Jorge Gutiérrez) y Juan I. Becerra (de solo 14 años y quien dio cuatro años de ventaja por su edad al resto de los jugadores) se instalaron en la final del certamen. En la instania decisiva, superaron a Ezequiel Godoy-Rodrigo Tolosa, jugadores de Piedritas que representaron a la Provincia de La Pampa.



A su regreso a Coronel Granada, "Tomi" Gutiérrez agradeció "A toda la gente que me apoyo y colaboró de una forma u otra, y principalmente a mi familia, que siempre estuvo detrás de todo esto, haciendo el máximo esfuerzo. Por otro lado, estoy muy contento porque me tocó compartir el mejor momento de mi vida con personas excelentes, como Manuel Benito, ´Agus´ Navazo, ´Juani´ Becerra y el profe ´Tuta´" Torres, quien nos preparó y sigue a full. También agradecerle a Gonzalo Pereda, ya que cada vez que tuve que viajar siempre estuvo presente para llevarme. También debo agradecerle a la persona que me ayudó a lograr este objetivo, el que dio todo desde el primer partido hasta la final: ´Juani´ Becerra y al padre y a la madre de mi compañero, por todo el esfuerzo y la fuerza que hicieron a la distancia, al igual que a Cristian Daniel Becerra. Ahora si podemos decir que somos ¡¡¡ Campeones nacionales !!!", finalizó su agradecimiento el jugador de padel de Villa Francia, Tomás Gutiérrez.