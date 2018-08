Pintense dominó en dos de los clásicos de divisiones inferiores frente a Deportivo Pinto

En el campo de deportes "Rubén E. Viale" del Club Atlético Pintense, el local recibió el sábado en tres divisiones inferiores a su tradicional rival, Deportivo Pinto.

En décima categoría, se impuso el C.A.P. 1 a 0, con gol de Fausto Ledesma y bajo arbitraje de Rocío Melo, así se alistaron:

PINTENSE: Thiago Fernández; Máximo Muro, Damián Barreto, Thiago Villegas, Marcos Díez y Rodrigo Lloret; Gaspar Magallanes, Agustín Belén, Bautista Olivera, F. Ledesma y Gastón Correa. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Isaías Larrayoz, Sebadtián Pengpha, Ángelo González, Emanuel Martínez y Thago Argüello.

DEPORTIVO: Teo Orsi; Agustín Magallanes, Santiago Topa, Mateo Quiroga, Joaquín Blanco y Ramiro Barisoni; Bautista Barnech, Gonzalo Blas Martínez, Nahuel Espíndola, Federico Tucci y Bautista Videla. D.T.: Fabián Oliva. Matías González, Ramiro Orrego, Alexander Córdoba, Jonatan Arán, Emiliano Vicente, Lautaro Gusmerini y Gastón Martín.

También triunfo Pintense en novena, 2 a 0 con tantos de Mateo Garafulic y del ingresado Nicolás Jáuregui, en match que arbitró Jorge Pérez, siendo estos los protagonistas:

PINTENSE: Axel Barrera; Felipe Volpe, Agustín Petronio, Thiago Móbbili, Nicolás Manuel y Milo Banegas; Lucas Ravirú, M. Garafulic, Elías Riscorza, Pedro Alifano y Juan Guichet. D.T.: F. Gómez. Sup.: Thiago Riscorza, Martín Larrayoz, Camilo Brohme, N. Jáuregui, Bautista Torres, Loinaz y Rodrigo Torres.

DEPORTIVO: Fermín Salandari; Federico Cáceres, Lautaro Magallanes, Juan Medero, Thiago Olivera e Ignacio Guzmán; Máximo Banegas, Agustín Toledo, Thiago Fernández, Eliseo Ledesma y Esteban Alifano. D.T.: F. Oliva. Sup.: Agustín Rojo, Marcos Cabanas, Ulises Barreto, Nicolás Ormazábal y Pedro Galbo.

Finalmente, empataron si tantos en séptima división, en cotejo que arbitró el germaniense Darian Roldán y que tuvo estos protagonistas:

PINTENSE: Nahuel Arrieta; Matías Basualdo, Samuel Barrera, Tomás Gorosito, Fabián Videla y Benjamín Barrera; Gino Amado Viola, Jorge Altamiranda, Rodrigo Acosta, Samuel Videla y Leandro Corvalán. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Luis Gonzalo Robledo, Ezequiel Medranda, Agustín García, Nahuel Algarbe, Enrique Mamani y Tomás Patiño.

DEPORTIVO: Tobías Ochoa; Facundo Topa, Tomás Cabana, , Alejandro Capdevila, Roberto Querejeta y Nicolás Tucci; Juan Carrizo, Hernán Smith, Benjamín Leonardi, Patricio Pacheco y Santos Nesprías. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Francisco Della Bruna, Sebastián Esco, Gonzalo Lavítola, Segundo Nesprías y Martín Pérez.

El domingo, en el preliminar de la divisional superior, Argentino de Lincoln (gol de Bruno Varela) le ganó en octava división por 1 a 0 a Pintense, en cotejo que arbitro Jorge Pereyra y que tuvo estos protagonistas:

PINTENSE: Agustín Isidoro; Leandro Contreras, Alejandro Ochoa, Francisco Ávalos, Ramiro Móbbili y Abraham Mamut; Pedro Farotto, Matías Santillán, Tomás Cabrera, Andrés Sánchez y Lautaro Acosta. D.T.. Daniel Volpe. Sup.: Andrés Ruffini, Pedro Alifano, Nicolás Manuel, Juan P. Celasco y Thiago Móbbili.

ARGENTINO: G. Guagnini; G. de Bártoli, C. Vázquez, M. Díez, A. Saínz y A. Albarracín; B. Varela, N. Coronel, C. López, S. Quevedo y F. López. D.T.: Oscar M. Alsina. Sup.: A. Fernández, P. Alcaraz, I. Muñoz, A. Basualdo, M. Godoy, D. Moris y F. Gallardo.

El domingo, como preliminar de primera división, la octava división de El Linqueño superó 3 a 0 a Deportivo Pinto en el estadio "Leonardo Costa" del C.A.E.L, anotando los goles Alejo Porcel (2) y Valentino Colombi. Arbitró Alberto Jaime y así formaron:

EL LINQUEÑO: T. Herrera; R. Ayala, M. Salvadore, P. Latour, R. Tiberti y F. Macías; B. Magistrello, D. Capello, V. Colombi, A. Porcel y K. Rivero. D.T.: Ezequiel Petrovelli. Sup.: J. Acuña, M. Vélez, J. Valentini, E. Garrido y E. Alzuri.

DEPORTIVO PINTO: Sauel Amado del Río; Nicolás Tucci, Gaspar Aleón, Agustín Puerari, Camilo Leonardi y Carlos Romano; Thiago Arrieta, Vadimir Zalazar, Tomás Bartucci, Gonzalo Lavítola y Segundo Nesprías. D.T.: F. Oliva. Sup.: Federico Medina, Gastón Cáceres, Federico Blanco, Tiziano Hernández, Teo Borda, Ián Ferreyra y Agustín Caratti.

