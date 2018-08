Los equipos del Distrito jugaron por una nueva fecha de inferiores y de veteranos

Por la séptima fecha de los torneos de divisiones inferiores “Clausura” 2018 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, Pintense recibió el pasado sábado 4 a El Linqueño en tres categorías, en el estadio “Rubén E. Viale”.

En décima división, El Linqueño superó 3 a 0 a Pintense, con goles de Tobías Carrizo y de Valentín Susi. Bajo arbitraje de Claudio Lora, así formaron:

PINTENSE: Thiago Fernández; Agustín Belén, Ramiro Muro, Rodrigo Lloret y Matías de Armas; Damián Barreto, Marcos Díez y Gastón Correa; Sebastián Phengphá, Gaspar Magallanes e Isaías Larrayoz. D.T.: Francisco Gómez. Sup.: Thiago Villegas, Bautista Olivera y Valentín Carabajal.

EL LINQUEÑO: A. Cauda; J. Hernández, A. Alonso, S. Sevillano y S. Comesaña; T. Carrizo, M. Carmisciano y G. Vieyra: T. Toledo, V. Susi y G. Sánchez. D.T.: Bruno Pellegrino. Sup.: L. Pereyra, L. Gómez, B. Toledo, Yoel Zárate, Juan Agostani y K. González.

En novena, igualaron 1 a 1, con tantos del ingresado Bautista Torres para el C.A.P. y de Benjamín Bianchi para el C.A.E.L. Así se alistaron los conjuntos, bajo arbitraje de Carlos Javier Alfonso:

PINTENSE: Axel Barrera; Tomás Loináz, Milos Banegas, Thiago Móbbili y Agustín Petronio; Mateo Garafulic, Nicolás Manuel y Pedro Alifano Valenza; Ulises Riscorza, Elías Riscorza y Rodrigo Torres. D.T.: F. Gómez. Sup.: Thiago Pinardi, Juan Guichet, Rodolfo Britos, Martín Larrayoz, Camilo Brohme, Bautista Torres y Matías Jáuregui.

EL LINQUEÑO: Luca Valfré; N. Yapur, I. Simón, C. Tassi y D. Ferreyra; N. Arignón, L. Macías y B. Bianchi; A. Álvarez, F. Bustos y B. Olivares. D.T.: B. Pellegrino. Sup.: L. Terán, S. Cañón, B. Bártoli, N. Martino y T. Garduño.

En séptima, con tantos de Lucas Ciotti (2), Nahuel Viñales, Santiago Crespo y Sebastián Murguiondo, El Linqueño goleó 5 a 0 a Pintense, bajo arbitraje de Marcelo Aníbal, siendo estos los protagonistas:

PINTENSE: Pablo Héctor Maffía; Samuel Barrera, Vladimir Vicondo, Fabián Videla y Benjamín Barrera; Agustín García, Gino Amado Viola y Samuel Videla; Tomás Patiño, Enrique Mamani y Leandro Corvalán. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Joaquín Argüello, Matías Muro, Tomás Gorosito, Nahuel Algarbe, Rodrigo Acosta y Juan S. Tavella.

EL LINQUEÑO: A. Montiel; F. Olivares, P. Sixto, S. Dalena y P. Ávalos; V. Alonso, M. Campaña y B. Prieto; L. Ciotti, N. Viñales y J. Azcune. D.T.: Julio Ramírez. Sup.: F. Ortíz, S. Crespo, M. Esnaola, C. Murguiondo, Juan Gutiérrez, F. Barisone y V. Colombi.

El domingo, como preliminar de primera división, la octava categoría de Pintense goleó como visitante a su similar de Atlético Pasteur. Fue 5 a 1, con tantos de Tomás Juárez para el perdedor y de Tomas Cabrera (2), Abraham Mamut, Pedro Farotto y Matías Santillán para el C.A.P., que así se alistó:

Agustín Isidoro; Leandro Contreras, Francisco Ávalos, Andrés Ruffini, Ramiro Móbbili y A. Mamut; P. Farotto, M. Santillán, T. Cabrera, Andrés Alifano y Alejandro Ochoa. D.T.: Daniel Volpe. Sup.: Thiago Móbbili, Nicolás Manuel y Juan Celasco.

