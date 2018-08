Sarmiento de Germania obtuvo otra victoria y está en franca lucha por el primer puesto

Su segundo triunfo consecutivo como local obtuvo el primer equipo de Sportivo Sarmiento de Germania, al imponerse por la mínima diferencia a Ancalú de San Gregorio (Santa Fe) por la séptima fecha del "Clausura" 2018 "Centenario del Club Social y Deportivo Atlanta de Vedia", torneo que lo tiene en franca lucha por la primera posición, que ocupa actualmente el campeón de las últimas ediciones, Deportivo Alberdi, a dos fecha del final de este certamen.

En una jornada dominical con mucho viento, lo que hizo que el encuentro sea de discreto nivel técnico, con muchos pelotazos y el balón andando más por las alturas que al ras del piso, especialmente en el período inicial, los germanienses que dirige Alberto "Ratón" Ocampo sacaron provecho de una acción de ataque que terminó en la sanción de un tiro libre penal, luego que el goleador juninense Germán Casco le hiciera un "sombrero" a Jorge Cascallares y el balón pegó en la mano del zaguero.

El árbitro Miguel Morales sancionó la pena máxima, que anotó con certero disparo el propio Germán Casco al palo izquierdo de Lucas Borro, quien pese a arrojarse a ese sector no pudo sacar el shot y a los 6 minutos del segundo período quedó concretado el único gol del cotejo.

También el artillero de los "verdes" de nuestro Distrito tuvo otra opción para aumentar cifras, pero tras bajar el balón y rematar a la valla rival, el disparo encontró a uno de los palos del arco defendido por Lucas Borro en su camino al gol que pudo ampliar las cifras.

Fueron expulsados por doble amarilla en la etapa complementaria Silvio Oliva, de Sarmiento, y Joel Marzo, de los santafecinos, quienes sobre el final intentaron llegar al empate pero la defensa germaniense estuvo firme junto al arquero Maximiliano Pérez Correa, con lo cual, en un típico partido de "el que hace el gol, gana", lo hizo SSG y sumó tres valiosos puntos, que lo ponen como uno de los escoltas y a dos puntos del líder, Deportivo Alberdi, al que recibirán los dirigidos por el "Ratón" Ocampo en la última fecha, tras la visita de este domingo 26 a Defensores de Christophersen por parte de los verdolagas.

En Germania, el domingo arbitró Miguel Morales (Marcelo Acosta y Marcelo Di Gangui fueron sus asistentes) y así formaron los equipos:

SPORTIVO SARMIENTO (G): Maximiliano Pérez Correa; Julián Garrone, Martín Moreno, Oscar Alberto Cabrera y Eduardo Torres; Facundo Varela, Daniel Uhart, Silvio Oliva y Lucas Quinteros; Gonzalo García (Tomás Marcelo) y Germán Casco. D.T.: Alberto Ocampo. A.S.:Sebastián Nahuel López.

ANCALÚ: Lucas Borro; Gonzalo Marzo, Oscar Castro, Jorge Cascallares y Joel Marzo; Rodrigo Villegas (Tomás Palmieri), Ignacio Castro y Facundo Bravo; Maximiliano Andreano, Claudio Aranda y Matías de Miguel. D.T.: Marcelo Urquiza. Sup.: Jorge Machado, Bruno Orellanos y Facundo Rivarola.

En el preliminar de segunda división igualaron 2 a 2, tras gran reacción de los germanienses que llegaron al empate tras ir perdiendo 0-2 y quedarse con un hombre menos, por la expulsión de Facundo Vilches a los 10 minutos del segundo período.

El descuento de los "verdes" llegó con un autogol de un defensor de Ancalú y Pablo Verggini puso el 2 a 2 definitivo del encuentro, en el cual Sportivo Sarmiento (G) presentó esta formación:

Sebastián López; Ezequiel Miranda, Matías Aguilar, Facundo Vilches y Walter Rizzo; José González, Facundo Quinteros y Ramón González; Jaboco Gñasso, Franco Valdez y Pablo Verggini. D.T.: Alberto Ocampo. Sup.: Gonzalo Oliva, Elías Mendieta, Fabián Olica y Gonzalo Torres.

En el restante preliminar, en la categoría Sub-18, Ancalú de San Gregorio doblegó 2 a 1 a Sarmiento de Germania.

LOS DEMÁS RESULTADOS Y PROXIMA FECHA

En primera división, los otros resultados fueron los siguientes:

Leandro N. Alem 0 vs. Deportivo Alberdi 1 (anotó el juninense Sebastián Cuello); Matienzo de Alberdi 1 (Moreyra) vs. Yrigoyen de Alem 0; Sarmiento de Vedia 1 (gol de Lucas Moreno) vs. Atlanta de Vedia 1 (Martínez, de penal); y Huracán de Diego de Alvear 2 (Liguori y Neri Giglio) vs. Defensores de Christophersen 3 (Franco Vázquez de penal y doblete de Gustavo Acevedo).

Con estos resultados, lidera Deportivo Alberdi, con 15 puntos; le siguen Sarmiento de Germania, Matienzo de Alberdi y Atlanta de Vedia, con 13; Ancalú de San Gregorio suma 10; Leandro N. Alem e Yrigoyen de Alem tienen 9;

Defensores de Christophersen, 7; Huracán de Diego de Alvear, 5; y cierra con cuatro unidades Deportivo Sarmiento de Vedia.

En Segunda, los otros resultados que se registraron fueron los siguientes:

Matienzo 3 (goles de Perini y Lavallén -2-) vs. Yrigoyen de Alem 0; Sarmiento de Vedia 2 (Brusasco y Pedernera) vs. Atlanta de Vedia 0; y Huracán de Diego de Alvear 1 vs. Defensores de Christophersen 1. Libre quedó Deportivo Alberdi.

Las posiciones quedaron así conformadas:

Sarmiento de Vedia, 16 puntos; Deportivo Alberdi, 14; Sportivo Sarmiento de Germania, 12; Ancalú de San Gregorio, 10; Atlanta de Vedia, 9; Huracán de Diego de Alvear y Matienzo de Alberdi, 5; Defensores de Christophersen, 2 y cierra con un punto Martín de Yrigoyen de Leandro N. Alem.

En cuanto al restante encuentro jugado en la divisional Sub-18, Leandro N. Alem 1 (Martignoni) vs. Deportivo Alberdi 2 (goles de Rivarola y Alexis Altamirano), quedando así la tabla de posiciones:

Ancalú de San Gregorio, 12 puntos; Sarmiento de Vedia, 9; Sarmiento de Germania, 6; Leandro N. Alem, Matienzo de Alberdi y Deportivo Alberdi, 3 puntos.

En cuanto a la octava y anteúltima fecha del "Clausura", tiene estos encuentros previstos:

Defensores de Christophersen vs. Sportivo Sarmiento de Germania; Deportivo Alberdi vs. Yrigoyen de Alem; Atlanta de Vedia vs. Ancalú; Huracán vs. Matienzo de Alberdi; y Leandro N. Alem vs. Sarmiento de Vedia.