Equipos de inferiores y veteranos de nuestro Distrito disputaron una nueva jornada liguista

Las tres divisiones formativas que compiten los sábado (décima, novena y séptima categorías) disputaron la octava fecha del "Clausura" el pasado 11 y los certámenes ya perfilan a sus candidatos, cuando restan tres jornadas para el cierre.

Pintense visitó a Atlético y Ferro Carril Oeste Pasteur y todos los partidos terminaron con goleadas.

En décima, los pasteurenses (campeones invictos del "Apertura") se impusieron 4 a 0, con tantos de Iván Ramírez, Marcos Chiattellino, Thomás Blázquez y Sebastián Balbuena para los locales, en partido que arbitró Oscar Escobar y que tuvo estos protagonistas:

PASTEUR: P. Schoeder; A. Carrizo, F. Scott, E. Barbatto, I. Ramírez y F. Comba; M. Chiattellino, V. Chiattellino, I. Corral, T. Blázquez y S. Balbuena. D.T.: Joaquín Giménez. Sup.: M. Brambilla, A. Dalmasso, F.Muñoz, I. Del Río, S. Drescher, Juan Chiattellino y Blas Cabrera.

PINTENSE:Thiago Fernández; Máximo Muro, Valentín Carabajal, Agustín Belén, Matías de Armas y Rodrigo Lloret; Bautista Olivera, Damián Barreto, Gaspar Magallanes, Fausto Ledesma y Gastón Correa. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Isaías Larrayoz, Thiago Villegas y A. González.

En novena, Pintense goleó 4 a 0, marcando sus tantos Lucas Ravirú, Camilo Brohme, Elías Riscossa y el ingresado Juan Guichet. Así formaron, bajo el contralor del juez Jorge Pereyra:

PASTEUR: Rodríguez; Muñoz, Gatica, Mendiguren, Sagripanti y Del Río; Agustín Chiattellino, Lizarazú, Pizarro, Quiroga y Bainotto. D.T.: J. Giménez.

PINTENSE: Axel Barrera; Felipe Volpe, Agustín Petronio, Thiago Móbbili, Nicolás Manuel y Thiago Pinardi; L. Ravirú, Tomás Riscossa, C. Brohme, Pedro Alifano y Elías Riscossa. D.T.: F. Gómez. Sup.: Tomás Loináz, Santino Laporta, Juan Guichet y Rodrigo Torres.

En séptima, bajo arbitraje de Matías Aguirre, Pintense se impuso 5 a 1 a Pasteur, marcando Rodrigo Acosta, Samuel Videla, Leandro Corvalán, Nahuel Algarbe y Matías Basualdo los tantos del vencedor y Santiago Bello para los pasteurenses.

Así formó el C.A.P.: Luis Gonzalo Robledo; M. Basualdo, Samuel Barrera, Tomás Gorosito, Gino Amado Viola y Fabián Videla; N. Algarbe, Jorge Altamiranda, R. Acosta, S. Videla y Leandro Corvalán. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Medranda, Frank García, Tomás Patiño y Segundo Tavella.

El domingo, como preliminar de primera división, la octava de Pintense goleó 4 a 1 a El Linqueño, con tantos de Matías Santillán (2), Tomás Cabrera y Leandro Contreras para el C.A.P., que así formó:

Agustín Isidoro; L. Contreras, Alejandro Ochoa, Francisco Ávalos, Ramiro Móbbili y Abraham Mamut; Pedro Farotto, Lautaro Acosta, T. Cabrera, Andrés Alifano y M. Santillán. D.T.: Daniel Volpe. Sup.: Thiago Móbbili, Nicolás Manuel, Pedro Alifano, Juan Celasco y Andrés Ruffini.



VILLA FRANCIA Y DEPORTIVO PINTO ANTE EL LINQUEÑO

En cancha de El Linqueño, el local recibió el sábado en tres categorías a Villa Francia.

En décima, el C.A.E.L. se impuso 2 a 1, con tantos de Agustín Alonso y del ingresado Ián Carrizo para los dueños de casa y de Valentín Valle parta los granadenses. Arbitró Osvaldo Martínez y así formaron:

EL LINQUEÑO: A. Cauda; A. Alonso, S. Comezaña, J. Fernández, N. Carmisciano y S. Sevillano; T. Toledo, T. Carrizo, V. Susi, G.Vieyra y G.Sánchez. D.T.: Bruno Pellegrino. Sup.: L. Gómez, E. Romera, M. Martino, Juan Agostani, Ián Carrizo y K.González.

