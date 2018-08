Fin de semana sin fútbol liguista debido al mal tiempo imperante

Debido al mal tiempo reinante, el consejo directivo de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, cuya presidencia ejerce el pintense Ricardo Victorio Ruani, decidió suspender la sexta fecha de primera división y sus preliminares (octava y Veteranos), tal como había ocurrido el día anterior con las divisiones formativas (décima, novena y séptima).

En consecuencia, el venidero domingo se jugaría dicha fecha postergada, con estos encuentros previstos:

Deportivo Pinto vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo; Atlético Pasteur vs. Atlético Pintense; el clásico de Roberts, entre Atlético y San Martín; El Linqueño vs. Deportivo Arenaza; y Juventud Unida vs. Argentino de Lincoln.

En divisiones formativas, en tanto, van a enfrentarse:

Villa Francia vs. Atlético Roberts; Juventud Unida de Lincoln vs. Deportivo Pinto; Pintense vs. El Linqueño; San Martín de Roberts vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo; Argentino de Lincoln vs. Deportivo y Social Arenaza; y solo en novena, El Linqueño "B" espera a Atlético Pasteur.

TODAS LAS POSICIONES

Las posiciones hasta el momento, son las siguientes en todas las categorías del "Clausura" 2018 de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln:

PRIMERA DIVISIÓN.......J......G....E...P......GF...GC...Pts.

Atlético Roberts..................5......5.....0....0......19....5.........15

Deportivo Pinto...................5......3.....1....1......13....9.........10

Deportivo Arenaza..............5......3.....1....1......5......2.........10

Atlético Pasteur...................5......2.....2....1......7......5...........8

San Martín de Roberts........5......2.....1....2......7......7...........7

Atlético Pintense.................5......2.....0....3......7......12.........6

El Linqueño........................5......1.....2....2......4......6...........5

C.A.S.E.T............................5......1.....1....3......5......8...........4

Argentino de Lincoln..........5......1.....1....3......7......15.........4

Juventud Unida...................5......0.....1....4......5......10.........1

SEPTIMA DIVISIÓN........J......G....E...P......GF...GC...Pts.

El Linqueño........................5......4.....0....1......15....4.........12

Argentino de Lincoln .........6......4.....0....2......19....10.......12

Atlético Pasteur...................5......4.....0....1......14....13.......12

Atlético Roberts..................5......3.....1....1......12....6.........10

Villa Francia.......................4......2.....2....0......5......3...........8

Deportivo Pinto...................5......2.....0....3......11....9...........6

San Martín de Roberts........6......1.....3....2......6......7...........6

Atlético Pintense.................4......1.....0....3......5......9...........3

Juventud Unida (L).............5......0.....1....4......8......18.........1

Deportivo Arenaza..............5......0.....1....4......5......21.........1

OCTAVA DIVISIÓN..........J......G....E...P,.....GF...GC...Pts.

San Martín de Roberts........4......4.....0....0......15....6.........12

Juventud Unida (L).............5......4.....0....1......13....7.........12

El Linqueño........................4......3.....0....1......19....8...........9

Argentino de Lincoln..........4......3.....0....1......8......5...........9

Atlético Pintense.................4......2.....1....1......6......4...........7

Deportivo Pinto...................5......1.....1....3......6......10.........4

Deportivo Arenaza..............4......1.....0....3......3......10.........3

Atlético Pasteur...................5......0.....1....4......10....16.........1

Atlético Roberts..................5......0.....1....4......5......19.........1

NOVENA DIVISIÓN.........J......G....E...P......GF...GC...Pts.

Atlético Pintense.................6......6.....0....0......16....6.........18

San Martín de Roberts........6......4.....2....0......13....3.........14

Argentino de Lincoln..........6......3.....2....1......11....5.........11

Deportivo Pinto...................6......2.....2....2......19....12.........8

Atlético Roberts..................6......2.....2....2......17....12.........6

Juventud Unida (L).............6......2.....2....2 .....8......8...........6

Villa Francia.......................6......2.....2....2......3......5...........8

El Linqueño "B".................6......2.....1....3......10....10.........7

Deportivo Arenaza..............6......1.....3....2......14....17.........6

El Linqueño........................6......1.....2....3......11....17.........5

C.A.S.E.T. ..........................6......1.....0....5......5......13.........3

Atlético Pasteur...................6......1.....0....5......6......25.........3

DÉCIMA DIVISIÓN.........J......G....E...P......GF...GC...Pts.

Atlético Pasteur...................6......5.....1....0......18....3.........16

Villa Francia.......................5......4.....1....0......6......2.........13

El Linqueño........................5......3.....1....1......7......1.........10

Argentino de Lincoln..........6......2.....3....1......11....5...........9

Deportivo Arenaza..............6......2.....2....2......17....10.........8

Deportivo Pinto...................6......2.....2....2......9......8...........8

Juventud Unida (L).............5......2.....1....2......6......6...........7

Alético Roberts...................5......2.....1....2......6......8...........7

Atlético Pintense.................5......1.....1....3......2......8...........4

C.A.S.E.T............................5......0.....1....4......3......18.........1

San Martín de Roberts........6......0.....0....6......2......18 ........0

VETERANOS....................J......G....E...P......GF...GC...Pts.

Atlético Pasteur...................2......2.....0....0......12....2...........6

Argentino de Lincoln..........2......2.....0....0......7......0...........6

Juventud Unida...................2......1.....1....0......3......0...........4

Deportivo Alberdi...............2......1.....1....0......2......0...........4

C.A.S.E.T............................2......1.....0....1......3......5...........3

Atlético Roberts..................2......0.....1....1......2......4...........1

Atlanta de Vedia..................2......0.....1....1......1......3...........1

Deportivo Arenaza..............2......0.....1....1......3......7...........1

Deportivo Pinto/Germania...2......0.....1....1......1......7...........1

Sarmiento de Vedia.............1......1.....0....0......0......3...........0

Villa Francia.......................1......0.....0....1......0......3...........0