DEPORTIVO VISITÓ A JUVENTUD UNIDA

Por su parte, Deportivo Pinto visitó en “Los Tapiales” de Lincoln a Juventud Unida, el sábado pasado en tres divisiones formativas.

En décima empataron 1 a 1, con tantos de Emiliano Gallardo para los linqueños y de Bautista Barnech para el C.S.D.G.P. Fue juez Darío Alarcón y así formaron los equipos:

JUVENTUD UNIDA: Facundo Alfonso; Staffieri, Licera, Ezeiza, Mangieri y Moreno; Isaías Miguel, E. Gallardo, García, Ludueña y Tobías Gómez. D.T.: P. Maíz. Sup.: Gonzalo Gómez, Pintos, Caliani, Martinelli, Elías Gómez y Fermín González.

DEPORTIVO: Nahuel Espíndola; Agustín Magallanes, Santiago Topa, M. Quiroga, Joaquín Blanco y Ramiro Orrego; B. Barnech, Gonzalo Blas Martínez, Renzo Zavatarelli, Federico Tucci y Bautista Videla. D.T.: F. Oliva. Sup.: Lautaro Gusmerini, Emiliano Varrenti, Gastón Martín y Bautista Lancioni.

En novena, ganó Deportivo Pinto 2 a 1, con tantos de Ignacio Guzmán y Agustín Toledo para los azules y de Alejo Capiello para los azulgranas locales. Bajo arbitraje de Rubén Darío Delgado, así se alistaron:

JUVENTUD UNIDA: Arenas; Quiroz, Juan Martín Enrique, Eseiza, Barreto y Peralta; Cappielo, Moreno, González, Patiño y Sabella. D.T.: Aníbal Di Lorenzo. Sup.: Ríos, Ramos, Ledesma, Caporale, López, Cigonia y Rivero.

DEPORTIVO: Fermín Salandari; Federico Cáceres, Lautaro Magallanes, Juan Medero, Thiago Olivera e I. Guzmán; Máximo Banegas, A. Toledo, Thiago Fernández, Eliseo Ledesma y Esteban Alifano. D.T.: Fabián Oliva. Sup.: Agustín Rojo, Pedro Galbo, Nicolás Ormazábal y Ulises Barreto.

En séptima, los locales triunfaron 2 a 1, con goles de Nicolás Barrios y Juan José Steggel para la “Juve” y de Santos Nesprías para el “Depor”. Arbitro Matías Aguirre y así formaron:

JUVENTUD UNIDA: Ramos; Cuadrado, Franco Alfonso, Repetto, Irusta y García Torrilla; N. Barrios, Medina, Diego Barrios, Enzo Patiño y M. Staffieri. D.T.: Pablo Maíz. Sup.: Muñoz, Ocampo, Vaniglio, González, Steggel y Toledo.

DEPORTIVO: Gastón Ríos; Rodrigo Smith, Alejandro Capdevila, Facundo Topa, Sebastián Querejeta y Nicolás Tucci; S. Nesprías, Hernán Smith, Benjamín Leonardi, Patricio Pacheco y Tobías Carrizo. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Samuel Amado, Matías Magallanes, Agustín Della Bruna, Agustín Puerari, Tomás Cabana, Sebastián Esco y Segundo Nesprías.

VILLA FRANCIA ANTE ATLETICO ROBERTS Y DEMÁS RESULTADOS

En su campo de deportes “Roberto ´Tito´ Menarvino”, Villa Francia de Coronel Granada recibió en tres divisiones formativas a Atlético Roberts, el pasado sábado 4.