VILLA FRANCIA: Maico Espinosa; Emiliano Ellero, Elías Belén, Federico Salvador, Martín Agustinelli y Matías Pérez; Geremías Murillo, Martín Rodríguez, V. Valle, Sebastián Darrieu y Benjamín Hernández. D.T.: Pablo Zapata-Marcos Andrada. Sup.: Julián Bracconi, Agustín Di Flavio y Tomás Müller.

En novena, igualaron 1 a 1, con tantos de Benjamín Bianchi para el C.A.E.L. y de Nicolás Micussi para Villa Francia, en partido que arbitró Carlos Agustín Riglos y que tuvo estos protagonistas:

EL LINQUEÑO: L. Valfré; I. Simón, D. Plaza, F.Yapur, L. Macías y C. Tassi; A. Álvarez, N. Arigñón, F. Albino, B. Bianchi y B. Olivares. D.T.: B. Pellegrino. Sup.: L. Terán, B. Bártoli, N. Martino y F. Busto.

VILLA FRANCIA: Fermín Agustinelli; Enzo Ellero, José Bramajo, Rodrigo Sánchez, Segundo García y Pedro Velázquez; Nicolás Micussi, Jeremías Calabresi, Geremías Orsi, Gerónimo Pérez y Gabriel Adriosola. D.T.: M. Andrada-P. Zapata. Sup.: Joaquín Bernini, Valentino Fraile, Bautista Darrieu y Máximo Martín.

Finalmente en séptima, El Linqueño triunfo 2 a 1. Jonathan Azcune hizo los dos tantos del vencedor y Juan Tettamanti el de los granadenses. Arbitró el germaniense Darian Roldán y así formaron:

EL LINQUEÑO: M. Montiel; Pedro Sixto, P. Ávalos, F. Olivares, M. Campana y S. Dalena; L. Ciotti. J. Azcune, N. Viñales, B. Prieto y V. Alonso. D.T.: Julio Ramírez. Sup.: F. Ortíz, M. Defays, C. Murguiondo, E. Marvisio, M. Esnaola y Juan Gutiérrez.

VILLA FRANCIA: Patricio Allen; Gonzalo Caratti, Lautaro Reynoso, Braian Ortiguera, Víctor Villegas y Germán Torres; Santiago Castro, Alejo Garcia, Fausto Guagnini, Ramiro Rebagliatti y Juan Tettamanti. D.T.: M. Andrada-P. Zapata. Sup.: Darío Saraco, Bruno Landart y Ulises Barker.

También El Linqueño jugó con su novena "B" ante Deportivo Pinto, en el estadio "Luis Dallocchio" del "Depor", ganando 1 a 0 el C.A.E.L., presentando los azules de nuestra ciudad esta formación:

Fermín Salandari; Federico Caceres, Lautaro Magallanes, Juan Medero, Thiago Olivera e Ignacio Guzmán; Thiago Fernández, Agustín Toledo, Eliseo Ledesma, Máximo Banegas y Esteban Alifano. D.T.. Fabián Oliva. Sup.: Pedro Galbo, Nicolás Ormazábal, Agustín Rojo y Ulises Barreto.

En tanto, como preliminar de primera división, el domingo pasado la octava división de Deportivo Pinto le ganó 2 a 1 como visitante a Deportivo Arenaza.



LOS OTROS RESULTADOS Y POSICIONES

Además de las actuaciones de los elencos de nuestro Distrito, estos fueron los demás resultados que se registraron el sábado en formativas:

Décima: C.A.S.E.T. de El Triunfo 0 vs. Atlético Roberts 2; Deportivo Arenaza 2 vs. Juventud Unida 1 y San Martín de Roberts 0 vs. Argentino de Lincoln 2.

Novena: Deportivo Arenaza 2 vs. Juventud Unida 1; San Martín de Roberts 1 vs. Argentino de Lincoln 0 y C.A.S.E.T. 1 vs. Atlético Roberts 3.

Séptima: San Martín de Roberts 1 vs. Argentino de Lincoln 2; y Deportivo Arenaza 1 vs. Juventud Unida de Lincoln 3.

