Villa Francia clasificó para las semifinales de la Liga de hockey en primera y séptima divisiones

Por la última fecha del campeonato "Apertura" de la Liga Villeguense de hockey sobre césped, los equipos de Villa Francia de Coronel Granada enfrentaron a sus pares de Villegas Rugby Club.

En séptima categoría, las granadenses que dirige Marisa Fauez se impusieron 4 a 0, mientras que en sexta división se registró un atractivo empate, 3 a 3 tras un partido con muchas emociones.

Finalmente, en primera división se impuso el conjunto de General Villegas, por 2 a 0 ante las "francesas".

Con estos resultados, la séptima división del C.S.D.V.F. se clasificó para las semifinales del certamen y este sábado van a enfrentarse con Atlético Villegas, en tanto que a la sexta no le alcanzó con las unidades cosechadas, ya que los tres primeros terminaron empatados en puntos y tuvieron que definir por diferencia de goles y las "rojas" no pudieron concretar el pase a semifinales.

En cuanto a la primera división, ya estaba previamente clasificada, por lo cual la derrota no influyó en dicho objetivo y pasado mañana confrontarán por una de las semifinales frente a Atlético Ameghino, destacándose que el domingo 8 se disputarán las finales de cada divisional, estando designados por anticipado los árbitros de cada cotejo, como se observa en el gráfico que ofrecemos.

Desde el hockey de Villa Francia se expresó tras el cierre de la fase clasificaroria:

"Cómo conclusión propia al final de este campeonato, sin importar los resultados por venir, logramos estar al tope en todas las categorías, por lo cual el objetivo ya se cumplió y lo de la sexta división fue algo anecdótico", se señaló.