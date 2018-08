Jóvenes misioneros católicos visitaron Iriarte

La semana pasada, integrantes de "Fuerza Joven", grupo juvenil misionero de la Parroquia "San José" de General Pinto, concurrieron a la localidad distrital de Iriarte, misionando en esa población junto a "Callejeros de la Fe" de Baigorrita (Partido de General Viamonte) y a adolescentes de Coronel Granada, Germania y O´Brien, este último, pueblo del Distrito de Bragado.

La misión se extendió desde el lunes 23 al jueves 26 de Julio y los jóvenes fueron acompañados por los presbíteros Rodrigo Di Pietro, párroco de la "San José" y Diego Fernando Delgado (su antecesor en la Iglesia pintense y actualmente a cargo de la de Baigorrita), además de los seminaristas Stéfano Vitale, Julián Ledesma y Pablo Pavón.



Entre las actividades llevadas a cabo, se visitó en sus viviendas a varios vecinos iriartenses, quienes recibieron con alegría a los misioneros; se efectuaron actividades con niños y jóvenes, con amplia participación; se realizaron oficios en el cementerio local y la "Misa de Sanación" en la Capilla "Santa Teresita del Niño Jesús", con alta convocatoria y mucha calidez en cada acción desarrollada por parte de la comunidad anfitriona.

Tras la Misión, se agradeció "A todos por el acompañamiento, tanto en la preparación y en la realización de esta Misión. Queremos agradecer a todos por seguir apoyando a este grupo, que el 18 de Agosto va a cumplir tres años de actividades; a las familias siempre presentes; a la comunidad por acompañar y a estos chicos, felicitarlos por su compromiso y dedicación, dejando cuatro días de sus vacaciones de invierno para servir a los demás", expresaron los organizadores de la "Misión Iriarte 2018".

"CUMPLIR METAS CON LA COMUNIDAD"

Por su parte, María Teresa Solimano, coordinadora del grupo "Fuerza Joven", expresó:

"Quiero agradecer profundamente a la comunidad de General Pinto que, sin distinción religiosa y política, nos está ayudando a cumplir con nuestras metas con la comunidad", en tanto que agradeció "La colaboración comunitaria, porque todo era muy costoso para los chicos, para encarar este año las cosas que quieren hacer y con el aporte efectuado, cubrimos casi todo lo que necesitábamos".



Finalmente, Solimano expresó:

"Esto me hace pensar qu no todo está perdido; la juventud no esta perdida. Ellos resignaron cuatro días de sus vacaciones para ayudar a otros y esto es algo maravilloso. Muchas gracias y estamos para quien necesite de nuestra ayuda", completó María Teresa.