En décima categoría, los granadenses se impusieron 3 a 0 a los “camoatíes”, con tantos de Valentín Valle, Ignacio Darrieu y el ingresado Geremías Murillo, formando como sigue los dirigidos por la dupla Marcos Andrada-Pablo Zapata:

Federico Salvador; Matías Pérez, Benjamín Hernandez, Agustín Haberkon, Emiliano Ellero y Jonatan Vicente; V. Valle, Agustín Di Flavio, I. Darrieu, Martín Agustinelli y Martín Rodríguez.

En novena, empataron 2 a 2, marcando los tantos de Villa Francia el delantero Gerónimo Pérez y un tanto en contra de un zaguero de Atlético Roberts. Así formaron los dirigidos por Zapata-Andrada:

Fermín Agustinelli; Enzo Ellero, Bautista Darrieu, Rodrigo Sánchez, Segundo García y Pedro Velázquez; Nicolás Micucci, Jeremías Calabresi, Jeremías Orsi, G. Pérez y Gabriel Adriosola. Sup.: Valenino Fraile, Joaquín Bernini, Máximo González y Máximo Martín.

Finalmente, en séptima se impuso Atlético Roberts 1 a 0 a Villa Francia, formando como sigue los granadenses:

Darío Saraco; Braian Ortiguera, Gonzalo Caratti, Aguirre, Simón García y Santiago Castro; Alejo García, Fausto Guagnini, Rodrigo Espíndola, Juan Tettamanti y Carlos Sánchez. D.T.: Zapata-Andrada. Sup.: Torres, Ulises Barker, Rodrigo Rebagliatti, Matías Villarino y Lautaro Reynoso.

En cuanto a los demás partidos de inferiores, estos fueron los resultados registrados el sábado 4:

Décima división: Argentino de Lincoln 2 vs. Deportivo Arenaza 1 y San Martín de Roberts 3 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 2.

Novena: El Linqueño “B” 3 vs. Atlético Pasteur 4; Argentino (L) 1 vs. Deportivo Arenaza 0 y San Martín de Roberts 4 vs. C.A.S.E.T. 0

Séptima: Argentino 4 vs. Deportivo Arenaza 0.

El domingo pasado, en octava, los resultados registrados por la sexta fecha de esta categoría, fueron los siguientes:

El Linqueño 6 vs. Deportivo Arenaza 1; Juventud Unida de Lincoln 1 vs. Argentino de Lincoln 1 y Atlético Roberts 1 vs. San Martín de Roberts 7.

GANARON LOS DOS EQUIPOS DE VETERANOS

También ganaron los dos equipos de Veteranos de nuestro Distrito, en este caso por la tercera fecha del certamen “Clausura”. El campeón del “Apertura”, Villa Francia, goleó como local por 6 a 0 a Sarmiento de Vedia, con tantos de José María García (3), Marcos Andrada (2) y un autogol de un defensor de los vedienses para los dirigidos por Daniel Parentini.

Villa Francia formó con Marcelo Servio; Juan Pablo Ruano, Carlos Rodríguez, Franco Gil, Cristian Salguero y M. Andrada; Gustavo “Tuta” Torres, Luciano Gil, Pedro Valle, José M. García y Nicolás Arriba. Luego ingresaron Silvio Aguirre, Fernando De Paolo, Matías Martínez y Hernán Mazzoni.

Por su parte, Deportivo Pinto/Germania superó 2 a 0 como visitante a Atlético Roberts, con tantos del pintense Juan José Azcurra y de Sergio “Mula” Vilche. Así formó el conjunto ganador:

Matías Irusta; Javier Amado, Juan J. Azcurra, Miguel Gómez, Leonardo Cabrera y Gustavo “Semillo” Barrera; S. Vilche, Gabriel Rodríguez, Juan López, Gustavo Llano y Diego Sancho. D.T.: Sergio Ballesio. Sup.: Ricardo Cabrera y Nicolás Abella.

Los otros resultados en Veteranos fueron éstos:

Atlético Pasteur 3 vs. Deportivo Alberdi 0; Atlanta de Vedia 4 vs. Juventud Unida de Lincoln 0 y Argentino de Lincoln 4 vs. Deportivo Arenaza 0.