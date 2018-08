Nicolás Blanco ganó la carrera de karting en Arias, siendo piloto invitado de Alan Rearte

El lunes 20, feriado nacional, se disputó una fecha más del campeonato de karting del Sudoeste Cordobés 2018, en el circuito "Raúl Partino" de la ciudad de Arias, y allí estuvo participando el pintense Nicolás Blanco, quien habitualmente corre en el certamen de la zona Sur de Córdoba.

"Nico" participó como piloto invitado de Alan Rearte, de San Gregorio (Santa Fe), compartiendo el kart de la categoría Kayak 150 c.c. Promocional y la dupla se quedó con todo en el circuito de Arias, ya que ambos pilotos ganaron sus respectivas series y finales.

Blanco debió largar su final en la primera fila, que compartió con Boris Usarach, piloto local y tricampeón de la categoría (fue invitado de Dino Semperena), a quien pudo superar el pintense faltando tres vueltas para la bandera de cuadros, en lo que fue una emocionante final.

Con los puntos sumados, Rearte quedó a un.paso del título tan deseado, en tanto que Nicolás se mostró feliz por haber sido invitado, agradeciéndole la posibilidad a Alan y a su familia.

Tras la carrera, Blanco expresó:

"Fue un fin de semana soñado, ganamos todo en Arias. Gracias Alan Rearte por confiar en mí, a vos y a toda tu familia, que es enorme. Gracias papás, abuelos, familia, amigos y conocidos, que siempre están apoyándonos. A este triunfo te lo dedico a vos, Renato Lavaselli, que estás pasando un momento muy difícil, ya que siempre estuviste en todas con nosotros. Esto no es una simple foto, sino es una familia unida por la misma pasión, y me siento un afortunado al poder ganar, al igual que mi compañero Alan. ¡¡¡ Te manejaste todo animal l!!. Esto es algo que no se da todos los días, así que infinitamente agradecido".

Finalmente, el piloto de nuestra ciudad agradeció a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de General Pinto, por el apoyo recibido para poder desarrollar esta carrera deportiva, que le ha permitido presentarse en diferentes circuitos, hacerse conocido y de pronto recibir invitaciones de diferentes equipos de competición. El agradecimiento se hizo extensivo a todos quienes apoyan a "Nico" en su pasión por el karting.