Agustín Rossi visitó General Pinto y disparó: “Todavía no vimos la cara más cruel del ajuste”

El diputado nacional y presidente del bloque de Unidad Ciudadana, el santafecino Aguistín Rossi, visitó General Pinto, participando de una charla con los vecinos del Distrito en el Club Atlético Pintense.

Los organizadores denominaron a este evento “Un café con Agustín Rossi”, y del cual participó también el senador provincial oriundo de Junín, Gustavo Tomás Traverso.

Durante su estadía en la localidad cabecera distrital, Rossi visitó una emisora de radio local, recorrió una feria artesanal y en el encuentro realizado en la sede del C.A.P., estuvo acompañado por los referentes locales de Unidad Ciudadana Enrique Minervino, Alicia Díz, Mónica Galbo y Sergio Baldomá, entre otros.

Allí, Rossi señaló que "El gobierno debe admitir que fracasó en su plan económico. Si insisten en el mismo camino, empeorarán la situación. Es imposible que la Argentina crezca con una tasa de interés positiva. Debe ser negativa para fomentar las inversiones y que el dinero no vaya a la timba financiera”.

Según Rossi, “El lenguaje utilizado por el gobierno no está dirigido al pueblo argentino. Palabras como stand by, FMI, tipo de cambio, lebac, letes, etc., están claramente dirigidas a los sectores de la especulación financiera, que son los verdaderos ganadores de este modelo. El gobierno no habla de trabajo, de producción, de fortalecer el mercado interno, de paritarias, que son términos propios de una modelo productivo”.



Rossi hizo una interesante comparación con el futbol, cuando se refirió a lo que debe hacer el gobierno en materia económica. Recordando la final disputada por el seleccionado nacional frente a Alemania en 2014, en la que Rodrigo Palacio falló en aquella recordada jugada tirando la pelota por arriba del arquero y afuera y a partir de la cual se generalizó el famoso dicho “era por abajo, Palacio”. Rossi parafraseó esta expresión, manifestando:

“Era por abajo, Macri, porque las soluciones son al revés de lo que hace el gobierno. Hay que darle plata a la gente: Más salarios, más pensiones, más jubilaciones. Se debe fortalecer el mercado interno, aumentar el consumo popular y así podremos salir de esta crisis a la que nos llevó el gobierno actual".

El legislador visitante dijo también, en este sentido, que “Se debe proteger a la industria nacional, poner un freno a la importación indiscriminada, fortalecer las economías regionales y en definitiva transformar este modelo de especulación en un modelo de producción”.

El diputado habló además sobre la profunda recesión económica que estamos atravesando “Ya que este año vamos a terminar con una inflación superior al 30% y con una desocupación de dos dígitos”, y se refirió al acuerdo con el FMI, según el cual, comentó, “El gobierno debe ajustar unos $ 300.000 millones, con lo cual tendremos un ajuste mucho mayor que el actual. Se va a frenar la obra pública, la transferencia de fondos a las provincias, y a reducir aún más las jubilaciones, entre otras cosas. Todavía no vimos la cara más cruel del ajuste, que si veremos en la última parte de este año y en 2019”.

Consultado sobre su posible candidatura presidencial, Rossi no ocultó sus intenciones de ser presidente de los argentinos.

En este sentido, propició la unidad de la oposición con Cristina Fernández incluída, como único camino para derrotar el modelo neoliberal de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal



Al respecto, el integrante de Cámara Baja expresó:

“Los que quieren dejar afuera a Cristina no quieren ganarle a Macri. Queremos la unidad de todo el frente opositor, de todos quienes pensamos parecido y que estamos dentro del campo popular, para derrotar el modelo de exclusión social y ajuste encarnado en el gobierno de Cambiemos. Queremos volver al modelo de inclusión social, de desarrollo científico, protección de la industria local, fomento del mercado interno, desarrollo de las Pymes, del Plan Conectar Igualdad, y tantas otras cosas que se lograron en los doce años del gobierno de Néstor y Cristina. Por eso, mi primera medida como presidente será la derogación de la ley de Reforma Previsional”, finalizó el diputado Agustín Rossi.