VILLA FRANCIA ANTE PASTEUR

En su campo de deportes "Roberto ´Tito´ Menarvino", Villa Francia recibió a Atlético Pasteur en tres divisiones y en décima, los pasteurenses se impusieron 3 a 0 a los granadenses.

Villa Francia se alistó así

Federico Salvador; Matías Pérez, Elías Belén, Renzo García, Emiliano Ellero, Jonathan Vicente, Ignacio Darrieu, Martín Rodríguez, Valentín Valle, Martín Agustinelli y Benjamín Hernández. D.T.: Marcos Andrada-Pablo Zapata.

En novena, el triunfo fue de Villa Francia por 4 a 2, marcando los tantos del vencedor los granadenses Gerónimo Pérez (2), Nicolás Micucci y Jeremías Calabresi. Así formó el elenco "rojo":

Bautista Darrieu; Enzo Ellero, José Bramajo, J. Calabresi, Segundo García, Pedro Velázquez, N. Micussi, Rodrigo Sánchez, Jeremías Orsi, G. Pérez y Gabriel Adriosola. D.T.: Pablo Zapata-Marcos Andrada.

Finalmente, en séptima se impuso Pasteur 3 a 1 y así se alistó el conjunto del C.S.D.V.F. anfitrión:

Patricio Allen; Víctor Villegas, Lautaro Reynoso, Gonzalo Caratti, Rodrigo Espíndola, Germán Torres, Santiago Castro, Alejo García, Fausto Guagnini, Ramiro Rabaggliatti (autor del gol) y Juan Tettamanti. D.T.: Andrada-Zapata.

LOS DEMÁS RESULTADOS Y POSICIONES

Por la novena fecha de las tres divisiones inferiores que juegan los sábados, estos fueron los demás resultados:

Décima: Atlético Roberts 0 vs. El Linqueño 2; Juventud Unida de Lincoln 0 vs. San Martín 0 y Argentino de Lincoln 4 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo .0

Novena: Atlético Roberts 4 vs. El Linqueño 2; Juventud Unida 0 vs. San Martín 1; Argentino (L) 1 vs. C.A.S.E.T. 0 y El Linqueño “B” 2 vs. Deportivo Arenaza 1.

Séptima: Atlético Roberts 0 vs. El Linqueño 3 y Juventud Unida de Lincoln 0 vs. San Martín de Roberts 1.

El domingo, como preliminares de los partidos de primeras divisiones, estos fueron los otros resultados:

Atlético Pasteur 0 vs. San Martín de Roberts 3 y Atlético Roberts 2 vs. Deportivo Arenaza 4.

Con estos resultados y los registrados en los encuentros que animaron los equipos de nuestro Distrito, así quedaron las posiciones:

Décima división: Atlético Pasteur, 22; El Linqueño, 19; Argentino, 18; Villa Francia, 16; Deportivo Arenaza, 11; Atlético Roberts, 10; Deportivo Pinto y Juventud Unida (L), 9; Pintense, 7; San Martín de Roberts, 4; y un punto tiene C.A.S.E.T. de El Triunfo.

Novena: Pintense, 25 unidades; San Martín de Roberts, 23; Argentino (L), 17; Atlético Roberts, 15; El Linqueño "B" y Villa Francia, 13; Deportivo Pinto, 11; Deportivo Arenaza, 9; Juventud Unida (L), 8; El Linqueño, 7; Atlético Pasteur, 6; y tiene tres puntos C.A.S.E.T. de El Triunfo.

Octava: San Martín de Roberts, 21 y ya coronado campeón; Argentino (L), 16; El Linqueño, 15; Pintense y Juventud Unida, 13; Deportivo Pinto, 7; Deportivo Arenaza, 6; y cierran con un punto Atlético Pasteur y Atlético Roberts.

Séptima: El Linqueño, 21; Argentino (L), 18; Atlético Pasteur, 15; Atlético Roberts, 13; San Martín de Roberts, 9; Villa Francia, 8; Deportivo Pinto, Pintense y Juventud Unida, 7; y cierra con un punto Deportivo Arenaza.

En cuanto al torneo de Veteranos, se disputó parcialmente la quinta fecha del "Clausura", y en ese marco, Villa Francia goleó 5 a 2 a Deportivo Arenaza, con tantos de Gustavo Falcone, José María García y triplete de Gustavo "Tuta" Torres. Así se alistó el conjunto granadense:

Hernán Mazzoni; Carlos Rodriguez, Alejandro Mariani, Franco Gil, Juan Pablo Ruano, Gustavo Torres, Luciano Gil, Pedro Valle, Nicolas Arriba, José M. García y Cristian Salguero. Luego ingresaron Fernando Depaolo, Gustavo Falcone, Andrés Bordon y Garrido. D.T.: Daniel Parentini.

Los otros partidos finalizaron así:

Atlético Roberts 0 vs, Atlanta de Vedia 0; Argentino de Lincoln 0 vs. Deportivo 0; Atlético Pasteur 3 vs. Juventud Unida de Lincoln 3. No jugaron C.A.S.E.T. de El Triunfo ante Sarmiento de Vedia y tuvo jornada libre el conjunto de Deportivo Pinto/Germania.

Con estos resultados, las posiciones quedaron así:

Argentino de Lincoln, 13; Atlético Pasteur, 11; Villa Francia (un partido menos), 9; Juventud Unida (L), 8; Atlanta de Vedia, 6; Deportivo Alberdi y Atlético Roberts, 5; Deportivo Pinto/Germania, 4; C.A.S.E.T. de El Triunfo, 3; Deportivo Arenaza, 1; y cierra sin unidades Sarmiento de Vedia.