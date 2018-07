Proyecto de concejales de Cambiemos sobre el estado de obras, en la localidad de Iriarte

A través de un proyecto de Resolución presentado por secretaría del H. Concejo Deliberante de General Pinto, ediles del bloque de Cambiemos solicitan precisiones sobre el estado actual de las obras de “desagües cloacales” y “provisión de agua potable” en la localidad de Iriarte.

Los concejales Roberto Manuel Maruri, Patricia O´ Brien y Guido Belauzarán, expresan en su iniciativa, que sería tratada en la próxima sesión ordinaria del HCD:

“Visto: La necesidad de contar con mayor información sobre el estado actual de las obras de “desagües cloacales” y “provisión de agua potable” en la localidad de Iriarte, y Considerando “Que ambas obras han sufrido un considerable retraso en la ejecución y puesta en funcionamiento del servicio, situación ya reconocida por el intendente municipal en el acto de apertura de sesiones ordinarias del año 2014.

Que estas dos obras son prioritarias para la localidad, ya que la culminación de las mismas, provocará un gran aporte a la higiene y salubridad de sus habitantes.

Que según manifestó el intendente en el año 2014, el retraso en la ejecución de la obra de provisión de agua potable se debía a ´cuestiones de índole contractual entre la Provincia y la empresa adjudicataria´.

Que para resolver los problemas entre la Provincia y la empresa adjudicataria intervino el Municipio y ´logró destrabar esta obra prioritaria´, firmando un acta complementaria.

Que por dicha acta complementaria, el Municipio se compromete a realizar una inversión de 655.450 pesos haciéndose cargo, por decisión propia, de las diferencias entre la Provincia y la empresa, ´Para que no se caiga la licitación y para que los vecinos de Iriarte no estén seis, siete u ocho años más esperando la obra´.

Que, según consta en acta, ´Confiamos también que esta obra va a ser inaugurada antes de fin de año´, decía el intendente municipal en el año 2014.

Que con relación a la obra de ´Desagües cloacales en la localidad de Iriarte´, dijo el intendente Alexis Guerrera en el mismo acto de apertura de sesiones ordinarias: ´Siguió un camino institucional bastante parecido, no andaban con suerte los de Iriarte´.

Que la obra de desagües cloacales fue licitada por el SPAR a través de la licitación pública N°64/10 con un presupuesto oficial de $ 3.161.000, con un plazo de ejecución de 240 días corridos.

Que con esta obra, ´Sucedió algo parecido a la anterior´, dije el intendente, para lo cual gestiona ante el SPAR (Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural) la firma de un acta complementaria, en la cual el Municipio se compromete, por su exclusiva cuenta y cargo, a la excavación y zanjeo en la Planta Depuradora de desagües cloacales para la cañería de interconexión de Laguna; el zanjeo para cañería de salida de laguna de maduración y de la forestación, como así también de la excavación, relleno, compactación y transporte de excedentes en la impulsión desde la estación de bombeo hasta la planta de tratamiento.

Que el costo de estas obras lo asumió la Municipalidad de General Pinto, por un importe cercano a $ 1.300.000, “para el salvataje de esa licitación”, según dijo el intendente.

Que según consta en el acta 1465 con fecha 20 de Julio de 2011, sesión ordinaria, en el segundo punto del orden del día, el miembro informante, concejal Fernando Rodriguez de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, informó que según el acta complementaria del convenio suscripto entre el SPAR y el Municipio, en su cláusula N° 1, el SPAR asistirá técnicamente al Municipio y este podrá detallar en los pliegos de licitación la documentación técnica necesaria, por lo que se entiende que hubo una nueva licitación de la misma obra”.

EL PROYECTO

Por lo expuesto, el proyecto de Resolución elevado por el bloque de concejales de Cambiemos, expresa:

"Artículo 1°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, eleve al H. Concejo Deliberante copias de los convenios y actas complementarias de la obras ´Provisión de agua potable en Iriarte´ y ´Desagües cloacales´ de la misma localidad.

Artículo 2°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre el avance físico y financiero de las dos obras, como así también las causas por las cuales las obras de provisión de agua potable y desagües cloacales de la localidad de Iriarte aun no han sido finalizadas.

Art. 3°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal eleve al H. Concejo Deliberante los expedientes de licitación de ambas obras.

Art. 4°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe cuál era la relación contractual entre el SPAR y la empresa contratista al momento de la firma de los convenios complementario y cual es hoy la relación contractual entre la empresa y el Municipio.

Artículo 5°: Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe de qué manera se adjudicaron a la empresa, las obras correspondientes a las dos actas complementarias de las obras de ´Provisión de agua potable y desagües cloacales´ de la localidad de Iriarte, ya que se sobre entiende que las primeras licitaciones se realizaron por la totalidad de la obra”, finaliza el proyecto de Resolución presentado por concejales del bloque Cambiemos.