Veteranos: El campeón, Villa Francia, dejó el invicto en la última fecha y venció Deportivo Pinto/Germania

Se disputó el pasado domingo la undécima y última fecha del campeonato "Apertura" de fútbol de Veteranos que organiza la Liga Amateur de Deportes de Lincoln, con la particularidad que el campeón anticipado, Villa Francia de Coronel Granada, perdió el invicto en la jornada de cierre, al caer 3 a 1 en la visita a "El Fortín" de Argentino de Lincoln.

José María García anotó el empate parcial para los granadenses (había abierto la cuenta Oscar Alsina para Argentino), pero luego llegaron dos nuevos tantos para los linqueños y quedó consumado el 3 a 1 y la pérdida del invicto para los "franceses", quienes así formaron:

Marcelo Salvio; Cristian Salguero, Juan Sánchez, César Gugliermo, Pablo Zárate y Oscar Torres; Fernando de Paolo, Marcos Arias, Pablo Vivani, Luis Papay y José M. García. D.T.: Daniel Parentini.



En Villa Francia se fueron expulsados Arias, Vivani y Papay, quienes arrancarán siendo bajas en el certamen "Clausura" 2018.

Por su parte, Deportivo Pinto/Germania visitó a Deportivo Alberdi y le ganó a domicilio 2 a 1, para terminar como subcampeón el conjunto azul de nuestro Distrito.

Arbitró Rubén Darío "Laly" Delgado, Gustavo Llano marcó los dos goles del vencedor, conjunto que formó de la siguiente manera:

José Robledo; Jorge Cabrera, Darío Barrutti, Miguel Gómez, Héctor Riscossa y Sergio Vilche; Gustavo "Semillo" Barrera, Juan López, Ricardo Cabrera, Oscar "Chani" Cufré y Gustavo Llano. Sup.: Jorge Palma, Sergio Ballesio y Cristian "Morsa" Cáceres.

Los otros resultados de la última fecha en el torneo Seniors, fueron los siguientes:

Atlético Pasteur 3 vs. C.A.S.E.T. de El Triunfo 1; Atlético Roberts 0 vs. Sarmiento de Vedia 3 y Atlanta de Vedia 2 vs. Deportivo Arenaza 1.

Con estos resultados, así se ubicaron los equipos al finalizar el certamen:

1º) Villa Francia (campeón), 25 puntos; 2º) Deportivo Pinto/Germania (subcampeón), 20; 3º) Atlético Pasteur, 19; 4º) Atlanta de Vedia, 18; 5º) Juventud Unida de Lincoln, 16; 6º) C.A.S.E.T. de El Triunfo, 14; 7º) Sarmiento de Vedia, 13; 8º) Atlético Roberts, 11; 9º) Argentino de Lincoln, 11; 10º) Deportivo Alberdi, 6 unidades y 11º) Deportivo Arenaza, equipo que no sumó puntos.