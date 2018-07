La Liga Deportiva Central Vedia consagró a los ganadores del "Apertura" de fútbol de inferiores

Con la disputa de la novena y última fecha de los certámenes "Apertura" 2018 de fútbol de divisiones inferiores de la Liga Deportiva Central Vedia, se coronaron los campeones del primer torneo del año en sus divisiones formativas.

Atlanta de Vedia se consagró en octava, mientras que Ancalú de San Gregorio dio la vuelta olímpica en séptima y sexta divisiones.

En la jornada de cierre, Sarmiento de Germania visitó a Leandro N. Alem y en octava, los germanienses se impusieron 6 a 0, con goles de Ramón Castro (2), Daniel Roldán (2), Homero Córsico y Mateo Núñez, en partido que arbitró Diego Garoso.

Los demás resultados en esta divisional, fueron los siguientes:

Ancalú de San Gregorio 3 (goles de S. Paterer -2- y A Rivarola) vs. Sarmiento Panza 0 (equipos "B" de Sarmiento de Vedia); Matienzo de Alberdi 2 (L. Acebes y A. Salías) vs. Sarmiento de Vedia 1 (F. Liforena); y Atlanta de Vedia 6 (tantos de T. Pérez -3-, V. Loza, A. Cabrera y B. Paroldo) vs. Yrigoyen de Alem 0.

En séptima, Alem no presenta equipo de esta categoría y los resultados generales fueron los siguientes:

Ancalú 6 (J. Herrero -2-, V. Solanille -2-, D. Marzo y F. Nou) vs. Sarmiento Panza 0; Matienzo 0 vs. Sarmiento de Vedia 1 (T. Gauna); Atlanta de Vedia 3 (L. González, T. Fayolle y J. Barreiro) vs. Yrigoyen de Alem 0; yHuracán de Diego de Alvear 1 (M. Prola) vs. Deportivo Alberdi 0.

En sexta categoría, Alem -con goles de F. Urdaniz y A. Faustino- venció 2 a 1 a Sportivo Sarmiento de Germania (gol de Ramiro Echarri), bajo el arbitraje de Marcelo Acosta.

Los demás resultados fueron los siguientes en esta categoría:

Ancaló 10 (goles de L. Sevilla -4-, J. Prado -3-, B. Ramírez, V. De Miguel y N. González) vs. Sarmiento Panza 0; Matienzo 1 (M. Fernández) vs. Sarmiento de Vedia 0; Atlanta de Vedia 0 vs. Martín de Yrigoyen de Alem 4 (tantos de J. González -3- y J. Acosta); y Huracán de Diego de Alvear 2 (X. Álvarez y L. Marconi) vs. Deportivo Alberdi 2 (gol de R. Del Mármol).

POSICIONES FINALES

En las tres divisiones, así terminaron los equipos en el "Apertura":



OCTAVA DIVISIÓN.......... J......G.... E... P......GF... GC... Pts.

Atlanta de Vedia.................. 8......7..... 1.... 0......26.... 3......... 22

Matienzo de Alberdi .......... 8......7..... 0.... 1......26.... 3......... 21

Sarmiento de Vedia............. 8......5..... 1.... 2......28.... 8......... 16

Ancalú de San Gregorio...... 8......4..... 1.... 3......14.... 10....... 13

Deportivo Alberdi............... 8......4..... 1.... 3......10.... 15....... 13

Sarmiento de Germania ...... 8......2..... 1.... 5......13.... 20......... 7

Yrigoyen de Alem............... 8......2..... 0.... 6......5...... 30......... 6

Sarmiento Panza (Vedia)..... 8......1..... 1.... 6......7...... 16......... 4

Leandro N. Alem................. 8......1..... 0.... 7......3...... 27......... 3



SÉPTIMA DIVISIÓN........ J......G.... E... P......GF... GC... Pts.

Ancalú de San Gregorio...... 8......8..... 0.... 0......20.... 5......... 24

Atlanta de Vedia.................. 8......7..... 0.... 1......27.... 4......... 21

Sarmiento de Vedia............. 8......4..... 2.... 2......10.... 4......... 14

Matienzo de Alberdi............ 8......3..... 2.... 3......12.... 9......... 11

Huracán Diego de Alvear.... 8......3..... 3.... 2......7...... 6......... 12

Yrigoyen de Alem............... 8......3..... 2.... 3......13.... 12......... 9

Sarmiento de Germania....... 8......1..... 3.... 4......4...... 10......... 6

Sarmiento Panza (Vedia)..... 8......1..... 0.... 7......6...... 23......... 3

Deportivo Alberdi............... 8......0..... 1.... 7......1...... 26......... 1



SEXTA DIVISIÓN............. J......G.... E... P......GF... GC... Pts.

Ancalú de San Gregorio...... 9......7..... 1.... 1......38.... 10....... 22

Sarmiento de Vedia............. 9......7..... 1.... 1......30.... 3......... 22

Matienzo de Alberdi............ 9......5..... 2.... 2......19.... 12....... 17

Huracán Diego de Alvear.... 9......4..... 4.... 1......15.... 9......... 16

Yrigoyen de Alem............... 9......4..... 2.... 3......14.... 11....... 14

Deportivo Alberdi............... 9......3..... 2.... 4......22.... 19....... 11

Sarmiento de Germania ...... 9......3..... 1.... 5......8...... 15....... 10

Leandro N. Alem................. 9......2..... 1.... 6......10.... 24......... 7

Atlanta de Vedia.................. 9......2..... 1.... 6......8...... 30......... 7

Sarmiento Panza (Vedia)..... 9......0..... 1.... 8......7...... 36......... 1