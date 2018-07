Pintense volvió al triunfo como local después de mucho tiempo y lo hizo venciendo con autoridad a su clásico rival,Deportivo Pinto

La fría y gris tarde dominical que abrió el presente mes de Julio, terminó siendo radiante para el primer equipo del Club Atlético Pintense, ya que los blancos se impusieron 3 a 1 en su estadio “Rubén E. Viale” al tradicional rival de todos los tiempos, el Club Social y Deportivo General Pinto, por la tercera fecha del campeonato “Clausura” 2018 de fútbol que organiza la Liga Amateur de Deportes con sede en Lincoln.

Para que la felicidad sea aún mayor para los albos, volvieron al triunfo en su reducto luego de trece fechas sin poder lograr la victoria en su reducto, recordándose que en su cancha, inclusive no había podido ganar en la presente temporada, ni siquiera había cosechado en su reducto ni un empate.

Los dirigidos por Juan Carlos Gho dejaron al “Depor” sin invicto en el segundo certamen de la temporada y dos de los tres goles del C.A.P. fueron obra de un jugador que llegó a Pintense procedente de la institución azul, Nicolás Ariel Martínez, quien abrió y cerró el tanteador en favor del ganador, lo había empatado transitoriamente y de penal Eric Véliz, y Francisco Gómez había colocado el 2 a 1 parcial para los anfitriones, en un cotejo jugado sin dar ni pedir cuartel y ante buen marco de público pese al frío y a la ola mundialista de Rusia 2018.

Los locales lo comenzaron ganando rápidamente, ya que habían pasado solo cuatro minutos del pitazo inicial de Rocío Melo cuando Pintense recuperó el balón en tres cuartos de cancha y tras un par de toques en velocidad, el balón fue a los pies del “Puchito” Martínez y el artillero con pasado en el C.S.D.G.P. anotó la apertura del tanteador con su habitual categoría.

Los visitantes quisieron reaccionar y fueron en busca del empate, contando con el buen manejo de Eric Véliz, Erik Smith y Andrés Molina (este, también trabajando en la recuperación con el capitán, Carlos Ciucci), buscando habilitar a los delanteros, Mariano Ismael y Esteban Píriz.

Pero la defensa del C.A.P. y su arquero se mostraron seguros ante cada embate y, además, el local se puso “el traje” que más le gusta a este Deportivo 2018, el de esperar y contragolpear, y no extrañó que en otra rápida maniobra ofensiva, los locales pasaran a ganar 2 a 0.

Iban 28 minutos cuanto Sebastián Pajón (el estratega de Pintense) le ganó a Facundo Guagnini, desbordó eludiendo a un rival y mandó centro-shot que tocó levemente Martínez, rechazó a medias el arquero Ignacio Píriz y aprovechó Francisco Gómez para rematar al gol, poniendo dos tantos de ventaja para los locatarios.

Deportivo redobló esfuerzos y tras un buen centro de Andrés Molina al corazón de las 18 yardas se produjo una falta dentro del área que correctamente sancionó la juez del partido.

De la pena máxima se encargó Eric Véliz, quien descontó con certero remate desde el punto del penal (nada pudo hacer el joven cuidapalos Nahuel Arrieta), poniendo nuevamente en partido a su equipo, cuando se jugaban 32 minutos.

De allí al final de la etapa de ida los dos buscaron llegar con sus armas sobre la valla rival, pero el pitazo de Rocío Melo mandándolos al descanso de un cuarto de hora encontró a Pintense arriba del tanteador, por 2 a 1.

Cuando reanudaron, los dirigidos por Maximiliano Leonardi salieron decididos a empatar el pleito, pero Pintense siguió con su libreto y comenzó a refrendar el esperado y necesario triunfo como local cuando se jugaban 12 minutos.

Volvieron a estar atentos en la presión y recuperación del balón los jugadores de Pintense, el esférico que era del azul pasó a los pies de Sebastián Pajón, quien avanzó con habilidad y velocidad por la izquierda y en buen momento habilitó a su “compadre futbolístico”, Nicolás Ariel Martínez.

Y el “Puchito”, quien terminó siendo clave en el partido ganado ante los dirigidos por el “Pucho” (Leonardi), definió con sus condiciones de goleador, venció nuevamente a Ignacio Píriz, selló el pleito en favor de Pintense y cerró una buena semana para su familia, ya que el miércoles 27, su primo Maximiliano Martínez (otro ex delantero de Deportivo Pinto) se había consagrado campeón con su equipo, Eclipse de General Villegas, en el torneo “Apertura” 2018 de la Liga Villeguense de fútbol.

De allí al final del encuentro, buscó por todos los medios llegar al descuento el C.S.D.G.P., pero su tradicional rival siguió respondiendo bien con sus volantes, defensores y arquero, y aunque a los 32 volvió a ver la tarjeta roja (una vez más) Juan Manuel Mansilla, dejando al C.A.P. con un hombre menos, el local terminó cerrándole todos los caminos al “Depor” y con el pitazo final de la árbitro, se inició el gran festejo local en el estadio “Rubén E. Viale”, tras una larga racha sin triunfos allí, una espera que terminó precisamente ante el adversario de toda la vida.

LA SÍNTESIS

Fueron amionestados Fernando Acosta, Agustín García, Mariano Ugartemendía y Juan M. Mansilla (luego expulsado) en el local, y Juan Manuel Capdevila, Franco Barnetche, Erik Smith y Mariano Ismael de los visitantes.

A las órdenes de Rocío Melo (fueron sus asistentes Pedro Irusta y Julio Pereyra), así formaron los equipos:

PINTENSE: Nahuel Arrieta; Tomás Elías Ramos, Fernando Acosta, Enzo Gallardo Errecalde y Julio Federico Martínez; Francisco Gómez, Juan Manuel Mansilla, Agustín García y Sebastián Pajón (Mariano Ugartemendía); Nicolás Ariel Martínez (Enrique Mamani) y Juan Boris Silva. D.T.: Juan Carlos Gho. Sup.: Pablo Maffía, Nicolás Basualdo, Fabián Videla, Matías Celasco y Alexis Mansilla.

DEPORTIVO PINTO: Ignacio Píriz; Gaspar Compagnucci, Facundo Guagnini, Juan Manuel Capdevila (Nicolás Cataldo) y Franco Barnetche; Eric Véliz, Carlos Ciucci, Andrés Molina y Erik Smith (Andrés Mc Cormick); Mariano Ismael (Gustavo Burgos) y Esteban Píriz. D.T.: Maximiliano Leonardi. Sup.: Bruno Díaz, Facundo Topa, Lucas Cau y Tobías Carrizo.