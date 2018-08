El Linqueño sacó a relucir su potencia en ataque para golear a domicilio a Pintense

El primer equipo del Club Atlético El Linqueño, de andar irregular en el presente certamen "Clausura" 2018 de fútbol de la Liga Amateur de Deportes, expuso su potencia ofensiva en la visita a Atlético Pintense, en el estadio "Rubén E. Viale", y se impuso con comodidad (por 4 a 0) a los albos, quienes siguen sin poder hacerse firmes como locales.

Los albiazules cosecharon su segundo triunfo en fila luego de un mediocre inicio en el segundo campeonato de la temporada, y se aprovecharon del pálido presente del conjunto albo para ganar "sin despeinarse" en cancha de los blancos.

Rápidamente tomó las riendas del partido la formación huésped que dirige Julio Ramírez, y un minuto antes de los diez comenzó a edificar su triunfo con el tanto inicial que marcó su capitán y goleador, Ezequiel Petrovelli, quien con certero golpe de cabeza se anticipó a Julio Federico Martínez y al juvenil arquero Nahuel Arrieta y puso el 1 a 0 parcial.

No se conformó el conjunto visitante y a los 15´, con otro cabezazo y tras una serie de rebotes, nuevamente anticipándose a los defensores del C.A.P., Jesús Ávalos -mezclado con sus delanteros- puso el 2 a 0 y comenzó a encaminar la victoria holgada de su equipo.



Pintense intentó reaccionar a través del volante ofensivo Sebastián Pajón y a las ganas del resto, pero los dueños de casa no tuvieron precisión y potencia en ataque, ya que Nicolás Ariel Martínez estuvo aislado arriba y fue neutralizado por los experimentados zagueros centrales del C.A.E.L., el propio Ávalos y Lucas Cañón, mientras que el cuidapalos Emmanuel Corchete se mostró seguro cuando tuvo que intervenir.

Así se fueron los iniciales 45 minutos y cuando el árbitro Carlos Agustín Riglos marcó la reanudación, nuevamente tomó las riendas del partido la formación visitante, para volver a golpear rápido a los dirigidos por Juan Carlos Gho.

Tras un tiro de esquina que llegó sobre el área mayor de Pintense, mientras el reaparecido Paolo González se quedó reclamando un agarrón que el juez desestimó, Leonardo Valli resolvió con rapidez y precisión y venció por tercera vez a Nahuel Arrieta, para ponerle "hielo" al encuentro, que quedó literalmente definido en ese momento.

Ni siquiera el quedarse con un hombre más en cancha por la expulsión a los 26 minutos del volante pro derecha de El Linqueño, Juan Ignacio Coria (roja directa, por insultar al árbitro del cotejo), pudo Pintense tener chances como para comenzar a acercarse en el tanteador, no creando casi situaciones de riesgo ante la ciudadela de Corchete.

Por el contrario, a los 40 minutos, tras la rápida ejecución de un tiro libre, otra vez apareció en escena Ezequiel Petrovelli, disparó sin dilaciones y el esférico, tras pegar en la humanidad de Nahuel Arrieta, terminó en el fondo de las mallas, cerrando así el fácil y amplio triunfo El Linqueño ante una formación del C.A.P. que no levanta cabeza.

LA SÍNTESIS

Bajo el arbitraje de Carlos Agustín Riglos (fueron sus líneas Marcelo Aníbal y Javier Martínez), así formaron los equipos el domingo en el estadio "Rubén E. Viale" de nuestra ciudad:

PINTENSE: Nahuel Arrieta; Paolo González (Nahuel Algarbe), Fernando Acosta (Franco Bochiardi), Tomás Elías Ramos y Julio Federico Martínez; Juan Boris Silva, Juan Manuel Mansilla (Germán Leguizamón), Francisco Gómez y Sebastián Pajón; Mariano Ugartemendía y Nicolás Ariel Martínez. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Pablo Héctor Maffia, Matías Basualdo, Alexis Mansilla y Samuel Videla.

EL LINQUEÑO: Emmanuel Corchete; Emiliano Ubilla, Jesús Ávalos (Santiago Lavarra), Lucas Cañón y Agustín Sánchez; Juan Ignacio Coria, Sergio Ibáñez y Leonardo Valli; Mauricio Pavón Zárate (Jonathan Azcune), Jonathan Moyano (Patricio Pérez) y Ezequiel Petrovelli. D.T.: Julio Ramírez. Sup.: Martín Montiel, Matías Escalada, Emmanuel Larriaga y Francisco Olivares.