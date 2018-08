General Pinto se incorporó al SAME, para consolidar más su “Municipio Saludable”

La Municipalidad de General Pinto suscribió a través de su intendente, Alexis Raúl Guerrera, el importante convenio con el Servicio de Atención Médica (SAME) de la Provincia de Buenos Aires, por el que recibirá una nueva ambulancia cero kilómetro y solo quedan tres Distritos de la Cuarta Sección Electoral (de los 19 que la componen) que todavía no avanzaron con las gestiones.

El jefe comunal pintense suscribió el convenio con las autoridades bonaerenses, mediante el cual recibirá una ambulancia cero kilómetro, la cual junto a las dos unidades ya existentes del Municipio, formarán parte del Servicio, que en breve comenzará a funcionar en las calles de la ciudad cabecera.

PROMETE ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD

El SAME Provincia es el primer servicio de emergencias del Estado bonaerense, “Que brinda atención médica de calidad y a tiempo en casos de accidentes o urgencias en la vía publica. Contamos con profesionales de la salud que se capacitan constantemente, con nuevas ambulancias, tecnología y un sistema de comunicación integrado para no perder tiempo y salvar más vidas”, expresa la página oficial del Servicio de Atención Médica del primer estado argentinio.

Desde el año 2016 funciona en la Provincia la línea “107” durante las 24 horas del día y, en caso de emergencias, se puede llamar gratuitamente para pedir asistencia.

Entre las comunas que ya cuentan con el SAME habilitado se encuentran las de Trenque Láuquen, Chivilcoy, General Viamonte, Carlos Tejedor, General Arenales, Bragado y Alberti.

Mientras que Carlos Casares, Florentino Ameghino, Rivadavia, General Villegas, Chacabuco e Hipólito Yrigoyen ya tienen los convenios firmados y capacitación por medio, esperan la pronta llegada.

Por el lado de Junín, el intendente Pablo Alexis Petrecca lo está evaluando porque, si bien lo consideraron un buen avance, en el caso específico del Distrito se tiene que coordinar con el Hospital Interzonal General de Agudos provincial.

En tanto, en Nueve de Julio surge el impedimento de que no tiene Hospital Municipal en la ciudad cabecera y las posibilidades de trasladarlo a las localidades del interior han sido negativas dada la distancia y la poca población, por lo que no estaría considerándose el arribo.

En cuanto a los Municipios de Pehuajó y de Leandro N. Alem/Vedia, aún no dieron indicios de la posible incorporación del servicio a los sistemas de salud locales.