El domingo, como preliminares de primeras divisiones, estos fueron los otros resultados en octava categoría:

Argentino de Lincoln 7 vs. Atlético Pasteur 0 y San Martín de Roberts 5 vs. Juventud Unida de Lincoln 0.

Así están hasta el momento las posiciones en las categorías formativas:

Décima división: Atlético Pasteur, 19 puntos; El Linqueño y Villa Francia, 16; Argentino, 15; Deportivo Arenaza, 11; Atlético Roberts, 10; Deportivo Pinto, 9; Juventud Unida (L), 8; Pintense, 4; San Martín de Roberts, 3; y cierra C.A.S.E.T. de El Triunfo con un punto.

Novena: Pintense, 22 unidades; San Martín, 20; Argentino (L), 14; Atlético Roberts, 12; Deportivo Pinto, 11; El Linqueño “B” y Villa Francia, 10; Deportivo Arenaza, 9; Juventud Unida, 8; El Linqueño, 7; Atlético Pasteur, 6; y cierra C.A.S.E.T., con 3 puntos.

Octava: San Martín de Roberts, 18; Pintense, Juventud Unida (L) y Argentino de Lincoln, 13; El Linqueño, 12; Deportivo Pinto, 7; Deportivo Arenaza, 3; y completan con un punto Atlético Pasteur y Atlético Roberts.

Séptima división: Lideran El Linqueño y Argentino de Lincoln, 18 puntos; Atlético Roberts, 13; Atlético Pasteur, 12; Villa Francia, 8; Juventud Unida, 7; Deportivo Pinto, Pintense y San Martín, 6; y cierra Deportivo Arenaza, un punto.

En cuanto a la próxima fecha, además de jugar las octavas como preliminar de las primeras categorías, este sábado van a jugarse estos encuentros en inferiores, décima, novena y séptima:

En el estadio "Rubén E. Viale", Pintense recibirá a Deportivo Pinto, en los tres clásicos de formativas; Villa Francia espera a Atlético Pasteur; Argentino de Lincoln vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo, Atlético Roberts vs. El Linqueño y Juventud Unida de Lincoln ante San Martín de Roberts, mientras que solo en novena, El Linqueño "B" será local ante Deportivo Arenaza.

EN VETERANOS

También jugaron otra fecha de Veteranos y en ese marco, el campeón del "Apertura", Villa Francia se impuso con goles de José María García y de Luciano Gil, 2 a 1 a C.A.S.E.T. de El Triunfo.

Los dirigidos por Daniel Parentini vencedores alistaron Marcelo Salvio; Pedro Rodríguez, Alejandro Mariani, Franco Gil, Marcos Arias y Juan Pablo Ruano; Gustavo "Tuta" Torres, Luciano Gil, José María García, Pedro Valle y Fernando de Paolo.

Por su parte, Deportivo Pinto/Germania cayó 3 a 2 como local ante Argentino de Lincoln, en el estadio "Luis Dallocchio", formando como sigue el conjunto azul, cuyos goles fueron anotados por Ricardo Cabrera y Diego Sancho:

José Robledo; Jorge Cabrera, Miguel Gómez, Juan José Azcurra, Nicolás Abella y Sergio Vilche; Gabriel Rodríguez, R. Cabrera, Juan López, Gustavo Llano y D. Sancho. D.T.: Miguel Roldán-Sergio Ballesio. Sup.: Gustavo "Semillo" Barrera, Darío Barrutti, Amílcar Verggini, Jorge Palma, Cristian Cáceres y Oscar Cufré.

Los otros resultados fueron los siguientes;

Deportivo Alberdi 0 vs. Atlético Roberts 2; Atlanta de Vedia 1 vs. Atlético Pasteur 1; y Juventud Unida de Lincoln 4 vs. Sarmiento de Vedia 2. Libre quedó Deportivo Arenaza.

Las posiciones quedaron así conformadas:

Argentino de Lincoln, 12 puntos; Atlético Pasteur, 10; Juventud Unida (L), 7; Villa Francia, 6; Atlanta de Vedia 5; Deportivo Pinto/Germania, Atlético Roberts y Deportivo Alberdi, 4; C.A.S.E.T. de El Triunfo, 3; Deportivo Arenaza, 1 y cierra sin unidades Sarmiento de Vedia.