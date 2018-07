El intendente municipal de General Pinto, Alexis Raúl Guerrera, brindó un discurso ante los presentes en la ceremonia al encabezar el acto en conmemoración del 202º aniversario de la Declaración de la Independencia de la Patria, realizado en la plaza "Arturo C. Massey".

Luego de la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, hicieron uso de la palabra la directora de la Escuela Primaria Nº 1, Marcela Burgos, la inspectora jefe distrital, Silvia Casanova, y el titular del ejecutivo pintense.

Allí, el jefe comunal pintense aportó fuertes definiciones en lo que se refiere al rumbo actual del país y lanzó abiertas críticas a algunas de las medidas económicas dispuestas por el gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri.

"Hay que trabajar fuertemente,desde el lugar que nos toca, para recuperar esa independencia que, producto de muchos intereses internacionales, como países que quieren colocar sus productos en nuestro país, hacen que nuestra economía interna se caiga. Trabajemos conceptualmente para ver qué país queremos, cómo avanzamos y cómo nos queremos desarrollar como sociedad", afirmó el intendente.

“Sabor amargo”

En esa línea, Guerrera agregó que "hay distintas formas de ser dependientes o estar bajo la dependencia de otro país, pero el mundo fue cambiando y fueron apareciendo nuevas figuras, nuevas formas de hacer que los países muchas veces se sientan en libertad pero que no sean independientes”.

“Hoy, la verdad, tengo que confesarles que tengo un sabor amargo. A lo mejor es una sensación solamente mía, pero me parece que somos un poco menos independientes que hace un tiempo atrás, incluso tengo la sensación que somos menos independientes que cuando festejamos y celebramos el último 25 de Mayo de este 2018", apuntó.

"No hay revolución de la alegría si no se trabaja desde los cimientos de la patria", concluyó Alexis Guerrera en su discurso en la plaza principal de General Pinto.

Seguidamente, integrantes de las comunidades educativas de los establecimientos a cargo de la organización bailaron el "Pericón Nacional", para culminar la celebración con el retiro de las banderas de ceremonias que la enmarcaron.

Gala de la Independencia

En torno a la celebración de la fiesta patria, además tuvo lugar en el Centro Cultural la "Gala de la Independencia", velada cuyo programa incluyó un recital de la banda municipal de música dirigida por el profesor Jorge Amílcar Fronti; danzas folclóricas interpretadas por alumnos de la profesora Liliana Villegas; la actuación de los cantantes locales Tamara Burgos y Roque Santucho, y Julieta Roldán, quien procedió a la lectura de una poesía de autoría propia.

El lunes 9 por la tarde, en el óvalo central de la plaza principal de la ciudad, alumnos de la profesora Liliana Villegas bailaron danzas folclóricas, y tuvieron a su cargo el acto de arriar la bandera junto a vecinos y el público asistente.